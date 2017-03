Agnieszka Kaczorowska po przerwie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Już w piątek, 3 marca, o godz. 20 po raz pierwszy po przerwie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawi się Agnieszka Kaczorowska. Z aktorem serialu "Pierwsza miłość" Michałem Malinowskim zatańczy jive’a.

Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska w pierwszym występie zatańczą jive'a /Krzysztof Opaliński /Polsat

Dla Kaczorowskiej to miły powrót po pół roku, widać, że tancerka i aktorka wygląda coraz lepiej i dobrze czuje się w tańcu z nowym partnerem. Michał Malinowski zapowiada, że po doświadczeniach w programie latem wybierze się do Ameryki Południowej, by podbić tamtejsze taneczne parkiety.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Michał Malinowski na treningu Polsat

W 7. edycji "TzG" na antenie Polsatu wystąpią także: wokalistka - Natalia Szroeder i Jan Kliment, satyryk, kabareciarz, konferansjer, stad-uper i radiowiec - Mariusz Kałamaga w parze z Waleriją Żurawlewą, Miss Świata Głuchych 2016 Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino, legenda radiowego komentarza sportowego Tomasz Zimoch i Paulina Biernat, aktorka i dziennikarka Dominika Gwit i Żora Korolyov.



Dagmar z serialowych "Przyjaciółek" - aktor Marcin Korcz zatańczy w parze z Wiktorią Omyłą; aktorka, którą oglądaliście chociażby w "Drugiej szansie" - Monika Mariotti stworzy duet z Rafałem Maserakiem; dla widzów doktor Rafał Konica z Leśnej Góry czyli aktor Robert Koszucki będzie uczył się tańczyć po okiem Hanny Żudziewicz; z wykształcenia prawnik, z zamiłowania dziennikarka sportowa Paulina Chylewska stworzy parę z Jackiem Jeschke a młodziutka aktorka i wokalistka Kasia Sawczuk wystąpi u boku Wojtka Jeschke.



W jury podobnie jak w poprzedniej edycji zobaczymy Beatę Tyszkiewicz, Iwonę Pavlović, Michała Malitowskiego i Andrzeja Grabowskiego. Show poprowadzą Paulina Sykut - Jeżyna i Krzysztof Ibisz.Pierwszy odcinek show - piątek, 3 marca, godz. 20:00

Wiosenna edycja "TzG" będzie 20. z kolei zrealizowaną w Polsce. Jesienną edycję programu oglądało średnio trzy miliony widzów. Po kilku miesiącach treningów, walki z własnymi słabościami i życiu w blasku fleszy poznamy zwycięzcę i ulubieńca widzów, który w geście triumfu wzniesie Kryształową Kulę i otrzyma 100 tysięcy złotych.