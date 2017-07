Bardzo pilnuję tego, co jem. Nie chodzi tu jednak o liczenie kalorii, ale o jakość jedzenia - podkreśla Agnieszka Cegielska.

Genetycznie nie mogę narzekać na figurę - przyznaje Agnieszka Cegielska /Paweł Wrzecion /MWMedia

Prezenterka kieruje się zasadą: "jesteśmy tym, co jemy", stawia na życie w harmonii z naturą i chętnie włącza do swojego menu przeróżne rośliny, zioła, zboża, warzywa i owoce. Z pasją odkrywa ich właściwości i zdobytą wiedzą dzieli się z widzami. Jej zdaniem największe spustoszenia w organizmie są spowodowane restrykcyjnymi dietami, stresem i chemicznymi dodatkami do żywności.

Reklama

- Nigdy w życiu nie byłam na diecie i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała. Stosuję różnorodną dietę umiaru, słucham swojego organizmu, podpowiada mi tak dobrze, że wychodzi mi to na zdrowie - mówi agencji Newseria Agnieszka Cegielska.

W autorskim cyklu "Naturalnie" w programie "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Cegielska odkrywa skarby natury i opowiada o ich właściwościach. Prezenterka zachęca do tego, by w menu jak najczęściej pojawiały się sezonowe owoce i warzywa, tłumaczy, jak wykorzystywać zioła, lecznicze rośliny, zboża i produkty z ekologicznych upraw. Jak podkreśla, swoją figurę i odporność organizmu zawdzięcza zdrowemu odżywianiu i dobrym genom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Cegielska: Nigdy nie byłam na diecie Newseria Lifestyle

- Genetycznie nie mogę narzekać na figurę. Tata jest zawodowym sportowcem, byłym siatkarzem, ja miałam być chłopcem, dość długo dzięki tacie trenowałam siatkówkę. Dobrze, że zatrzymałam się na 1,77 m wzrostu, potem byłoby trochę gorzej - wyznaje Cegielska.

"Pogodynka" podkreśla, że jej sposób na perfekcyjną figurę jest bardzo prosty: zdrowa dieta i spora dawka sportu. - Sport dał mi bardzo dużo. Radość z aktywności fizycznej powoduje, że mam mniej kilogramów niż więcej - podkreśla Cegielska.