"Agent - Gwiazdy": Kto w drugiej edycji?

We wtorek, 21 lutego, na antenę TVN powróci "Agent - Gwiazdy". Kto wystąpi w drugiej edycji programu?

Prowadzącą program pozostaje Kinga Rusin /TVN

W nowym sezonie programu wzięli udział: Olga Frycz, Alan Andersz, Mateusz Maga, Tomasz Niecik, Edyta Zając-Rzeźniczak, Joanna Jędrzejczyk, Marek Włodarczyk, Jarosław Kret, Odeta Moro, Daria Ładocha, Piotr Kędzierski, Agnieszka Rylik, Michał Będźmirowski i Jula Fabiszewska.



Agent - Gwiazdy": 2. sezon [uczestnicy] 1 15 We wtorek, 21 lutego, na antenę TVN powróci "Agent - Gwiazdy". Kto wystąpi w drugiej edycji programu? Autor zdjęcia: Źródło: TVN 15

Reklama

Zdjęcia do programu były realizowane w Argentynie.



W każdym z trzynastu odcinków programu "Agent - Gwiazdy" Kinga Rusin przydzieli uczestnikom do realizacji zadania specjalne. Będą one wymagały nie tylko sporej sprawności fizycznej, ale także umysłowej. Ograniczone zaufanie i umiejętność wnikliwej obserwacji to również warunki konieczne do przetrwania w programie.



Na drodze do ukończenia każdego polecenia będzie stał Agent. Dyskretnie sabotujący działania grupy, dążący do tego, by jak najdłużej pozostać niezauważonym. Kto z celebrytów wpadnie na jego trop? Zwycięzcą zostanie ten, kto najlepiej wykona wszystkie zadania oraz zdobędzie największą wiedzę na temat Agenta. Wysokość nagrody będzie zależeć od tego, jak z wyznaczonymi celami poradzi sobie cała grupa i ile pieniędzy uzbiera.