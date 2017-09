"Ucho Prezesa": Gowin i Ziobro wśród nowych bohaterów

W czwartek, 7 września, miała miejsce premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu 'Ucha Prezesa". Wśród nowych bohaterów znalazły się postacie wzorowane m.in. na Jarosławie Gowinie i Zbigniewie Ziobrze.

Andrzej Seweryn w nowym sezonie "Ucha Prezesa" /Showmax /materiały programowe

W nowym sezonie serialu "Ucho Prezesa" zobaczymy zarówno nowe twarze, jak i kultowych już bohaterów, w tym gości specjalnych. Nowością będzie to, że część akcji przeniesie się poza gabinet Prezesa.

"Szykujemy zmianę formuły serialu. Akcja na pewno przeniesie się poza gabinet Prezesa. Będą nowe lokalizacje. Ponadto pojawi się kilka nowych postaci związanych między innymi z sądami. Adrian oczywiście pozostanie" - mówił w sierpniu "Presserwisowi" współtwórca serialu, Mikołaj Cieślak.



W pierwszym odcinku nowej serii pt. "Twarze, maski, mordy", pojawią się nowe postacie, grane m.in. przez Andrzeja Seweryna, Krzysztofa Czeczota oraz Jerzego Bończaka.



Sezon ogórkowy, w którym wszyscy korzystają z urlopów, to przeżytek, a osoby na każdym szczeblu władzy muszą się zmierzyć z trudnościami wakacyjnymi, takimi, jak spacerujące tłumy czy zbyt wysoka temperatura za dnia... Wszystkie te nieznaczące niedogodności sprawią, że ponownie zapełni się gabinet i sekretariat a Prezes będzie musiał uporać się z nieporadnymi lub zuchwałymi podwładnymi. Mariusz i pani Basia także będą musieli się z nimi skonfrontować. Czy to początek zmian w dobrej zmianie? - brzmi opis pierwszego odcinka drugiego sezonu show.

Na ekranie nie zabraknie oczywiście serialowej pani Basi, czyli Izabeli Dąbrowskiej, jak również Prezesa (Robert Górski) i jego powiernika - Mariusza (Mikołaj Cieślak).

Andrzej Seweryn wcielił się w postać "ministra Jarosława" (chodzi o Jarosława Gowina). - W "Super Expressie" będzie pan pisał - tak pani Basia nawiązała do niedawnej decyzji redakcji "Znak" o wykluczeniu Jarosława Gowina z zespołu redakcyjnego miesięcznika.

To nie pierwszy raz, kiedy Andrzej Seweryn parodiuje znanego polityka. Aktor odgrywał rolę Donalda Trumpa w wystawianej w Teatrze Polskim przez grupę Pożar w Burdelu kabaretowym spektaklu "Ucieczka z kina 'Polskość'". W marcu 2017 pojawił się ucharakteryzowany na prezydenta USA na gali wręczenia Orłów. "Kocham polskie filmy, kocham polski lud, Ameryka popiera polskie Hollywood" - rozpoczął sceniczną przemowę Seweryn-Trump. "Together we make Poland great again. I wanna grab your pussy, polish friend" - kontynuował niespodziewany gość gali Orłów.

Nowymi bohaterami drugiego sezonu 'Ucha Prezesa" są również: "pan Zbyszek" (czyli Zbigniew Ziobro) i prokurator Stanisław (chodzi o Stanisława Piotrowicza). W pierwszego z nich wciela się Krzysztof Czeczot, drugiego gra Jerzy Bończak.

W pierwszym odcinku drugiego sezonu wraca też postać prezydenta Adriana. Prezes wpada w szał, kiedy dowiaduje się o prezydenckim wecie i demoluje swoje mieszkanie.



Premiera drugiego sezonu 'Ucha Prezesa" miała miejsce w czwartek, 7 września, w serwisie Showmax. Od nowego sezonu odcinki w YouTube będą miały premierę w czwartki. Pozostali widzowie będą mogli obejrzeć więc pierwszy odcinek w serwisie YouTube 14 września. Powstanie w sumie 14 odcinków, w tym odcinki specjalne, dostępne wyłącznie dla użytkowników Showmax.



"Ucho Prezesa" to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Głównym bohaterem internetowego serialu satyrycznego jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS.

Bohaterami odcinków są osoby wzorowane na różnych znanych politykach. W serialu zostały pokazane takie osoby, jak prezydent Andrzej Duda, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Jan Szyszko, Bartłomiej Misiewicz, Anna Zalewska, Beata Szydło.