Kaczyński o "Uchu Prezesa": Bardzo chciałbym obejrzeć wszystkie odcinki

- Ja bym bardzo chciał móc obejrzeć wszystkie odcinki, ale obejrzałem dotąd tylko dwa - te pierwsze. Ciągle czekam, żeby mieć taki moment, w którym będę mógł obejrzeć, jednym ciągiem, te pozostałe. No ale ja mam strasznie mało czasu - mówi w rozmowie w RMF FM Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński obejrzał na razie dwa odcinki "Ucha Prezesa" /AKPA

"Ucho Prezesa" to komediowo-polityczny serial internetowy przedstawiający prezesa partii rządzącej i jego otoczenie w Polsce współczesnej. Został stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju.



Reklama

Reklama

Jarosław Kaczyński pytany o serial przez Marcina Zaborskiego z RMF FM stwierdził, że ma świadomość iż satyryczny serial bawi wielu Polaków.



- Ze sprawozdań wiem, że co prawda to nie jest tak, że był tu jakiś szpieg, który pokazywałby, jak to rzeczywiście u nas wygląda i to wyśmiewał, bo wszystko można wyśmiać, ale wielu ludzi się z tego śmieje, więc jest w porządku - powiedział Kaczyński.



- Ja nie widzę żadnego powodu, żeby władza miała w jakikolwiek inny sposób niż śmiechem reagować na kabarety. Pod warunkiem, że kabaret nie ma miejsca w Sejmie - dodał prezes PiS.