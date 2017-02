Telekamery 2017: Ewa Wachowicz przegrała z Egurrolą

- Wygrana byłaby ukoronowaniem mojej pracy w programie "Top Chef" - wyznaje Ewa Wachowicz, która podczas gali Telekamer "Tele Tygodnia musiała jednak uznać wyższość Agustina Egurroli.

Ewa Wachowicz podczas gali Telekamer "Tele Tygodnia /Jarosław Antoniak /MWMedia

Magazyn "Tele Tydzień" już po raz 20. ogłosił wyniki plebiscytu Telekamery "Tele Tygodnia". Uroczysta gala odbyła się 30 stycznia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

- W tym roku mija równo 10 lat, odkąd zapraszam widzów do mojej kuchni do Krakowa w moim autorskim programie "Ewa gotuje". W ramówce wiosennej będzie 300. odcinek, więc myślę, że Telekamera byłaby ukoronowaniem propagowania przeze mnie sztuki kulinarnej - opowiada Wachowicz nominowana do Telekamery w kategorii najlepszy juror.

A co sprawia Wachowicz większą przyjemność - gotowanie czy praca jurora? - Dla mnie gotowanie, przygotowanie posiłku, poczęstowanie nim gości jest dawaniem pożywienia, pobudzaniem zmysłów. Z drugiej strony praca w programie "Top Chef" umożliwia mi obcowanie z najlepszymi kucharzami w Polsce - wyznaje gwiazda.

