"Taniec z Gwiazdami": Ostatni występ Tomasza Zimocha [odcinek 3]

Tomasz Zimoch i Paulina Biernat odpadli w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie Polsatu pozostało już tylko 8 par.

Iwona Pavlović pokazuje Tomaszowi Zimochowi, że czas pożegnac się z "TzG" /J. Antoniak /MWMedia

W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy show Polsatu zatańczyli do serialowych przebojów.

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła wcielili się w bohaterów serialu "Przyjaciele" i zatańczyli jive’a. "Mógłbyś być żywszy w kroku" - Michał Malitowski rozpoczął od narzekania. "Skakał jak żabka!" - zareagowała od razu Beata Tyszkiewicz. Iwona Pavlović doceniła występ Korcza, zwracając uwagę na "plastyczność ciała i dobry rytm". Czarna Mamba spodziewała się jednak czegoś więcej. "Żądam od ciebie swingującej pracy bioder" - jurorka zwróciła uwagę na słabszy punkt występu aktora. Para otrzymała 32 punkty.

Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino zatańczyli tango argentyńskie w przebraniu bohaterów serialu "Z archiwum X". Iwona Pavlović rozpoczęła przemowę od deklaracji, że oceniając występy Iwony Cichosz zwraca uwagę tylko i wyłącznie na taneczne umiejętności. "Tańczyłaś pięknie. Dbałaś o każdy krok, byłaś czujna jak ważka" - powiedziała Czarna Mamba. "Jest pani piękna, seksowna i zgrabna" - Beata Tyszkiewicz skoncentrowała się na ocenach za wykonanie artystyczne. Michał Malitowski był pełen uznania swobody, jaką prezentuje niesłysząca uczestniczka show. "[Na parkiecie czujesz się] jak ryba w wodzie" - spuentował juror. Para otrzymała 38 punktów.

Mariusz Kałamaga i Walerija Żurawlewa zatańczyli quickstepa do muzyki z serialu "Alternatywy 4". "Nie trzymał ramy" - zaskoczył wszystkich Andrzej Grabowski. Jego intuicyjną ocenę potwierdzili jednak eksperci. "Piękna tragedia" - Iwona Pavlović posłużyła się słowami Roberta Górskiego. "Fatalna rama!" - wykrzyknął Michał Malitowski. Jurorzy docenili jednak "świetne poczucie rytmu i dobra pracę stóp" Kałamagi. Para otrzymała 25 punktów.

Dominika Gwit i Żora Korolyov zatańczyli salsę jako bohaterowie telenoweli "Zbuntowany anioł". Aktorka narzekała po występie na śliski parkiet ("coś się wylało"), ale Iwona Pavlović nie dała się omamić: "Więcej pracy bioder!" - wykrzyknęła niepocieszona jurorka. Michał Malitowski był bardziej kontent: "Jeszcze więcej tańca i jeszcze więcej ciała" - nawiązał do swej oceny z premierowego odcinka. "Podziwiam panią za świadomość swojego ciała i poczucie rytmu"- dorzucił swoje trzy grosze Andrzej Grabowski. Para dostała 30 punktów.

Natalia Szroeder i Jan Kliment zabrali widzów do lat 60. ubiegłego wieku, tańcząc walca wiedeńskiego do muzycznego motywu z serialu "Cudowne lata". "Podoba mi się, jak panujesz nad swoim ciałem. Jesteś bardzo zdolną osobą" - rozpoczęła Iwona Pavlović. "Niektórzy jak tańczą, to krzyczą. Ty szepczesz mi do ucha"- dodała urzeczona Czarna Mamba. "Świetnie oddałaś charakter tego tańca, ale nad techniką musisz popracować" - dodał Michał Malitowski. Para otrzymała 32 punkty.

Tomasz Zimoch i Paulina Biernat zatańczyli rumbę do muzyki w serialu "07 zgłoś się". Michał Malitowski zauważył postęp. "Dziś skontrolowane było wszystko" - powiedział, po czym dodał: "Rumba jest o kobiecie, więc przekonałeś nas, że to na nią powinniśmy patrzeć". Iwona Pavlović była odmiennego zdania. "Nie mów, że tańczysz, co najwyżej chodzisz" - powiedziała Czarna Mamba. Jurorka stwierdziła, że gdyby miała tabliczkę z minusową notą, użyłaby jej do oceny występu Zimocha. Ostatecznie dziennikarz dostał od Pavlović jedynkę, z pomocą pospieszył mu Michał Malitowski podnosząc tabliczkę z10-tką. Para otrzymała w sumie 28 punktów.

Monika Mariotti i Rafał Maserak zaprezentowali fokstrota, wcielając się w bohaterów serialu "Świat według Bundych". "Klasa i subtelność" - powiedział Michał Malitowski. "Poczucie humoru" - dodała Beata Tyszkiewicz. "Byłaś skupiona na tym, co robisz, wykańczałaś ruch głową" - pochwaliła aktorkę Iwona Pavlović. Czarnej Mambie przeszkadzał jednak "brak lekkości". Para otrzymała 32 punkty.

Salsę do muzyki z serialu "Seks w wielkim mieście" zatańczyli Paulina Chylewska i Jacek Jeschke. Iwona Pavlović była zauroczona wyglądem dziennikarki. "Nie mogę [jednak] nic dobrego o tańcu powiedzieć" - dodała Czarna Mamba. "W standardzie - dużo gracji, w łacinie - rozlatane wszystko" - również Michał Malitowski surowo ocenił salsę Chylewskiej. "Ten twój ‘Seks w wielkim mieście’ wygląda jak seks u mnie na wsi" - podsumował juror. Para otrzymała 29 punktów.

Walca wiedeńskiego w kostiumach aktorów z "Gry o tron" zatańczyli Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska. "Technicznie nieźle. Opanowałeś choreografię" - rozpoczął ocenę Michał Malitowski. Jurorowi przeszkadzała jednak ekspresja twarzy aktora. "Był pan nieobecny" - dołączył się Andrzej Grabowski. Zupełnie odmienne zdanie miała Iwona Pavlović, która uznała występ Malinowskiego za jeden z najlepszych tańców wieczoru. "Walc z uśmiechem?" - wyśmiała sugestię Michała Malitowskiego. Para otrzymała 35 punktów.

Dwa duety: Tomasz Zimoch z Pauliną Biernat oraz Monika Mariotti i Rafał Maserak do końca nie były pewne awansu do kolejnego odcinka show. Przygodę z "Tańcem z Gwiazdami" zakończyła jednak ta pierwsza para.