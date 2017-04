"Taniec z Gwiazdami': Michał Malinowski odpada. Zostały cztery pary [odcinek 8]

Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami" w 8. odcinku show Polsatu. Natalia Szroeder świętowała w programie 22. urodziny i... 40-tkę od jurorów.

Michał Malinowski iAgnieszka Kaczorowska żegnają się z "TzG" /AKPA

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" każdą z pięciu par walczących o Kryształową Kulę zobaczyliśmy w dwóch występach. Motywem przewodnim programu była zaś muzyka disco polo.

Reklama

Reklama

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła zatańczyli cza-czę do piosenki "Wymarzona" zespołu MIG. "Cza-cza do disco polo? Nie wiem czy to sztuka, ale mi się podobało" - rozpoczął ocenę Michał Malitowski. Jurorowi nie przypadł co prawda do gustu klimat występu ("jednostajny i monotonny"), ale "akcje ciała" Korcza określił już jako "zawodowe". Iwona Pavlović zauważyła pewne zdenerwowanie u aktora ("na początku traciłeś kontrolę"), ale ostatecznie podniosła kciuk do góry ("dobry taniec"). Para otrzymała 36 punktów.

Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli fokstrota. "Udowodniłeś, że nieprzypadkowo jesteś tu, gdzie jesteś" - pochwaliła aktora Iwona Pavlović. Jurorka zwróciła uwagę na "wyjątkową pracę stóp", zauważyła jednak, że "od bioder [wzwyż] było gorzej". Andrzej Grabowski stwierdził, że Malinowski "zyskał luz", Beata Tyszkiewicz oceniła, że aktor wreszcie został "oswojony" przez swoją partnerkę, tylko Michał Malitowski przyczepił się do "zwiędniętej ramy". Para otrzymała 34 punkty.

Dominika Gwit i Żora Korolyov zatańczyli cza-czę do piosenki "Ona jest taka cudowna" Pięknych i młodych. Iwona Pavlović uznała, że był to najsłabszy występ Dominiki Gwit w całym programie. "Plumkanie-czaczowanie" - oceniła taniec aktorki. Nawet Beata Tyszkiewicz i Andrzej Grabowski byli niepocieszeni. "Gdyby nie ten szpagat na końcu..." - powiedział Grabowski. Sytuację ratował Michał Malitowski: "Monotonne, ale lekkie. Rytmiczne i naturalne" - powiedział juror, apelując jednak o "więcej dynamiki". Para otrzymała 27 punktów.

Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino zaprezentowali się w rumbie. "Siła w nogach!" - wykrzyknął Michał Malitowski, chwaląc techniczne niuanse występu ("osadzenie ciężaru ciała przez biodro"). "Symfonią zmysłów" nazwała taniec Beata Tyszkiewicz. "Przepiękną pracą stóp i subtelnym wykończeniem bioder" zachwycała się też Iwona Pavlović. Para otrzymała 39 punktów.



W fokstrocie do hitu Radka Liszewskiego "Ona tańczy dla mnie" zobaczyliśmy Natalię Szroeder i Jana Klimenta. Zanim jurorzy zaczęli oceniać występ, na scenę niespodziewanie wkroczyła mama piosenkarki z urodzinowym tortem (Szroeder obchodziła w przeddzień występu 22. urodziny). Michał Malitowski nie był zadowolony ("dużo błędów"), dostrzegł jednak pewien silny punkt Szroeder. "Masz LPN - lekkość płynność i naturalność" - powiedział juror. Iwona Pavlović też dostrzegła techniczne mankamenty; doceniła jednak ładnie wykonane solowe fragmenty, w szczególności obroty. Para otrzymała 31 punktów.

Zdjęcie Urodzinowy tort Natalii Szroeder / J. Antoniak / MWMedia

W swym drugim tańcu wieczoru Marcin Korcz i Wiktoria Omyła zaprezentowali quickstepa. "Szok!" - wykrzyknęła Iwona Pavlović. "Tak szybki taniec a mimo to ciągły kontakt z partnerką był" - pochwaliła Korcza. "Rama czasem leciała, ale to drobiazg" - dodała jurorka. Michał Malitowski znów przyczepił się do ustawienia aktora ("za bardzo w tył"), ale najważniejsze w quickstepie - "uwspólnienie" - zostało według jurora zachowane. Para otrzymała 37 punktów.

Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli cza-czę do hitu Boysów "Jesteś szalona". "Ależ ten chłopak tańczy! Genialnie" - Iwona Pavlović znów była zachwycona. Na "brak luzu i feelingu" zwrócił uwagę Michał Malitowski. Juror docenił jednak wojowniczą duszę aktora. "Korcz jest od ciebie lepszy, ale nie poddajesz się i depczesz mu po piętach" - pochwalił swego imiennika. Para otrzymała 35 punktów.

W walcu wiedeńskim zobaczyliśmy Dominikę Gwit i Żorę Korolyova. "Uczyniłaś najmniejszy postęp w porównaniu do innych gwiazd" - powiedziała Iwona Pavlović. Jurorka nazwała występ Gwit "walcem z czkawką". Podobnego zdania był też Andrzej Grabowski: "Tak samo mogła pani zatańczyć w pierwszym odcinku". Tylko Michał Malitowski szukał pozytywów, doceniając "płynność" występu aktorki. Para otrzymała 29 punktów.

Zdjęcie Dominika Gwit tańczy dalej! / AKPA

Quickstepa w rytm nieśmiertelnego weselnego klasyka "Żono moja" zespołu Masters zatańczyli Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino. "Zrobiłeś duży postęp w tym standardzie" - Michał Malitowski rozpoczął od pochwalenia... Stefano Terrazzino. "Pretty woman" - w dwóch słowach podsumowała występ Cichosz Beata Tyszkiewicz. Iwona Pavlović była szczególnie zadowolona z powodu "ćwiercióweczki" - specjalnej figury tanecznej, którą dostrzegła w występie pary. Duet otrzymał 37 punktów.

W ostatnim tańcu wieczoru Natalia Szroeder i Jan Kliment zaprezentowali się w sambie. "Przepiękna, poprawna samba" - zachwyciła się Iwona Pavlović. "God Save the Samba Queen" - Michał Malitowski nawiązał do tytułu brytyjskiego hymnu. Para otrzymała 40 punktów.

O pozostanie w programie do końca walczyły dwie pary: Dominika Gwit i Żora Korolyov oraz Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska. Decyzją widzów i jurorów z show Polsatu pożegnał się jednak ten drugi duet.