Wiktoria Omyła: Kim jest jej partner?

Wiktoria Omyła potwierdza, że jest w związku z Mateuszem Jarzębiakiem. Twierdzi, że nie zawsze jest kolorowo i zdarzają im się kłótnie, zawsze mogą jednak liczyć na wsparcie partnera. Znana z programu "Taniec z Gwiazdami" celebrytka zamierza kibicować ukochanemu podczas finału Mister Polski 2017.

Wiktoria Omyła swojego partnera poznała na planie "Tańca z Gwiazdami" /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Wiktoria Omyła weszła do świata show-biznesu jako jedna z tancerek "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami", partnerka Marcina Korcza i Adama Zdrójkowskiego. To właśnie na planie tanecznego show telewizji Polsat poznała Mateusza "Górala" Jarzębiaka. Model został zaproszony do programu wraz z kilkoma innymi uczestnikami konkursu Mister Polski 2017, którego jest finalistą. - Był to piątek, w którym odpadłam, uznałam, że Mateusz przyniósł mi pecha. Odpadłam z odcinka, ale poznałam kogoś, kto może będzie dłużej niż "Taniec z Gwiazdami" - wspomina Wiktoria Omyła.

O tym, że jest w związku z kandydatem do tytułu najprzystojniejszego Polaka tancerka poinformowała, publikując ich wspólne zdjęcie na Instagramie. Pod inną fotografią napisała natomiast, że w ich relacji nie zawsze jest kolorowo i zdarzają im się kłótnie. - Mamy takie same charaktery, to są ciężkie charaktery, dużo się kłócimy. To małe rzeczy, każdy chce postawić na swoim - mówi Wiktoria Omyła agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Tancerka zapewnia jednak, że mimo przejściowych nieporozumień ona i Mateusz Jarzębiak są dla siebie ogromnym wsparciem. Pomagają sobie i wspierają we wszystkich przedsięwzięciach, nie tylko zawodowych. 3 września odbędzie się finał konkursu Mistera Polski 2017 i Wiktoria Omyła na pewno znajdzie się wśród publiczności. - Na pewno przyjdę i będę go wspierać osobiście, on też będzie jeździł na moje zawody, na których będzie mnie wspierał - opowiada gwiazda.

Wiktoria Omyła jest przekonana, że drobne sprzeczki są naturalną częścią każdego związku. Ludzie, których łączy uczucie i pragnienie bycia razem, potrafią jednak pokonać przejściowe nieporozumienia. Tancerka ma nadzieję, że tak się stanie również w jej relacji z uczestnikiem programu "Top Model".