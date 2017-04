"Taniec z Gwiazdami" z gwiazdami disco polo

Tego w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze nie było. W najbliższy piątek w programie wystąpią gwiazdy disco polo. Masters, Radek Liszewski, Boys, Piękni i młodzi i MIG zaśpiewają swoje największe przeboje. Dyrygent Tomek Szymuś i jego orkiestra hity, które zna cała Polska, przearanżują w taneczną klasykę.

Zespół Piękni i młodzi zaśpiewa podczas występu Dominiki Gwit i Żory Korolyova /WBF /Polsat

Czy wyobrażacie sobie fokstrota do hitu Radka Liszewskiego "Ona tańczy dla mnie"? Zmierzą się z nim Natalia Szroeder i Jan Kliment. Będzie i quickstep w rytm nieśmiertelnego klasyku weselnego "Żono moja" zespołu Masters. Zatańczą go Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino.



Do pozostałych przebojów w nowym wydaniu pary zatańczą cha chę. Dominika Gwit i Żora Korolyov "Ona jest taka cudowna" Pięknych i młodych, Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska "Jesteś szalona" Boysów, a Marcin Korcz i Wiktoria Omyła zatańczą "Wymarzoną" zespołu MIG.



Jak dotąd na parkiecie tanecznego show wystąpił jedynie Marcin Miller, który w drugiej edycji w 2014 roku z Niną Tyrką zajął 7. miejsce. Czy którąś z gwiazd disco polo zobaczymy w roli uczestnika programu w kolejnej edycji?