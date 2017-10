"Rolnik szuka żony": Wyznania Łukasza z trzeciej edycji

"Nie byłem przekonany, że Patrycja jest tym właściwym wyborem" - przyznaje Łukasz Siebers. W szczerej rozmowie z Martą Manowską, zawartej w książce "Rolnik szuka żony", jeden z bohaterów trzeciej edycji opowiada, dlaczego podejmował takie, a nie inne decyzje.

Łukasz i Patrycja w programie "Rolnik szuka żony 3" /TVP

"Na wybór przyjechałem dość mocno rozchwiany" - opowiada Łukasz Siebers w książce Marty Manowskiej "Rolnik szuka żony".

"Niby wiedziałem, że Ania jest bardziej odpowiednią kandydatką dla mnie (...) Ale stwierdziłem, że jak wybiorę Anię i potem to wszystko się rozsypie, to wszyscy będą przeciwko mnie" - wyjaśnia.

"Patrycję wybrałem dlatego, że patrząc na to, jak na początku do tego podchodziła, mniej emocjonalnie, to myślałem, że będzie łatwiej, jak coś nie wyjdzie (...) Nie myślałem, że Patrycja tak się zaangażuje. Że ona tak to przeżyje. Myślałem, że z Patrycją będzie to łatwiej zakończyć. A stało się inaczej" - dodaje.

Przypomnijmy, że Patrycja Dziubich wzięła udział w trzeciej edycji programu i była jedną z kandydatek na żonę Łukasza Siebiersa.

Zdjęcie Łukasz mial do wyboru Anię, Patrycję i Agnieszkę. Postawił na Patrycję i nie udało się... / Facebook

Mężczyzna spośród trzech kandydatek wybrał właśnie Patrycję. Po kilku randkach i bliższym poznaniu parze jednak nie udało się zbudować związku. Dziewczyna nie kryła, że jest wściekła na chłopaka. Zarzuciła mu wprost, że niepotrzebnie ją zwodził.

"To ty mnie całowałeś i obejmowałeś" - oświadczyła podczas romantycznej randki Patrycja. Wszystko zakończyło się łzawym rozstaniem.

"Nie pasuję do Łukasza, a on nie pasuje do mnie" - powiedziała w finale programu Patrycja. "Nie wiesz, czego chcesz. Tworzysz mur i to jest twój problem" - dodała. "Wszyscy chcielibyśmy, żeby to skończyło się happy endem, ale czasami dochodzimy do wniosku, że trzeba się wycofać. Zrobić to wizji jest jeszcze trudniej" - powiedział Łukasz.

Marta Manowska w książce "Rolnik szuka żony" pyta Łukasza, czy nie chciał już po programie zadzwonić do Patrycji albo się z nią spotkać, żeby wszystko sobie wytłumaczyć.

"Myślałem o tym, ale Agnieszka [jedna z kandydatek na żonę Łukasza, która aktualnie zaręczona jest z innym bohaterem programu, Szymonem - red.] powiedziała, żebym się nie odzywał. Że lepiej nic nie mówić. Wiem, że jej się układa i nie będę już tak wchodził (...) Jednej rzeczy żałuję, że na tej randce nie walnąłem w stół i nie powiedziałem: 'Patrycja! Uspokój się! Nic z tego nie będzie'. Walnąć w stół i twardo powiedzieć, że to koniec. Bo to mnie tak samo męczyło jak i ją" - mówi Łukasz.

Czy rolnik dowiedział się czegoś nowego o sobie, dzięki programowi? "Wiedziałem, że jestem człowiekiem wrażliwym, ale nie myślałem, że to będzie aż tak trudne" - wyznał Łukasz.



Z rozmowy Łukasza z Martą Manowską wynika, że rolnik nie ułożył sobie życia. Tymczasem Patrycji to się udało. W sierpniu tego roku pojawiła się informacja, że kobieta wyszła za mąż i spodziewa się dziecka. Dziewczyna na jednym z portali społecznościowych opublikowała wspólne zdjęcie ze swym ukochanym, Krzysztofem. Fotografia przedstawiała zakochanych z ceremonii ślubnej.



Książkowe wydanie popularnego programu TVP1 "Rolnik szuka żony" autorstwa Marty Manowskiej pojawiło się w księgarniach 2 października.



Po trzech latach od premierowego odcinka telewizyjnego programu, Marta Manowska wyruszyła w sentymentalną podróż po Polsce sprawdzając, jak obecnie wygląda życie rolników szukających żon. Na książkę składają się rozmowy z trzynastoma uczestnikami produkcji TVP, m.in. Łukaszem Siebersem, Adamem Kraśko, Zbyszkiem Klawikowskim i Moniką Jezior.

Ponadto w książce znajdują się reportaże z domów trzech par związanych z programem: Agnieszką i Robertem Filochowskimi, Anią i Grzegorzem Bardowskimi, Martyną i Pawłem Szakiewiczami.

Książkę wydało Wydawnictwem Duszpasterstwa Rolników.