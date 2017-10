Tego w programie jeszcze nie było. "Czuję się oszukany" - oświadczył Piotr i poprosił Emilię o opuszczenie jego domu. Co jeszcze działo się w szóstym odcinku "Rolnik szuka żony 4"?

Emilia opuszcza dom Piotra, jej walizkę niesie przyjaciółka Kasia, fot. z oficjalnego profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku /TVP

Szósty odcinek szóstej edycji "Rolnik szuka żony" widzowie TVP1 obejrzeli w niedzielny wieczór, 15 października. Zapewne nie spodziewali się, że czekają ich aż takie emocje.



"Nie spodziewałam się, że mnie dzisiaj odrzuci. Jestem w szoku!" - powiedziała Emilia, kiedy Piotr poprosił ją o opuszczenie programu.



Rolnik oświadczył, że czuje się oszukany, ponieważ dowiedział się, że Emilia brała już udział w innym telewizyjnym programie [kandydatkę na żonę rolnika można było zobaczyć w produkcji TVN "Kto poślubi mojego syna?", wtedy została pokonana przez inne konkurentki red.] i zarzucił jej, że nie jest zainteresowana jego osobą.



"Myślałem, że sama mi to powiesz, ale się nie doczekałem. Typowałem cię na moją faworytkę, ale gdybym o tym wiedział, to bym cię nie wybrał. Twój udział w programie jest tylko po to, żeby wylansować swoją osobę. Czuję się oszukany" - powiedział Piotr.

"Myślałam, że nastawiamy się na dobrą zabawę, a zabrali mi koleżankę, z którą bawiłam się najlepiej. Już nie jest tak fajnie" - powiedziała Kasia, która na planie bardzo zaprzyjaźniła się z Emilia. "A może ty lubisz kobiety?" - zapytała wprost Monika, kiedy Kasia zdecydowała, że odchodzi z programu.

"Byłaś tu dla Piotra, żeby go poznać czy dla Emilii?" - zapytała Monika, a Kasia odpowiedziała, że dla Piotra, ale też... dla Emilii. "Jest to dla mnie absurdalne" - przyznała nieco zszokowana Monika, która teraz w domu Piotra została sama.





"Powinno się mówić prawdę" - powiedziała mama Piotra, komentując zachowanie syna. Kiedy Kasia odjeżdżała, ojciec rolnika przyznał: "Ona płakała za tamtą dziewczyną, kiedy odchodziła. Może to lesbijki".

Cała sytuacja wywołała burzę w internecie. Pod postem o odejściu Emilii z programu pojawiło się kilkaset komentarzy. Internauci w przeważającej większości popierają decyzję Piotra o pożegnaniu się z Emilią.

A co działo w domach pozostałych rolników?

Mikołaj nadal adoruje wszystkie panie. Postanowił nauczyć je strzelać, a na pierwszą randkę zaprosił najmłodszą kandydatkę, 50-letnią Renatę. Kiedy dowiedział się, że kobieta mieszka ze swoją matką i wciąż opiekuje się swoją babcią, nie był zachwycony. Sądził zapewne, że nie ma żadnych zobowiązań... Para piła wino i tańczyła, a kiedy najstarszy rolnik złapał ją za biust, Renata przyznała, że Mikołaj poczyna sobie "zbyt odważnie".

Zdjęcie Janeczka przygotowała specjalne maseczki dla Renaty, Teresy i oczywiście dla Mikołaja, fot. z oficjalnej strony programu na Facebooku / TVP

W domu Zbigniewa Iwona i Ewa nadal usiłują namówić rolnika do pomocy przy pracach domowych. Z marnym skutkiem... "Nie wiem, czy chcę być tu kurą domową" - powiedziała Iwona. "Tęsknię ze swoją pracą" - dodała Ewa. Wygląda, że kobiety już zdecydowały, że nie jest to miejsce dla nich.





Małgorzata postanowiła poddać testowi Dawida. Mężczyzna miał pomalować ścianę, ale najpierw miał problem z otwarciem puszki z farbą, a potem okazało się, że chyba nie do końca rozumie, co to znaczy, że "farba jest zmywalna". "Dałem plamę, ale nie poddam się. Będę walczył" - powiedział mężczyzna. Jeden z Pawłów nieustająco adoruje młodą rolniczkę i na razie nie wiadomo, kto w tym domu jest faworytem.







U Karola znowu gęsta atmosfera. Justyna jest coraz bardziej zazdrosna o Sarę. "Ja się męczę przy takich osobach, które chcą się przebić. Ja wiem, że to jest konkurencja... Rywalizacja jest jak diabli. Widzę, że Karol jest zainteresowany Sarą" - powiedziała Justyna. "Nie mam podjętej decyzji, nadal biję się z myślami" - przyznał Karol. Dziewczyna poprosiła rolnika o szczerą rozmowę, po której Karol przyznał, że jej "akcje" wzrosły. Ania na razie jest najbardziej milcząca i nie angażuje się w spory. Może to jest najlepsza metoda, żeby zdobyć serce Karola?







Jak potoczą się dalsze losy rolników i ich gości, przekonamy się za tydzień, 22 października w TVP1.