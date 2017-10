"Rolnik szuka żony 4": Czemu Monika pożegnała Piotra?

"Nie wiem, czy wciąż jestem zainteresowana" - powiedziała Monika przed randką z Piotrem. Co wydarzyło się w domu rolnika?

"Rolnik szuka żony 4": Pierwsze spotkanie Moniki i Kasi /TVP

Ósmy odcinek czwartej edycji "Rolnik szuka żony" widzowie TVP1 obejrzeli w niedzielny wieczór, 29 października.

"Zaczęłam się zastanawiać, czy ma to jakikolwiek sens" - wyznała Monika przed randką z Piotrem. "Nie wiem, czy wciąż jestem zainteresowana" - dodała.

Kobieta stwierdziła, że randka ma potwierdzić jej przypuszczenia, że rolnik woli jednak Kasię, która niespodziewanie pojawiła się w domu rolnika.

Przypomnijmy, że po tym, jak jego dom opuściły Emilia i Kasia (więcej na ten temat przeczytacie tutaj), Piotr zaprosił do swego domu kolejną kandydatkę. Kasia wcześniej napisała do niego list, ale wstydziła się kamer i nie przyjechała na spotkanie. Ostatecznie para nawiązała bliższy kontakt przez media społecznościowe i Piotr namówił Kasię na udział w programie.

Na randce Monika powiedziała Piotrowi, że szuka mężczyzny, który przejawia inicjatywę, a tego tutaj raczej nie widać. Piotr przyznał, że poczuł coś do Kasi i para postanowiła, że czas się rozstać.

Rodzice Piotra żegnali Monikę ze łzami w oczach. "Mądra dziewczyna" - powiedział o niej ojciec Piotra.

Czy Piotr dokonał dobrego wyboru, decydując się zostać w domu tylko z Kasią? Rodzina rolnika poznała Kasię i uznała, że pasują do sobie. "Z tego pieca będzie chleb" - powiedział przyjaciel Piotra.



Internauci zgodnie poparli decyzję Moniki o opuszczeniu programu. Oto niektóre z komentarzy (pisownia oryginalna)!

"Monika mądra dziewczyna .Tato Piotra krótko skwitował .I to jest dobra decyzja. Dziewczyna zna swoja wartość .Wie kiedy odejść .Bez ubliżania , dogadywania .Brawo Monika".



"Zachowanie Moniki od samego początku klasa żadnych fochów mącenia itp.Kobieta umiejąca się wysłowić,konkretna i zdecydowana.Monika szacunek,to ty tu nosilaś spodnie".



"Monika ma klasę, podjęła słuszną decyzję. Taka fajna i mądra kobieta nie zasługuje,aby ktoś bawił się jej uczuciami. Szkoda rodziców Piotra,bo widać,że bardzo emocjonalnie do tego podchodzą".



"Żadna z tych wszystkich które sobie wybrał nie dorównuje Pani Monice nawet w połowie. To kobieta z klasą, autentyczna,niczego nie udaje, zasługuje na lepszego mężczyznę. Szkoda jej dla Piotra. Szkoda tych rodziców".



"Piotr będzie tego żałować. Monika to kobieta z klasą. Dojrzała, mądra, miła i zdecydowana. Nie szukała zabawy jak większość uczestniczek. Lecz Piotr jeszcze do tego nie dojrzał. Cieszę się tylko, że potrafił jej powiedzieć o swoich uczuciach do Kasi".