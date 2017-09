"Rolnik szuka żony 4": Co u bohaterów poprzednich edycji?

W pierwszym odcinku programu "Rolnik szuka żony 4" widzowie poznali nie tylko bohaterów nowej edycji. Marta Manowska odwiedziła z kamerą uczestników poprzednich serii.

Agnieszka i Szymon to czwarta para, którą połączył program "Rolnika szuka żony" /TVP

W pierwszym odcinku "Rolnik szuka żony 4" widzowie TVP1 zobaczyli między innymi ślub Kasi i Dawida - bohaterów poprzedniej edycji popularnej telewizyjnej produkcji.

"Dawid urzeka swoją szczerością, prawdą, która bije z jego oczu. Dzisiaj jest najpiękniejszy dzień mojego życia, jestem bardzo szczęśliwa. Na ten monet czekałam całe życie" - powiedziała w dniu ślubu Kasia. "Nie ma wątpliwości, że Kasia jest wybranką mojego życia i będę z nią do końca swoich dni" - dodał Dawid.



Zobaczyli też, jak radzą sobie młodzi rodzice - Ania i Grzegorz oraz Agnieszka i Robert z drugiej edycji programu. Pary wzięły ślub w 2016 roku. Obie dochowały się też potomstwa - Grzegorz i Anna mają syna Jana (urodził się w wigilię 2016 roku), a Agnieszka i Robert - Tomasza (urodził się w Prima Aprillis 2017).

"Robert spełnia się w 100% jako ojciec. Teraz wiem, co to jest szczęście. Dzięki temu, że kiedyś napisałam list, jestem tutaj i mam wspaniałą rodzinę" - powiedziała Agnieszka. "Agnieszka jest cudowną matką, wspaniałą żoną, nie myślałem, że taką znajdę na reszta życia. Marzenia się spełniają" - dodał Robert.

"Myślę, że nie ma nic piękniejszego do bycia rodzicem. Jestem bardzo szczęśliwa, czasami też bardzo zmęczona, ale moją największą radością i motywacją jest moja rodzina, mój mąż, który jest dla mnie wielkim wsparciem" - wyznała Ania, żona Grzegorza.



Okazało się również, że "Rolnik" połączył jeszcze jedną parę. Agnieszka i Szymon to bohaterowie trzeciej serii programu TVP1. "Szymon oświadczył mi się w maju. To będzie cudowny mąż i ojciec" - wyznała Agnieszka. "Nie dość, że jest piękne uczucie, to jeszcze jest podłoże, na którym można budować wspólną przyszłość" - dodał Szymon.

W pierwszym odcinku nowej edycji okazało się również, kto tym razem otrzymał najwięcej listów. Kolejny odcinek już 10 września w TVP1.