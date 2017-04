Roman Polański pokaże swój najnowszy film w Cannes

Nowy film Romana Polańskiego zostanie pokazany w maju na 70. Festiwalu Filmowym w Cannes. Tę informację ogłosili właśnie organizatorzy.

Roman Polański na festiwalu w Cannes 2014 AFP

Główne role w najnowszym filmie Romana Polańskiego grają żona reżysera Emmanuelle Seigner i Eva Green.

To ekranizacja książki "Prawdziwa historia" Delphine de Vigan. Główną bohaterką jest pisarka, której powieść o matce samobójczyni stała się bestsellerem.

Film będzie pokazany poza konkursem.

Amerykańskie gwiazdy kina Jessica Chastain i Will Smith, a także włoski reżyser Paolo Sorrentino i niemiecka reżyserka Maren Aden to niektóre z osobistości, jakie znajdą się w jury tegorocznego 70. festiwalu filmowego w Cannes.



Do tego grona dołączą aktorki Agnes Jaoui (Francja), Fan Bingbing (Chiny), południowokoreański reżyser Park Chan Wook i francusko-libański kompozytor Gabriel Yared.

W sumie wśród dziewięciu jurorów są cztery kobiety. Przewodniczącym jury będzie słynny i wielokrotnie nagradzany hiszpański twórca filmowy Pedro Almodovar.

Jak co roku, głównym zadaniem jury będzie przyznanie najważniejszej nagrody festiwalu, czyli Złotej Palmy. Festiwal potrwa od 17 do 28 maja.