Oscarowa wpadka Jennifer Lawrence

Co prawda nie otrzymała Oscara - nie była nawet nominowana - ale po oscarowej gali znów mówi się tylko o niej. Jennifer Lawrence po raz kolejny zaliczyła spektakularną oscarową wpadkę.

Jennifer Lawrence wyraźnie się gdzieś spieszyła /Kevin Winter /Getty Images

Przypomnijmy, że podczas odbierania Oscara w 2013 roku za pierwszoplanową kreację w "Poradniku pozytywnego myślenia" Lawrence przewróciła się na schodach. Jej upadkowi poświęcano w mediach niemal tyle samo uwagi, co wynikom ówczesnej gali.

Reklama

Podczas tegorocznego rozdania Oscarów Lawrence pokazała, że wciąż potrafi "skraść" show.



Aktorka - wespół z Jodie Foster - wręczała tym razem statuetkę za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową.



Zanim jednak panie przekazały Oscara w ręce Frances McDormand, bezlitośnie wykpiły... Meryl Streep.

Wideo Jodie Foster i Jennifer Lawrence śmieją się z Meryl Streep

Foster wyszła na scenę posiłkując się kulami, a zapytana przez Lawrence, co jej się przytrafiło, krótko odpowiedziała: Streep. Ta ostatnia przypomniała natomiast swój słynny upadek i stwierdziła, że mógł być on spowodowany... podłożeniem jej nogi przez Meryl.



Zdjęcie Upadek Jennifer Lawrence podczas oscarowej gali (2013) / Kevin Winter / Getty Images

Jednak hitem sieci stało się zdjęcie wykonane już po gali. Lawrence przechodzi na nim ponad fotelami. Jak gdyby nigdy nic podnosi swoją wystrzałową kreację od Versace do góry i stara się nie oblać... kieliszkiem wina, który trzyma w ręce. I jak tu jej nie kochać...



Oscary 2018: Najpiękniejsze kreacje 1 23 Gal Gadot Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 23

Oscary 2018: Laureaci

Najlepszy film: "Kształt wody"



Najlepsza reżyseria: Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Gary Oldman - "Czas mroku"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Najlepszy nieanglojęzyczny film: "Fantastyczna kobieta", reż. Sebastian Lelio (Chile)

Najlepsza animacja: "Coco", reż. Lee Unkrich, Carlos Saldana

Najlepszy film dokumentalny: "Ikar", reż. Bryan Fogel

Najlepszy scenariusz oryginalny: Jordan Peele - "Uciekaj!"

Najlepszy scenariusz adaptowany: James Ivory - "Tamte dni, tamte noce"

Najlepsze zdjęcia: Roger Deakins - "Blade Runner 2049"

Najlepsza muzyka: "Kształt wody" - Alexandre Desplat

Najlepsza piosenka: "Coco" ("Remember Me") - Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez



Najlepszy montaż: "Dunkierka" - Lee Smith

Najlepsze kostiumy: "Nić widmo" - Mark Bridges

Najlepsza scenografia: "Kształt wody" - Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Viea

Najlepsza charakteryzacja: "Czas mroku" - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski i Lucy Sibbick



Najlepszy dźwięk: "Dunkierka" - Gregg Landaker, Mark Weingarten i Gary Rizzo

Najlepszy montaż dźwięku: "Dunkierka" - Alex Gibson, Richard King

Najlepsze efekty specjalne: "Blade Runner 2049" - John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert i Richard R. Hoover

Najlepszy film krótkometrażowy: "The Silent Child", reż. Chris Overton, Rachel Shento

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "Heaven is a traffic jam on the 405", reż. Frank Stiefel

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Dear Basketball", reż. Glen Keane, scenariusz Kobe Bryant