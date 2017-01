Oscary 2017: 14 nominacji dla "La La Land"

"La La Land" Damiena Chazelle'a, musical o początkującej aktorce i muzyku jazzowym, którzy próbują zaistnieć w świecie i zakochują się w sobie, otrzymał najwięcej - aż 14 - nominacji do tegorocznych Oscarów.

Emma Stone i Ryan Gosling w scenie z "La La Land"

"La La Land", który przedstawia historię Sebastiana i Mii, dzieje się w Los Angeles, kolorowym i tętniącym życiem "mieście gwiazd". Mia jest początkującą aktorką, która chodzi na niezliczoną ilość castingów, bo chce w końcu dostać angaż do jakiegoś filmu. W międzyczasie pracuje jako kelnerka w kawiarni wytwórni Warner Bros. Sebastian, pianista jazzowy, zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce.



Gdy ich drogi się przecinają, tych dwoje zaczyna łączyć "wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają" - Sebastian zbiera pieniądze na swój klub, a Mia zaczyna pracę nad własnym monodramem. "Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?".



14 nominacji do Oscara to najlepszy wynik w historii. Podobnym osiągnięciem mogą się poszczycić jedynie dwa inne filmy: "Wszystko o Ewie" (1950) i "Titanic" (1997).



"La La Land" otrzymał nominacje w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyseria i scenariusz oryginalny. Doceniono również odtwórców głównych ról w musicalu: Emmę Stone i Ryana Goslinga. Ponadto wyróżniono obraz za: najlepsze zdjęcia, montaż, dźwięk, montaż dźwięku, kostiumy, scenografię i muzykę. Wyróżniono też aż dwie piosenki z "La La Land": "Audition (The Fools Who Dream)" oraz "City Of Stars".

Po osiem nominacji otrzymały: dramat "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa oraz film science-fiction "Nowy początek" Denisa Villeneuve'a. Oba doceniono w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany, zdjęcia i montaż. Ponadto ten pierwszy tytuł, gejowskie love story, rozgrywające się w czarnej dzielnicy Miami o kryminalnej reputacji, doceniono za najlepszą muzykę oraz męską (Mahershala Ali) i żeńską (Naomie Harris) rolę drugoplanową.



Z kolei "Nowy początek" - film o ekspertce lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu - otrzymał jeszcze nominacje w kategoriach technicznych: najlepsza scenografia, dźwięk i montaż dźwięku. Ogromnym zaskoczeniem jest jednak brak w gronie nominowanych gwiazdy filmu Villeneuve'a - Amy Adams. Aktorka wydawało się pewną kandydatką do znalezienia się w gronie aktorek wyróżnionych za role pierwszoplanowe.

Adams nie otrzymała nominacji, natomiast zdobyła ją - już po raz dwudziesty! - Meryl Streep. Gwiazdę kina doceniono tym razem za kreację Florence Foster Jenkins - określanej mianem najgorszej śpiewaczki świata - w filmie Stephena Frearsa "Boska Florence". Nominacji nie otrzymał jednak partnerujący Streep na ekranie, uchodzący za jednego z oscarowych "pewniaków" kategorii drugoplanowa rola męska - Hugh Grant.



Zamiast niego doceniono między innymi zaledwie dwudziestoletniego Lucasa Hedgesa za kreację osieroconego nastolatka, którym musi zaopiekować się wujek, w dramacie Manchester by the Sea". Produkcja Kennetha Lonergana otrzymała ogółem 6 nominacji, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Poza Hedgesem doceniono również pozostałe gwiazdy filmu: Caseya Afflecka (faworyt do zdobycia statuetki w kategorii najlepsza męska rola pierwszoplanowa) oraz Michelle Williams (najlepsza żeńska rola drugoplanowa).



Poza "La La Land", "Moonlight", "Nowym początkiem" i "Manchester by the Sea" w najważniejszej kategorii: najlepszy film, doceniono również pięć innych produkcji: "Przełęcz ocalonych", "Ukryte działania", "Lion. Droga do domu", "Fences" i "Aż do piekła". Z kolei o miano najlepszego reżysera ubiegać się będzie poza Chazelle'em, Lonerganem, Jenkinsem i Villeneuve'em dosyć niespodziewanie Mel Gibson, twórca "Przełęczy ocalonych", któremu Hollywood jak widać wybaczyło już niegdysiejsze wpadki.



Nominacje:

FILM:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Ukryte działania"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Fences"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Manchester by the Sea"

AKTOR:

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, "Przełęcz ocalonych"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Denzel Washington, "Fences"

AKTORKA:

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Emma Stone, "La La Land"

Natalie Portman, "Jackie"

Meryl Streep, "Boska Florence"

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Mahershala Ali, "Moonlight"

Michael Shannon, "Zwierzęta nocy"

Jeff Bridges, "Aż do piekła"

Dev Patel, "Lion. Droga do domu"

Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion. Droga do domu"

Octavia Spencer, "Ukryte działania"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

REŻYSER:

Denis Villeneuve, "Nowy początek"

Mel Gibson, "Przełęcz ocalonych"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Nowy początek" (Eric Heisserer)

"Fences" (August Wilson)

"Ukryte działania" (Allison Schroeder, Theodore Melfi)

"Lion. Droga do domu" (Luke Davies)

"Moonlight" (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Aż do piekła" (Taylor Sheridan)

"La La Land" (Damien Chazelle)

"Lobster" (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)

"Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan)

"20th Century Women" (Mike Mills)

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY:

"Tanna"

"Under Sandet"

"Toni Erdmann"

"Klient"

"Mężczyzna imieniem Ove"

DOKUMENT:

"Fuocoammare. Ogień na morzu"

"I Am Not Your Negro"

"Życie animowane"

"O.J.: Made in America"

"13th"

ANIMACJA:

"Kubo i dwie struny"

"Vaiana: Skarb oceanu"

"Nazywam się Cukinia"

"The Red Turtle"

"Zwierzogród"

PIOSENKA:

"Audition" ("La La Land")

"Can’t Stop the Feeling!" ("Trolle")

"City of Stars" ("La La Land")

"The Empty Chair" ("Jim: The James Foley Story")

"How Far I’ll Go" ("Vaiana: Skarb oceanu")

MUZYKA:

"Jackie" (Micachu)

"La La Land" (Justin Hurwitz)

"Lion. Droga do domu" (Dustin O’Halloran, Hauschka)

"Moonlight" (Nicholas Britell)

"Pasażerowie" (Thomas Newman)

ZDJĘCIA:

"Nowy początek" (Bradford Young)

"La La Land" (Linus Sandgren)

"Lion. Droga do domu" (Grieg Fraser)

"Moonlight" (James Laxton)

"Milczenie" (Rodrigo Prieto)

MONTAŻ:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Moonlight"

EFEKTY SPECJALNE:

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Doktor Strange"

"Księga dżungli"

"Kubo i dwie struny"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

DŹWIĘK:

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Przełęcz ocalonych"

"La La Land"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"13 godzin: Tajna misja w Benghazi"

MONTAŻ DŹWIĘKU:

"Nowy początek"

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Przełęcz ocalonych"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"Sully"

SCENOGRAFIA:

"Nowy początek" (Patrice Vermette)

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (Stuart Craig)

"Ave, Cezar!"

"La La Land" (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

"Pasażerowie" (Guy Hendrix Dyas)

KOSTIUMY:

"Sprzymierzeni" (Joanna Johnston)

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (Colleen Atwood)

"Boska Florence" (Consolata Boyle)

"Jackie" (Madeline Fontaine)

"La La Land" (Mary Zophres)

CHARAKTERYZACJA:

"Mężczyzna imieniem Ove"

"Star Trek: W nieznane"

"Legion samobójców"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Ennemis Interieurs"

"Timecode"

"Silent Nights"

"La Femme et la TGV"

"Sing"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT:

"4.1 Miles"

"Extremis"

"Joe’s Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA:

"Blind Vaysha"

"Borrowed Time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Pearl"

"Piper"