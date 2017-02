Oscarowe ciekawostki

Całe Hollywood spotka się w niedzielę, 26 lutego, w Los Angeles w Dolby Theatre na gali wręczenia nagród Akademii Filmowej, czyli Oscarów. Statuetki już po raz 89. trafią m.in. do najlepszych aktorów, scenarzystów i reżyserów.

Katharine Hepburn aż czterokrotnie odbierała Oscara - po raz ostatni za rolę w filmie "Nad złotym stawem". Za kreację w tym samym obrazie statuetkę otrzymał Henry Fonda - najstarszy laureat Oscara za pierwszoplanową rolę męską /materiały prasowe

Najmłodszą zdobywczynią Oscara jest Shirley Temple. Otrzymała go mając pięć lat, w 1934 roku, ale była to nagroda honorowa dla aktora dziecięcego. Za to Tatum O'Neal otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, mając zaledwie 10 lat - za rolę w filmie "Papierowy księżyc" w 1974 roku.

Reklama

Najstarszym, uhonorowanym Oscarem aktorem był Christopher Plummer. Miał 82 lata, kiedy zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w 2012 roku za rolę w filmie "Debiutanci". Najstarszy aktor nagrodzony za rolę pierwszoplanowa to Henry Fonda. Gdy uhonorowano go za rolę w filmie "Nad złotym stawem", w 1982 roku, miał 76 lat.

Najstarszą nagrodzoną aktorką pozostaje Gloria Stuart, która miała 87 lat, kiedy została nagrodzona za rolę Rose Dawson w filmie "Titanic" w 1997 roku.

Zdjęcie Gloria Stuart miała 87 lat, gdy nagrodzono ją Oscarem za rolę w "Titanicu" / materiały prasowe

Liza Minnelli jest do tej pory jedyną zdobywczynią Oscara, której rodzice byli laureatami nagrody przed nią. Liza Minnelli zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Kabaret" w roku 1973. Jej matka Judy Garland otrzymała honorowego Oscara w 1939 roku, zaś jej ojciec Vincente Minnelli został uznany najlepszym reżyserem w 1958 roku.

Trzy filmy zdobyły po 11 Oscarów. Były to: "Władca Pierścieni: Powrót Króla" (2003), "Titanic" (1997) i "Ben-Hur" (1959). Zaś filmy "Titanic", "Ewa" (1950) i "La La Land" (2016) pobiły rekord największej liczby nominacji (po 14 każdy z filmów).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "La La Land" [trailer 2] materiały dystrybutora

Filmem, który zdobył Oscary we wszystkich kategoriach, w których był nominowany, jest "Władca Pierścieni: Powrót Króla". Trzy filmy: "Ich noce" (1934), "Lot nad kukułczym gniazdem" (1975) oraz "Milczenie owiec" (1991) triumfowało we wszystkich pięciu najbardziej prestiżowych kategoriach ("Big Five"): najlepszy film, aktorzy pierwszoplanowi, reżyser i scenariusz.

Najwięcej Oscarów z aktorek zdobyła Katharine Hepburn, która wygrała go czterokrotnie w 1934, 1968, 1969 i 1982 roku. Najbardziej uhonorowanym aktorem jest Daniel Day-Lewis: trzy Oscary dla najlepszego aktora (po raz ostatni za rolę w filmie "Lincoln").



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lincoln" [trailer]

Studiem, które zdobyło najwięcej Oscarów jest Walt Disney z 22 statuetkami i czterema statuetkami honorowymi.

Wielkim oscarowym przegranym jest inżynier dźwięku Kevin O'Connell, nominowany w tym roku po raz 21 (za dźwięk do filmu Mela Gibsona "Przełęcz ocalonych"). Do tej pory Oscara nie dostał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przełęcz ocalonych" [trailer] materiały dystrybutora

Statuetka Oscara mierzy 34,3 centymetrów wysokości i waży 3,8 kg. Jego oficjalna nazwa brzmi: "Academy Award of Merit". Od 1929 roku przyznano około 3000 Oskarów.