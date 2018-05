Modowa lekcja prosto z Cannes

Synonimem klasy i elegancji jest wyłącznie długa suknia? Niekoniecznie. Zasiadające w jury festiwalu filmowego w Cannes gwiazdy udowadniają, że równie dobrym wyborem - zarówno na wieczorne wyjście, jak i ważne spotkanie w ciągu dnia - bywa stylowy garnitur.

Świetnie ubrane Kristen Stewart, Ava DuVernay, Cate Blanchett, Lea Seydoux i Khadja Nin ocaniają w tym roku filmy w konkursie głównym canneńskiego festiwalu /Andreas Rentz /Getty Images

Trwający festiwal filmowy w Cannes należy niewątpliwie do ścisłej czołówki najbardziej efektownych i stylowych wydarzeń z udziałem gwiazdorskiej elity. Francuskie święto kina to wszak dwunastodniowa uczta dla oczu, istna parada wykwintnej mody: od zjawiskowych wieczorowych sukni couture do szykownych dziennych stylizacji, w których olśniewają przybyłe na Lazurowe Wybrzeże gwiazdy.



Wśród tegorocznych jurorek festiwalu znalazły się aktorki, którym nie sposób odmówić doskonałego wyczucia stylu. Kristen Stewart, Cate Blanchett i Lea Seydoux swoim doświadczeniem, wiedzą i autorytetem mogą pomóc nie tylko canneńskiej komisji w wyborze najlepszych filmów, ale i nam - w naszych codziennych... modowych wyborach. Każda z pań, choć na co dzień prezentuje zgoła odmienny styl, udowodniła właśnie, że garnitur to niezawodny sposób na elegancki look z charakterem.

Kristen Stewart, choć dała się poznać jako zwolenniczka modowej nonszalancji, odkąd została ambasadorką Chanel, coraz częściej pojawia się w wyjątkowo szykownych stylizacjach. Idealnym przykładem jest bladoniebieski tweedowy kostium od francuskiego domu mody, w którym zaprezentowała się w Cannes. W połączeniu ze zwykłym białym topem i delikatnymi sandałkami na obcasie w tym samym kolorze wyglądał kobieco i nowocześnie zarazem. Stylizacyjną wisienką na torcie i akcentem, który przypieczętował retro look aktorki były włosy - inspirowane latami 40. zadziorne uczesanie typu pompadour.

Cate Blanchett, podobnie jak młodsza koleżanka po fachu, zamiast powłóczystej sukni wybrała na okoliczność spotkania z jurorami festiwalu stylowy garnitur. Australijska gwiazda to nie tylko uhonorowana licznymi nagrodami za osiągnięcia artystyczne aktorka, ale i prawdziwa królowa elegancji. Wystarczy spojrzeć na doskonale podkreślający walory sylwetki i szlachetną urodę Cate strój. Pudrowo różowy garnitur od Stelli McCartney z idealnie skrojoną marynarką może nam posłużyć za inspirację zwłaszcza wówczas, gdy szukamy odpowiedniego stroju na biznesowe spotkanie.

Lea Seydoux z kolei postawiła na wyrazisty kolor i typowo francuski szyk. Aktorka zdecydowała się na garnitur w dopasowanym do jej karnacji kolorze szmaragdowej zieleni, do którego dobrała luźną białą koszulę z krawatowym wiązaniem i czarno-białe czółenka z ćwiekami. Stylizację Seydoux dopełniła klasyczna czerwona szminka.

Choć pojawiające się na czerwonym dywanie przy okazji rozmaitych gali i ceremonii gwiazdy przyzwyczaiły nas do zjawiskowych sukni, garnitur może być, jak widać, równie efektowny i elegancki. Warto zainspirować się szykownymi stylizacjami jurorek festiwalu w Cannes i czym prędzej odrobić modową lekcję.