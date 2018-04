Charlotte Gainsbourg na OFF Festivalu

Aktorka i piosenkarka Charlotte Gainsbourg wystąpi w sierpniu na OFF Festivalu w Katowicach. Dyrektorem festiwalu jest były wokalista zespołu Myslovitz - Artur Rojek.

Charlotte Gainsbourg debiutowała jako piosenkarka w wieku 12 lat / Pascal Le Segretain /Getty Images

Ponoć nie jest łatwo być dzieckiem znanych rodziców. Być może, ale na pewno łatwiej wówczas zadebiutować. Charlotte Gainsbourg, córka brytyjskiej aktorki i piosenkarki Jane Birkin oraz francuskiego piosenkarza, aktora i reżysera Serge'a Gainsbourga, debiutowała jako piosenkarka w wieku 12 lat, nagrywając z ojcem piosenkę "Lemon Incest".



Zarówno utwór, jak i teledysk wywołały - jakże by inaczej! - skandal. Nie spodobał się nie tylko tytuł "Kazirodztwo cytryn", który jest francuską grą słów "un zeste", czyli skórka, i "inceste" - kazirodztwo, ale także teledysk, w którym Charlotte i półnagi Serge leżą na łóżku...

Cóż, tata Gainsbourg miał już za sobą niejeden skandal, także ten związany z nagraną z Jane Birkin piosenką "Je t'aime, moi non plus", podczas której Birkin imituje orgazm, utworem zakazanym swego czasu w wielu europejskich stacjach radiowych.

Skandal nie zaszkodził w karierze Charlotte: zagrała w filmach Larsa von Triera - "Melancholii" czy skandalizującej "Nimfomance". W 2009 roku wygrała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas festiwalu filmowego w Cannes za film "Antychryst".

Charlotte Gainsbourg: Złośnica, złodziejka, nimfomanka 1 13 Charlotte Gansbourg, córka słynnego francuskiego piosenkarza Serge'a Gainsbourga i aktorki Jane Birkin, to obecnie jedna z najważniejszych europejskich aktorek. O tym, że nie boi się aktorskich wyzwań, udowodniła współpracą z Larsem von Trierem. Przypominamy najważniejsze dokonania w jej karierze - fot. Sean Gallup Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 13

Charlotte nie porzuciła jednak śpiewu. W 2004 roku, wraz z francuskim piosenkarzem Tiennem Daho, wykonała hit pod tytułem "If" - to zmotywowało Gainbourg do dalszej pracy w branży muzycznej, która zaowocowała wydaną w 2006 roku płytą "5:55", która stała się niezwykle popularna we Francji, gdzie osiągnęła status Platynowej Płyty.

Sukces nakłonił artystkę do nagrania kolejnych albumów. W ciągu następnych dwunastu lat powstały trzy kolejne płyty Charlotte Gainsbourg: "I.R.M.", "Stage Whisper" oraz najnowszy album artystki - wydana w 2017 roku płyta "Rest".