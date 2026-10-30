"Adam" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o drodze nieśmiałego chłopaka z Wisły na sportowy szczyt. Film przenosi widzów do czasów sprzed małyszomanii, kiedy przyszły mistrz mierzył się z porażkami, zwątpieniem i trudnymi decyzjami. Niewiele wskazywało wówczas na to, że wkrótce stanie na najwyższym stopniu podium, trzymając Kryształową Kulę.

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"Adam" opowiada również o narodzinach fenomenu, który na początku XXI wieku połączył cały kraj. Sukcesy chłopaka z Wisły sprawiły, że miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, wspólnie przeżywały każdy skok i uwierzyły, że niemożliwe może znaleźć się w zasięgu jednego skoku.

Za reżyserię odpowiada Tomasz Matuszczak ("Królowie"), a scenariusz napisał duet Łukasz Zdanowski i Maciej Gajewski. W Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, znany z serialu "Absolutni debiutanci" oraz filmów "Światłoczuła" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Z kolei postać Izabeli Małysz, która uwierzyła w skoczka, zanim zrobiła to cała Polska, gra Maja Szopa ("Filip", "Idź przodem, bracie").

Bartłomiej Deklewa i Maja Szopa o rolach w filmie "Adam"

Interia miała okazję odwiedzić plan produkcji i porozmawiać z gwiazdami wyczekiwanej biografii polskiego skoczka. Podczas wywiadu odtwórcy głównych ról, Bartłomiej Deklewa i Maja Szopa, opowiedzieli więcej o współpracy oraz budowaniu relacji na planie.

"Każdy dzień z Mają jest wspaniały. Nie no, naprawdę jest super. Myślę, że od razu jakiś taki wspólny język złapaliśmy, ale też mieliśmy przygotowania, które uważam były kluczowe do tego, żebyśmy zbudowali jakiś rodzaj bliskości między bohaterami. Zawsze jest stres, kiedy gra się takie relacje i nie zna się osoby, z którą się będzie występowało. No a my bardzo szybko poczuliśmy się komfortowo i bezpiecznie przy sobie, co jest cenne" - mówił Deklewa.

Gwiazdy produkcji opowiedziały również o wyzwaniach na planie filmu. Co dla młodych aktorów okazało się najtrudniejsze?

"No to ja mogę powiedzieć od siebie, że zdecydowanie przygotowanie, zarówno to fizyczne, ale też i psychiczne. W zasadzie psychiczne trwa cały czas, ponieważ presja jest duża, odpowiedzialność również i trzeba tak o siebie zadbać, żeby po prostu robić móc swoje. Ja już wiem, że nie zadowolę każdego, ale nie o to chodzi. Ważne jest to, by po prostu przed samym sobą wykonać tę pracę uczciwie, nie dać się jakimś dziwnym, krytycznym myślom w głowie. No i przygotowanie fizyczne też zdecydowanie. Krótkie, ale intensywne. A na planie? No dla mnie [wyzwaniem była - przyp. red.] długość, ilość zdjęć i to, że jestem w praktycznie każdej scenie, więc jest to bardzo wymagająca praca" - opowiadał odtwórca roli Adama Małysza.

Maja Szopa w filmie "Adam" materiały prasowe

"Dla mnie rzeczywiście to, że to jest rozciągnięte w czasie, bo jednak Bartek gra tutaj główną postać, a moja postać właściwie przez cały okres zdjęciowy pojawiałam się z jakimiś tam mniejszymi lub większymi przerwami. To było dla mnie bardzo trudne, żeby nie stracić tego, co wypracowaliśmy sobie na początku w intensywnym procesie prób, co sobie gdzieś postanowiłam na temat tej postaci. O Izie jest trochę mniej materiałów dostępnych i z jednej strony jest to prostsze, bo sobie mogę pewne rzeczy dopisać sama, jako artystka mogę sobie po prostu pewne rzeczy wymyślić, a z drugiej strony nie chcę też przekłamać czegoś. To też mnie stresuje. Bartek wykonał bardzo dużą pracę z ciałem, z napięciami, w ogóle ze sposobem mówienia i tak cały czas się zastanawiam, czy może powinnam zrobić coś więcej, ale też nie mam skąd zaczerpnąć informacji, więc to było trudne" - dodała Maja Szopa.

Film pokazuje Adama Małysza nie jako legendę, lecz jako młodego człowieka, który popełnia błędy, mierzy się z własnymi słabościami i próbuje odnaleźć swoją drogę. Relacja z Izą, wystawiana na kolejne próby, staje się dla Adama jednym z najważniejszych punktów oparcia w drodze do spełnienia marzeń.

"Adam bardzo często to podkreśla, że dla niego rodzina, zdrowie rodziny najbliższych jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Miłość, wielkie serce do domu, do rodziny, do tego gniazda, do którego mógł wrócić, w którym mógł poczuć się sobą, gdy świat zewnętrzny był przede wszystkim presją oczekiwań, wyzwaniem. Maja powiedziała, że niewiele jest materiałów z Izą Małysz, ale tak naprawdę materiały zamieszczane w internecie z Adamem, to są momenty, w których on jest wśród ludzi. Gdzieś udziela wywiadów i jest gdzieś na zewnątrz. Nie znamy go, nie widzimy nagrań, jaki jest prywatnie i nie zobaczymy. I to też było dla mnie trudne, jak do tego podejść. Po prostu wtedy trzeba iść za intuicją" - tłumaczył Deklewa.

Jak wspominają spotkanie z małżeństwem Małyszów?

Podczas przygotowań do filmu aktorzy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z małżeństwem Małyszów. Oboje zgodnie przyznają, że było to niezapomniane, choć również nieco stresujące doświadczenie:

"To było bardzo miłe spotkanie i że mogłem zadać wszystkie pytania, jakie miałem, potrzebne do zadania Adamowi w kontekście roli i na każde starał się odpowiedzieć jak najlepiej. [...] To prawda, ale też dodam rzeczywiście, bo dla mnie też to spotkanie dla nas i dla mnie i dla niego było krępujące i nieco abstrakcyjne. Przychodzi młody gość, który gra Ciebie i Ty widzisz legendę człowieka, którego masz zagrać".

"Powiem szczerze, że bardzo byłam zestresowana na tym spotkaniu i połowy rzeczy to w ogóle nie pamiętam, co się stało, ręce mi się trzęsły. Ja też jestem taka, że jak się stresuję, to strasznie dużo gadam i boję się, że wtedy też ich zagadałam, cały czas trajkotałam. Samo spotkanie jednak było wspaniałe, pani Iza była bardzo wspierająca. Cieszę się, że po prostu zgodzili się z nami zobaczyć, bo przecież nie musieli tego robić, a dla nas to było inspirujące. Nawet jeśli nie udało mi się zadać wszystkich pytań, które chciałam zadać, bo zapomniałam, to sam fakt, że się z nami spotkali, był inspirujący" - dodała Szopa.

"Jedna z nielicznych sytuacji, kiedy Polacy budują jakiś rodzaj wspólnoty"

Porozmawialiśmy również z aktorami o zjawisku małyszomanii, które spotęgowało zainteresowanie skokami i przyciągało przed ekrany miliony Polaków. Czy oni również mieli okazję zaznać tej wyjątkowej atmosfery?

"No tak, ja jestem rocznik 2000, więc troszkę później to wszystko się wydarzyło, ale mam takie wspomnienia, trochę jak przez mgłę, że siadamy przy telewizorze z rodziną i nagle towarzyszy temu takie uczucie radości, ekscytacji, jakiegoś napięcia. To były ważne wydarzenia i dobrze je wspominam" - wspominał Deklewa. Z kolei ekranowa partnerka zdradziła, że śledzenie poczynań Małysza miało dla jej bliskich szczególne znaczenie:

"Tak, doświadczyłam małyszomanii, sama ją wyznawałam i cała moja rodzina też. Jestem z południa, więc dla nas w ogóle narty, góry to są bardzo ważne rzeczy. Była jakaś więź, duma. Pamiętam kilka ogromnych sukcesów, które mnie poruszyły, pamiętam całą moją rodzinę przed telewizorem, w tym moją babcię, która generalnie nie interesowała się sportem, ale tę dyscyplinę zawsze oglądała, bo właśnie Adam Małysz skakał. [...] Właściwie to jest taka jedna z nielicznych sytuacji, kiedy Polacy budują jakiś rodzaj wspólnoty. Chyba nie było osoby, która nie wyszłaby naprzeciw tej małyszomanii. Wszyscy po prostu wiedzieliśmy, że to jest nasz bohater".

Film "Adam" trafi do kin 22 stycznia 2027 roku.

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