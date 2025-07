Hugo Tarres to aktor młodego pokolenia i student Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jego matka jest Polką, a ojciec Hiszpanem. Wystąpił w roli Hamleta w głośnym spektaklu w reżyserii Jana Englerta w Teatrze Narodowym. Dał się poznać szerokiej publiczności jako Daniel "Dante" Czapski w filmie "Piep*zyć Mickiewicza" i jego kontynuacji, a także w serialu "Krucjata" oraz filmie "Przepiękne!".

Hugo Tarres o trzeciej części "Piep*zyć Mickiewicza"

Trwają prace na planie trzeciej części "Piep*zyć Mickiewicza". Ulubiona seria polskiej młodzieży przedstawia losy uczniów jednego z warszawskich liceów. W nadchodzącej części bohaterowie będą przygotowywać się do matury oraz życia po ukończeniu szkoły.

Mieliśmy okazję odwiedzić plan nadchodzącego filmu. Porozmawialiśmy m.in. z Hugo Tarresem, który zdradził nam, co czeka Dantego.



"Zostawiliśmy tego bohatera w niezłym momencie w jego życiu. [...] Wydarzają się bardzo ciekawe rzeczy i pracujemy nad tym, żeby pokazać go trochę z pod innym kątem. Pracujemy nad statusami, nad poczuciem jego wartości, nad jego przeszłością. Dużo jest mowy o retrospekcji bohatera i tego, co się wydarzyło w przeszłości, jaki to ma wpływ. Także wydaje mi się, że na pewno będzie bardzo ciekawie" - zapowiedział młody aktor.

Zapytaliśmy Tarresa, jakie znaczenie dla jego kariery ma występ w "Piep*zyć Mickiewicza".

"Była to moja pierwsza rola filmowa, więc przyniosła mi doświadczenie z pracy z kamerą, z pracy w ogóle na planie filmowym i z tym, z czym to się je. Dowiedziałem się bardzo wielu różnych rzeczy i wydaje mi się, że wychodzę z pełnym bagażem doświadczeń, także w tym, jak operować rolą filmową" - mówił.

Aktor w rozmowie z Interią krótko skomentował swój angaż w "Hamlecie".

"To jest jeden na milion, sytuacja bardzo, bardzo niesamowita. Zapraszam wszystkich na spektakl, niech państwo ocenią. Wydaje mi się, że jest fajnie. To było świetne i piękne doświadczenie" - podsumował.