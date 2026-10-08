"Mniej obcy" zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad (w tej roli debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz).

"Mniej obcy": tak rodziła się legenda Lady Pank. Biografia Borysewicza jest już dostępna w serwisie Netflix

Z czasem muzyczne marzenia Jana prowadzą do powstania Lady Pank, jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych, i otwierają drogę do spektakularnej kariery. Jednak bezkompromisowe wybory, których dokonuje na swojej drodze, na zawsze zmieniają jego życie.

U boku Mikołaja Bukrewicza, jako pozostali członkowie zespołu, pojawiają się: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Barra. Historię grupy uzupełnia postać Andrzeja Mogielnickiego, współzałożyciela i autora tekstów, którego zagrał Patryk Pietrzak, a w młodego Jana Borysewicza wcielił się Mirosław Tomczuk. W filmie zobaczyć można również Kingę Preis, Ireneusza Czopa, Macieja Musiałowskiego oraz Konrada Kąkola. Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus, a scenariusz napisał duet Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska.

Pierwsze pokazy "Mniej obcego" odbyły się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie tytuł walczył o Złote Lwy w Konkursie Głównym. Od 7 października produkcję można obejrzeć w serwisie Netflix.

Po pokazie w Gdyni film spotkał się z mieszanym odbiorem publiczności. Krytycy w recenzjach zgodnie przyznali, że w opowieści brakuje pazura i emocjonalnej głębi. Zamiast tego dostajemy poprawnie zrealizowaną biografię, która nie zostawia miejsca na żadne niedopowiedzenia czy głębsze wejście w psychikę bohatera.

"'Mniej obcy' nie znajduje własnego filmowego riffu. Lady Pank zasłużył na film równie niepokorny jak jego muzyka. Skoro twórcy chcą mówić o cenie wolności artystycznej, to tym bardziej szkoda, że forma pozostaje tak przewidywalna. Kino o buncie samo nie ma w sobie wiele buntu. Brakuje ryzyka i nieprzewidywalności. Czegoś, co sprawiłoby, że widz choć przez moment poczuje, dlaczego właśnie ten człowiek i właśnie ta muzyka były dla fanów tak ważne" - pisał o filmie dla Interii Marcin Radomski.

"Mniej obcy": gwiazdy odsłaniają kulisy produkcji. "Ogromne przeżycie"

Podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Mikołaj Bukrewicz i Patryk Pietrzak gościli w studiu Interii. W rozmowie z Arturem Zaborskim opowiedzieli o swoim stosunku do muzyki Lady Pank. Czy praca na planie zmieniła coś w ich podejściu?

"Ja muszę przyznać, że przed pracą nad filmem byłem fanem pierwszej płyty, bardzo ją lubiłem. Zabrałem ją nawet na spotkanie z Andrzejem Mogielnickim i podpisał mi się na niej. Album jest w tym momencie na ścianie u mnie w domu. Jest to dla mnie ogromne przeżycie" - mówił Patryk Pietrzak.

"Dużo mocniej przeżywałem tę muzykę, słuchając jej w trakcie pracy" - dodał.

Ekipa filmu "Mniej obcy" Marcin Gadomski AKPA

Bukrewicz z kolei przyznał, że utwory z albumu "Lady Pank", wydanego w 1983 roku debiutanckiego krążka zespołu, nabrały dla niego wyjątkowego znaczenia:

"Dla mnie te piosenki już nigdy nie będą zwykłymi utworami, które są puszczane w radiu. Zawsze będę je odczuwał bardzo intymnie, bo towarzyszyły mi w naprawdę różnych momentach. Słuchałem ich na planie i poza nim, przeżyłem przy nich wiele kluczowych dla siebie rzeczy. Pierwszy album był dla mnie ważny już od najmłodszych lat".

Debiutujący aktor opowiedział również o budowaniu postaci Borysewicza na ekranie. Szczególnie zapadły mu w pamięć pierwsze chwile spędzone na planie i scena, która miała zostać zrealizowana na cmentarzu.

"Była jedna taka scena na cmentarzu, dobrze pamiętam ten moment. Musiałem pół godziny wcześniej posłuchać muzyki na słuchawkach, byłem już w charakteryzacji, w kostiumie i próbowałem na tym cmentarzu głębiej wejść w emocje postaci. Pamiętam też, że ja już bardzo chciałem grać, byłem gotowy, w końcu odnalazłem to w sobie. Mówiłem do reżysera, żebyśmy zaczęli jak najszybciej, bo nie chciałbym się z tego wybić i stracić czegoś fajnego" - wspominał.

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