"Lalka": ekranizacja, na którą czeka cała Polska. Hollywoodzki rozmach i dbałość o szczegóły

Nowa ekranizacja "Lalki" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą.

To zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina. W rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny. Z kolei wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

Kamila Urzędowska i Maria Dębska o filmowej "Lalce". Co było największym wyzwaniem?

W rozmowie z Interią Kamila Urzędowska i Maria Dębska opowiedziały o swoich początkach w projekcie i wyzwaniach, jakie czekały je podczas przygotowań do ról.

"Zostałam zaproszona na rozmowę przez producenta Radka Drabika i padła propozycja, żeby zagrać Izabelę Łęcką. Ja się złapałam za głowę, zapytałam, czy wie, że zagrałam już Jagnę wcześniej i czy to mu się w jakiś sposób nie gryzie. Po czym Radek powiedział, że to jest znakomita wiadomość, że ma tego świadomość i że damy sobie chwileczkę czasu na to, żeby przemyśleć tę sprawę, bo w pierwszej chwili to była dla mnie trudna decyzja do podjęcia. Po jakimś czasie zdecydowaliśmy, że zmierzymy się z tą materią i tak to się zaczęło. [...] Zaczęliśmy robić próby do scen tańca, czytanie scenariusza i tak pomału się wchodziło w ten świat. Zaczęłam też sprawdzać, jak wtedy wyglądała sytuacja kobiet, odświeżałam sobie pewne fakty. Zastanawiałam się nad tym, co Izabela Łęcka lubi, a czego nie, jakie ma tam swoje grzeszki" - opowiadała Kamila Urzędowska.

Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska w scenie z "Lalki" materiały prasowe

Rola Kazimiery Wąsowskiej wymagała od Marii Dębskiej wiele poświęceń i nauki. Przed wejściem na plan musiała między innymi nauczyć się jeździć konno.

"Ja dostałam kilka zadań do zrobienia, które musiałam przygotować. Po pierwsze jazda konna, bo Wąsowska świetnie jeździła. I jak zobaczyłam w scenie, że ma ścigać się z Wokulskim i wygrać, to się lekko przestraszyłam. No i faktycznie trenowałam tę jazdę konną. Ona jeździła po męsku, więc mimo że nie miałam na sobie spodni, tylko suknie, to musiałam się nauczyć jeździć w tej kreacji konno i robiłam to właściwie od zera. Reżyser Maciek Kawalski poprosił mnie również o to, żebym w dwóch scenach zagrała na fortepianie. Ja zajmowałam się tym przez wiele lat, natomiast nigdy nie grałam etiudy rewolucyjnej, więc musiałam się jej nauczyć od nowa. Tych przygotowań było sporo, ale dla mnie to było wspaniałe doświadczenie, że mogę wrócić do swojej pasji, którą czuję, że zaniedbałam" - opowiadała Maria Dębska, dodając, że rola Wąsowskiej miała dla niej również symboliczne znaczenie.

"Dostałam telefon od Maćka długo przed zdjęciami. Nie wiem, czy to było pół roku, czy więcej, ale jeszcze nie było wielu postaci obsadzonych. I krzyknęłam, że super, bo Wąsowska to była moja ulubiona postać z 'Lalki'. Jeszcze się uśmialiśmy bardzo, że dawniej w tej roli wystąpiła Kalina Jędrusik, którą ja zagrałam, więc tym bardziej to była dla mnie spora frajda. Później mieliśmy dużo prób czytanych, próby kamerowe i powoli to budowaliśmy".

Wszyscy byli zachwyceni ich kostiumami. Postawiono na autentyczność

Gwiazdy "Lalki" opowiedziały również o starannie dopracowanych kostiumach, dzięki którym mogły jeszcze lepiej zrozumieć realia epoki.

"Ja pracowałam bardzo długo z Tomkiem Ossolińskim. Jeżeli mogę to nazwać swoją pracą, bo po prostu stałam. Pomagało to też w zrozumieniu Izabeli, bo tak wyglądało jej życie, że wielokrotnie się skupiało na jej kostiumach. I myślę, że do czwartej godziny na planie kostium był znakomity i wspaniały. Czułam się jak księżniczka, jeszcze z pięknymi butami. I wszyscy się zachwycali, kiedy się tylko weszło na plan. Po założeniu stroju trzeba było sobie radzić z tymi komplementami, więc wpadłam na chytry plan, co zrobić, żeby już tego nie słyszeć. Po prostu chowałam się do ostatniego momentu przed ujęciem. No i do momentu też chyba obiadu było całkiem znośnie. Natomiast po przerwie obiadowej już było coraz gorzej, bo jednak te gorsety były strasznie ciasne" - tłumaczyła Urzędowska.

"Tutaj zaznaczę również, że kostiumy są wykonane z materiałów, które były w tamtych czasach. To nie jest żaden poliester. W przypadku Izabeli Łęckiej w każdy kostium był szyty od zera. I to była ogromna praca Kasi Lewińskiej i Tomka Ossolińskiego, by stworzyć te kreacje, żeby one były wyjątkowe i żeby pasowały co do centymetra. Tomek również przychodził do nas na plan i przed ujęciem szybko poprawiał ten gorset, żeby wszystko pasowało i żeby wyglądało to pięknie" - dodała.

"Lalka" Ruda Instagram

Podobne zdanie miała Maria Dębska, która zdradziła, że dopiero dzięki odpowiedniej kreacji jest w stanie wczuć się w graną postać.

"Mi też pomagały. Ja w ogóle jak wkładam kostium, a zwłaszcza buty, to dopiero czuję, że wiem, co gram. To jest dla mnie bardzo ważne. Pomagały na przykład w tym, że po prostu nie możesz się garbić, bo cię boli. Musisz chodzić w określony sposób, tak jak kobiety kiedyś chodziły, bo inaczej się nie da. Więc było to wyzwanie z jednej strony, ale ogromna też pomoc. Ja też miałam okazję parę razy zagrać w filmach historycznych, ale tutaj naprawdę można było się poczuć jak księżniczka. Podobno zdarzały się lekkie omdlenia na przymiarkach, bo mówiło się do Tomka: 'ściskaj, dawaj'. Ja też tak robiłam, mówiłam, że spoko, ale potem na planie robiło się ciężko. Po obiedzie był hardkor" - wspominała Dębska.

"Pewnego razu dostałam gotową suknię, a nie szytą specjalnie dla mnie. Kiedy zapytałam, skąd ona jest, usłyszałam, że to jest zabytek z Rzymu, który ma 120 lat, więc to były niezwykłe przeżycia. One były bardzo ciężkie i naprawdę momentami robiło się słabo, ale ja chętnie sobie ponarzekam na takie rzeczy w pracy i będę to przeżywać tak często jak się da" - podsumowała radośnie.

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