Filmowa "Lalka" przyciąga tłumy widzów. Polacy długo czekali na to arcydzieło

Nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą.

Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr., jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny. Z kolei wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

Agata Kulesza dla Interii o roli pani Meliton. "Spełnienie dziecięcych marzeń"

W obsadzie wystąpiły największe gwiazdy polskiego kina, w tym Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Maria Dębska, Andrzej Seweryn, Cezary Żak czy Agata Kulesza. Ostatnia z wymienionych stworzyła postać pani Meliton. W rozmowie z Interią aktorka opowiedziała więcej o początkach pracy przy projekcie i wyjawiła, dlaczego rola w "Lalce" była dla niej spełnieniem marzeń.

"Ja się bardzo ucieszyłam i ucieszyłam się z tej pracy z Maćkiem. Nie pracowaliśmy wcześniej, ale widziałam jego 'Niebezpiecznych Dżentelmenów' i uważam, że to bardzo ciekawa propozycja i fajny film. Ucieszyłam się z 'Lalki', którą również bardzo lubię. Zareagowałam entuzjastycznie na moich partnerów, kolegów; to zawsze jest bardzo ważne, jaka będzie drużyna, jak się będzie układało. Plus ten kostium to spełnienie dziecięcych marzeń tak naprawdę. Każda dziewczynka, która chce być aktorką, to najpierw myśli, że będzie grać w takich długich sukniach. Później się okazuje, że rzadko się to robi, ale tutaj się tak zdarzyło i pięknie wszystko się spięło. To jest rodzaj spełnienia marzeń takich aktorskich" - tłumaczyła.

Pani Meliton jest swatką, która pomaga Stanisławowi Wokulskiemu poruszać się po świecie arystokracji i wspiera go w staraniach o serce Izabeli Łęckiej. Choć w powieści Prusa była jedynie bohaterką epizodyczną, w filmowej adaptacji jej rola nabrała na znaczeniu:

"Kiedy do mnie zadzwoniono z propozycją, to musiałam się chwilę zastanowić, bo nie pamiętałam tej bohaterki. Pani Meliton to nie jest duża rola, natomiast Maciek Kawalski i Radek Drabik podjęli taką decyzję, żeby troszeczkę ją rozbudować. Ta bohaterka czasami dynamizuje całą opowieść. Taka jest jej rola, że czasami takie sekwencje montażowe są, kiedy ona przyspiesza akcję, uczy Wokulskiego. Właściwie można by powiedzieć, że jest pewnego rodzaju swatką. Zarabia na tym, żeby kojarzyć pary, a przy Wokulskim po prostu uczy go, co ma zrobić, co ma mieć w domu, jak się ubierać, żeby arystokracja go nie odrzuciła. Żeby mógł wejść w te środowiska, które go interesują. Pani Meliton jest bardzo dobrym obserwatorem, bardzo szybko zrozumiała, że tutaj na Wokulskim i Izabeli Łęckiej po prostu zarobi".

Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka materiały dystrybutora

Podczas pracy nad filmem wymyślono "efekt Kuleszy"

Aktorka nie szczędziła również pochlebstw w kierunku Katarzyny Lewińskiej i Tomasza Ossolińskiego, którzy z ogromną dbałością podeszli do kostiumów.

"Jako aktorzy jesteśmy przyzwyczajeni do kostiumu w tym sensie, że umiemy go nosić i umiemy już na przymiarkach powiedzieć, co nam będzie pomagało w roli, a co nam będzie przeszkadzało. I akurat tutaj Kasia Lewińska i Tomek Ossoliński, którzy robili kostiumy, pięknie z nami współpracowali. Mieli swoje pomysły, rozmawiali z nami właśnie o tym, jak bohaterowie są ubrani. Moja pani Meliton ma taki charakterystyczny styl, że trochę jest tam jakiegoś takiego zdecydowania w kostiumie. Nie ma falbanek, nie ma koronek, ale ma kratki, ma takie kokardki i bardzo jest to przemyślane. I kostium był szyty na miarę, więc dawało to duży komfort" - tłumaczyła.

Już podczas dnia prasowego "Lalki" twórcy wspominali o odkryciu "efektu Kuleszy", który ma sprawiać, że każda scena z udziałem aktorki automatycznie staje się kilkukrotnie lepsza. Pokrywa się to również z dotychczasowymi głosami krytyków. W wielu recenzjach wymienia się rolę pani Meliton jako jedną z najciekawszych w całej produkcji.

"Maciek rzeczywiście wysłał mi smsa, jak montowali, że mają 'efekt Kuleszy'. Było mi bardzo miło. Tak jak mówię, to nie jest duża rola, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie chciałabym zagrać w 'Lalce' żadnej innej" - dodała.

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