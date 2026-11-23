Trwają prace nad nową adaptacją powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy". Nadchodzący film będzie czerpał z fabuły lektury, jednak przedstawi ją w uwspółcześnionej wersji.

Za reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski, a za produkcję Mariusz Pujszo i Rafał Holanowski. Główne role przypadły jednym z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia - Maciejowi M. Tomaszewskiemu (tytułowy szatan, Adam Cisowski), Karolinie Ludwiniak, Chrisowi Cugowskiemu, Natalii Pujszo, Justynie Zielskiej oraz Grzegorzowi Prasalskiemu-Gliwic. Na ekranie towarzyszyć im będą takie polskie gwiazdy jak Andrzej Grabowski, Anna Mucha, Paweł Domagała, Henryk Gołębiewski czy Michał Żebrowski.

"Szatan z siódmej klasy. Zaginiony skarb Napoleona": Anna Mucha ujawnia kulisy wyczekiwanej adaptacji

Interia miała okazję pojawić się na planie filmu w zabytkowym Pałacu Rząsiny i przyjrzeć się procesowi powstawania. W przerwie między zdjęciami Anna Mucha opowiedziała nam więcej o produkcji oraz o przemyśleniach po pierwszym zetknięciu ze scenariuszem.

"Przeczytałam go z wypiekami na twarzy i uznałam, że scenariusz ma potencjał i jest naprawdę wielka szansa, żeby to był dobry film. Mam więc nadzieję, że tego nie zepsujemy. To jest dobrze napisana historia, zresztą znana wielu osobom, więc niektórzy mają do niej pewien rodzaj sentymentu. Pewnie będą ciekawi, w jaki sposób my to widzimy. To nie jest adaptacja zrealizowana jeden do jednego, więc to też jest plus. Mamy fantastycznych młodych bohaterów, którzy są do schrupania; ich naprawdę nie można nie kochać, więc to również jest dodatkowy pozytyw. No i są wielkie nazwiska. Jak usłyszałam, że mogę znaleźć się w tym gronie, co Andrzej Grabowski, który gra mojego teścia, było to bardzo miłe i naprawdę poczułam się zaszczycona. Ponadto występuje jeszcze Paweł Domagała, Michał Żebrowski. [...] Słyszałam również, że ma być to film wystawiony na rynek międzynarodowy, więc nie tylko dla polskich widzów. Myślę, że to będzie świetna okazja do tego, żeby także Francuzom uświadomić, jak pięknym krajem jest Polska i to, że mamy kawał wspólnej historii" - zauważyła.

Podczas rozmowy zapytaliśmy również, czy pamięta swoje pierwsze zetknięcie z powieścią Makuszyńskiego:

"To było jakiś czas temu, więc już prawdę mówiąc, nie wiem. Pamiętam jednak, że ja pochłaniałam lektury i generalnie uwielbiałam czytać. To mi chyba zostało. I oczywiście filmowa wersja jest niezwykle interesująca oraz wartościowa ze względu na pewien punkt widzenia i opowiedzianą historię. Ale czytajcie książki, bo to jest coś fantastycznego, co może spowodować, że któregoś dnia zostaniecie albo scenarzystami i będziecie opowiadać tę historię w kinie, albo znajdziecie się po prostu na planie w jakimś innym charakterze".

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Aktorka opowiedziała również nieco więcej o swojej bohaterce i jej roli w fabule. Przy okazji zwróciła uwagę na wyjątkowe miejsce, w jakim powstają zdjęcia do filmu. Wspomniany wcześniej Pałac Rząsiny to zabytkowy obiekt z XVI wieku położony na Dolnym Śląsku, który od 2007 roku jest stopniowo restaurowany przez właścicielkę. Wybór tej lokacji był nieprzypadkowy - województwo od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię, a znajdujące się tam zamki przyciągają wielu poszukiwaczy skarbów.

"Gram Ewę, właścicielkę pałacu, mamę Wandy, czyli Karoliny Ludwiniak i żonę Iwo [w tej roli Paweł Domagała - przyp. red.], który jest współwłaścicielem. Wzięliśmy kredyt na spełnienie tego marzenia, jakim jest przepiękna rezydencja, która ma ponad 500 lat. Pragnieniem naszych bohaterów było uratowanie tego klejnotu, zrobienie z niego czegoś więcej, odnowienie ruiny i zachowanie tego miejsca" - opowiadała.

"Warto dodać, w Pałacu Rząsiny mieszkają prywatne osoby, choćby pani właścicielka, która również oprowadziła mnie po tym miejscu i opowiedziała o tym, jak je znalazła, jak tutaj się poczuła i jak zaczęła stopniowo remontować to miejsce. Myślę więc, że to jej i wszystkim tym ludziom należą się wielkie brawa. Mówię wszystkim tym ludziom, ponieważ ja z radością oglądam różne profile na temat tak zwanych ruinersów, czyli osób, które mają odwagę kupić jakiś stary dom i go odnowić, uratować. I bardzo kibicuję, jeśli to jest zrobione w dobrym stylu i guście" - dodała.

Prywatnie Anna Mucha z dużą pasją i uznaniem podchodzi do zabytków przeszłości:

"Ja myślę, że w ogóle dzięki temu wygrałam casting, ponieważ tu nie tylko chodziło o moją osobowość i temperament, ale chodziło przede wszystkim o to, że ja kocham starocie. (śmiech) Dla mnie jest coś pięknego w tym, że minęła wojna, odeszli ludzie, a filiżanka na przykład została. Ja mogę pić kawę dzisiaj w tej filiżance, która przeżyła ileś pokoleń. Ktoś kiedyś w niej pił, ktoś z nią kiedyś siedział, ktoś ją trzymał w rękach, ktoś się nią cieszył i ja mam możliwość dzisiaj podobne emocje przeżywać. Jest magia, jest dusza, jest coś fantastycznego. Jestem kompletnie w to wkręcona, także myślę, że kiedyś na stare lata też będę miała manię zbieractwa. Myślę, że gdybym miała takie miejsce, czułabym się podczepiona pod jego historię i miałabym takie poczucie, że coś trwałego z siebie dałam i coś zostawiłam po sobie. Zresztą ja w ogóle uważam, że architekci to są jedni z najważniejszych ludzi na świecie. No bo obok kucharzy, lekarzy, właśnie architekci".

Kordian Piwowarski, Paweł Domagała i Anna Mucha na planie "Szatana z siódmej klasy" INTERIA.PL

Anna Mucha podzieliła się również tym, co jej zdaniem jest najważniejszym przesłaniem nowej adaptacji "Szatana z siódmej klasy". Przy okazji wyjawiła, dlaczego prywatnie jest to dla niej ważny film.

"W pewnej chwili, w czasie jednego z ujęć, moja bohaterka rozpacza, bo z jakichś powodów tracimy skarb. Po czym mój mąż, czyli Iwo, przytula mnie i mówi, że najważniejsze jest to, że mamy siebie. Zaczęliśmy się śmiać, stwierdzając, że w tym momencie powinny pójść napisy końcowe. Ostatecznie myślę, że najpiękniejsze jest to, że jesteśmy tutaj na planie. Poznaję nowych ludzi, spędzamy razem czas, nie siedzimy w komórkach i mamy siebie. A w przyszłości mam nadzieję, że całymi rodzinami, bo to jest film rodzinny. Pójdziecie do kina, będziecie mieć siebie i spędzicie razem miło czas. To jest też najważniejsze. A z drugiej strony, powiem szczerze, że jak opowiedziałam mojej córce, że będę tutaj grać, to choć niełatwo jest zaimponować nastolatce, mi się udało. Myślę więc, że to też jest coś takiego, co powoduje, że jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. Chciałabym, żeby wyszła zadowolona z kina" - podsumowała.

Film "Szatan z siódmej klasy. Zaginiony Skarb Napoleona" będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce 14 maja 2027 roku.

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