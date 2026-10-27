Justyna Miś, Interia: Czy przy okazji pracy nad filmem "Czas, który nie nadszedł" pojawiły się u ciebie przemyślenia na temat przemijania, starzenia się i wieku? Masz dopiero 41 lat, ale wydaje mi się, że to dość uniwersalne kwestie, z którymi każdy z nas musi się zmierzyć.

Dobromir Dymecki: - To jest właśnie dla mnie dobry moment, żeby zrewidować swoje życie. Mam potrzebę ponazywania i zastanowienia się, co mi się udało, co nie, o czym jeszcze marzę i na co mam jeszcze siłę i chęć. Agata [Kulesza] ostatnio na spotkaniu z publicznością zapytana przez jednego z widzów, co by radziła innym w kontekście mijającego czasu, odpowiedziała, że trzeba robić to, na co ma się jeszcze ochotę, siłę i energię. Przytoczyła przykład swojej córki, która surfuje. Agata wie, że sama już tego nie zrobi, bo jej ciało nie jest do tego zdolne. I ja pomimo że 40 lat to żadna starość, czuję podobnie. Widzę, że moje ciało się zmienia, mam czasami mniej energii, szybciej się męczę. Kiedyś mogłem pracować bez przerwy, a teraz po kilku dniach intensywnej pracy muszę trochę odpocząć. Czuję też, że szkoda mi czasu na kompromisy, że mam w sobie gotowość na podejmowanie bardziej radykalnych decyzji, bo wiem, że czasu jest mało, a jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym w życiu zrobić. Tak, przemijanie staje się też moim doświadczeniem, to prawda.

Czy zdradzisz, jakie rzeczy chciałbyś jeszcze zrobić?

- Marzy mi się podróż dookoła świata. Od jakiegoś czasu podróżowanie jest moją ogromną pasją, która daje mi dużo satysfakcji i przyjemności. Uwielbiam to i cały czas czuję niedosyt. Z drugiej strony mam jeden z najintensywniejszych w życiu momentów zawodowych i nie chce go przegapić. Dostaję naprawdę dużo dobrych jakościowo propozycji, które mnie spełniają i ekscytują. Ten zawód cały czas jest moją pasją. Mam też satysfakcję, bo udało mi się nie zaszufladkować i otrzymuję naprawdę różne wyzwania.

Czy jesteś na tym etapie kariery, kiedy możesz swobodnie wybierać propozycje i odrzucać te, które mniej cię interesują? Czy masz ten komfort, żeby decydować, w co chcesz się angażować?

- Są propozycje, które odrzucam z różnych względów. Czasem nie mam na nie zwyczajnie czasu, a czasem rola nie wydaje mi się wystarczająco ciekawa czy dostatecznie dla mnie rozwijająca. Ale umówmy się, to nie jest tak, że wybieram między głównymi rolami u topowych reżyserów. To po prostu różne propozycje, które do mnie trafiają, więc nie mam jakichś dużych dylematów, nad którymi musiałbym długo rozmyślać. Jestem wdzięczny za każdą propozycję i cieszę się, że ludzie chcą ze mną pracować to bardzo miłe.

Wracając jeszcze do tematu starzenia się, ciekawa jestem, czy w zawodzie aktora odczuwasz presję związaną z wiekiem i wyglądem. Częściej mówi się o niej w kontekście kobiet, aktorek. Czy też zauważasz, że z czasem propozycje ról się zmieniają ze względu na wiek czy wygląd?

- W moim przypadku jest zupełnie odwrotnie. Im jestem dojrzalszy, tym ciekawsze role dostaję i bardziej skomplikowane tematy do grania. Bardzo mi to pasuje i oczywiście może trochę żałuję, że kiedy byłem młodszy nie było tylu teenage dram produkowanych i nie mogłem poszaleć, natomiast to, co teraz do mnie przychodzi, jest bardzo ciekawe. Nie myślę o tym, żeby coś w sobie poprawiać czy się specjalnie upiększać, bo na razie nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie dostaję też takich sygnałów z zewnątrz. Ten zawód uprawia się tak długo, jak długo dostaje się propozycje i role. Skoro gram, to znaczy, że komuś odpowiada to, jak wyglądam i co sobą reprezentuję. Jeśli usłyszę kiedyś, że mam zakola i muszę jechać do Turcji, bo inaczej nie dostanę roli, wtedy będę się zastanawiał. [śmiech] Ale na razie moje zakola nikogo nie przerażają, wręcz często jest chęć ich eksponowania. Moja starzejąca się, lekko opadająca skóra na twarzy też nikomu nie przeszkadza, więc na razie nie mam takich pomysłów.

Film "Czas, który nie nadszedł" jest bardzo ciekawym tematem do dyskusji i cieszę się, że w polskim kinie powstają produkcje, które rzeczywiście je wywołują. Czy podczas spotkań z widzami po seansach usłyszałeś coś, co szczególnie utkwiło ci w pamięci?

- Odbiór, z którym spotykaliśmy się podczas rozmów z widzami, był bardzo pozytywny. Na przykład jeden z panów powiedział, że to dla niego bardzo ważny film, bo pracuje z osobami starszymi. Cieszy go, że ta historia daje nadzieję i pokazuje, że starość nie musi wyglądać stereotypowo. Można mieć wciąż energię, cele do osiągnięcia i czerpać z życia przyjemność. Co ciekawe, kiedy film powstawał, wyobrażałem sobie, że będzie bardziej rezonował ze starszymi ludźmi. Tymczasem podczas spotkań głos zabiera też wiele młodych osób, które podłączają się pod temat z innej strony: przez pryzmat presji, by ciągle być młodym, ładnym i by w taki właśnie sposób kreować swój wizerunek. W mediach społecznościowych już dawno zatarła się ta granica między tym, jacy jesteśmy naprawdę, a tym, jak chcemy siebie pokazywać i używać naszych wykreowanych idealnych życiowych awatarów. Zauważ, że tak jak w naszym filmie, w social mediach rzadko widzimy osoby stare albo takie, które byłyby dumne, że są stare i chwaliły się swoimi niedoskonałościami. Jest to raczej temat tabu, a jakiekolwiek odstępstwa są traktowane jako gesty odwagi. Zaskoczyło mnie, że młodzi ludzie tak trafnie to nazywają i widzą w tym filmie opowieść o sobie, że sami potrzebują tej akceptacji własnego ciała, wyglądu i zgody na to, jacy jesteśmy i doskonale rozumieją granice między dbaniem o siebie a fiksacją na temat nieustannego upiększania się i poprawiania.

Dobromir Dymecki w filmie "Czas, który nie nadszedł" Łukasz Bąk materiały prasowe

Oskar miał być na początku czarnym charakterem. Tutaj nim nie jest, ale raczej nie chce się mu kibicować przez większość filmu. Jak tworzy się taką postać, która jest w kontrze do głównej bohaterki?

- Na pewno nie jest to zadanie łatwe, faktycznie w pierwszych wersjach scenariusza Oskar był antagonistą - czarnym bohaterem, który podejmuje decyzję nie do obronienia. Wybiera świat, który jest pozbawiony życia, sterylny, zimny. Ludzie, żeby nie ujawnić swojego wieku, nie rozmawiają o swojej przeszłości, dlatego niewiele o sobie wiedzą, przez co trudno im zbudować bliskie relacje. To Sara grana przez Agatę Kuleszę w tym świecie wydaje się postacią najbardziej żywą, dziką, spontaniczną. W kinie kochamy oglądać rebeliantów, buntowników, ludzi którzy przeciwstawiają się systemowi, idą pod prąd. Natomiast w życiu, będąc zupełnie uczciwym, większość z nas wybiera komfort i nie ma w tym nic złego. Potrzeba bezpieczeństwa czy przynależności to jedne z podstawowych potrzeb ludzkich. I taki właśnie jest Oskar. Nie chce, tak jak Sara, skazywać się na wykluczenie i życie poza społeczeństwem, chce mieć przyjaciół, rodzinę i spokojnie żyć. Rozumiem, dlaczego trudno kibicować Oskarowi, bo świat, który wybrał, jest rzeczywiście okrutny, ale trudno negować jego wybór, każdy ma prawo żyć tak jak chce nawet jeśli jego życie nie jest rebelianckie i przez to mniej sexy. Nie każdy z nas jest buntownikiem i niełatwo jest nam się przyznać, że wybieramy ciepły kocyk zamiast wyjścia na ulicę i walki o każdą sprawę.

W filmie zawarto też retrospekcje, które klimatem bardzo odbiegają od wydarzeń z teraźniejszości. Co było dla ciebie najważniejsze w pokazaniu tych dwóch perspektyw na twojego bohatera?

- Nasz film opowiada też o konsekwencjach naszych decyzji. Ta jedna decyzja o tym, żeby wziąć kurację antygeriatryczną, wywraca Oskarowi całe życie i nadaje mu nowy bieg. Retrospekcje są po to, żeby pokazać, ale też móc sobie wyobrazić, jak życie i miłość Sary i Oskara mogłoby wyglądać. Miłość, która dla nich obojga była wyjątkowa, pomimo różnic charakterów, bo Sara jest jak ogień, a Oskar jak ziemia. Tylko że nasi bohaterowie stają przed tragicznym wyborem: czy wybrać siebie, czy miłość. Gdyby Oskar wybrał Sarę i nie poddał się kuracji, też byłby nieszczęśliwy. Życie na peryferiach w izolacji, bycie odrzuconym to jest to, czego on się boi i czego nie chce w swoim życiu. On potrzebuje stabilizacji i spokojnego życia. Pomimo że traci miłość swojego życia Sarę i wybiera siebie, to i tak nie udaje mu się osiągnąć szczęścia. Tkwi w zawieszeniu, bo wciąż pamięta ten stary świat sprzed rewolucji i za nim tęskni, a nowy świat nie jest tym, czego pragnie, pomimo że się na niego zdecydował.

Oskar boi się śmierci bardziej niż Sara.

- Myślę, że w momencie w którym widzimy go w filmie absolutnie tak. Może wcześniej bagatelizował to, że będzie znał datę swojej śmierci, kiedy przyjmie kurację, ale teraz ta myśl nie daje mu spokoju. Dla mnie taka myśl też byłaby przerażająca. Jest to dla mnie jeden z argumentów, dlaczego nie wziąłbym tej kuracji - właśnie z powodu ograniczonego wieku użyteczności. Ale to jest właśnie ta kluczowa różnica między bohaterami i te wspomniane konsekwencje ich wyborów. Dla mnie najlepiej pokazuje to scena, kiedy wchodzą do morza. Sara wchodzi do morza i czuje się tam dobrze, a Oskar zanurza się zaledwie do kolan i wie, że to nie jest dla niego. W tym momencie rozumie, że naprawdę się różnią. Mimo że bardzo się kochają i jest to największa miłość, jaka przytrafiła im się w życiu, są tak inni, że nie mogą tej miłości spełnić.

"Czas, który nie nadszedł" NEXT FILM materiały prasowe

Wcześniej "Czarne stokrotki". Teraz "Czas, który nie nadszedł". Powoli w Polsce próbujemy tego gatunku science fiction. Jakie wyzwania z twojej perspektywy stoją przed takim kinem? Dla aktora podjęcie się takiej roli wiąże się z pewnym ryzykiem.

- Oczywiście, że to ryzyko, ale ja lubię ryzyko. "1670" też było bardzo ryzykownym, nieoczywistym projektem. Musiała znaleźć się osoba decyzyjna, która w niego uwierzyła i dała zielone światło, bo wiele osób odrzucało ten pomysł jako zbyt niepewny. Wydaje mi się, że dobra sztuka nie powstaje bez ryzyka. Dziwi mnie natomiast, że nie zakłada się, iż ludzie uczą się na błędach. Filmografie nawet największych, uznanych reżyserów pokazują, że nie każdy ich film jest udany, a zwłaszcza debiut. U nas często oczekuje się, że debiut właśnie będzie idealny i od razu wyznaczy kierunek danego twórcy. Tymczasem mało osób wierzy w to, że twórcy potrafią wyciągać wnioski. Widać to na przykładzie platform, które zaczęły inwestować w kino gatunkowe. Pierwsze polskie kryminały czy thrillery sprzed kilku lat nijak mają się do tego, jak takie produkcje powstają dzisiaj. Wszyscy się uczymy i robimy coraz lepsze rzeczy, powoli niczym nie ustępujemy najlepszym zachodnim produkcjom. Oczywiście na dobre science fiction wciąż nam brakuje budżetów i myślę, że to jest główną przeszkodą. Na pewno nie wyobraźnia i zdolności twórców.

- Podczas festiwalu w Gdyni pojawiły się takie oczekiwania wobec naszego filmu "Czas, który nie nadszedł", że będziemy z Kuleszą latać statkiem kosmicznym i strzelać do kosmitów. Tymczasem to raczej science fiction w stylu "Czarnego lustra" - dystopia, świat w nieco mrocznej przyszłości i system, w którym zostają umieszczeni nasi bohaterowie. To science fiction służy nam jako tło, żeby poruszyć ważne współczesne tematy. Kiedy usłyszałem, że to będzie dystopijny melodramat, bardzo się ucieszyłem. Pomyślałem, że to coś, czego jeszcze nie było, nowe wyzwanie, które od razu mnie zaintrygowało.

Czy masz wymarzoną rolę?

- Nie mam wymarzonej roli. Może to dziwnie zabrzmi, ale jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Przydarzają mi się ciekawe przygody i dostaję różnorodne propozycje. Udało mi się nie zaszufladkować, grać zarówno w komediach, jak i dramatach, dostawać duże i małe role, występować w kinie historycznym i jak się okazuje nawet futurystycznym. Szczerze mówiąc, nie narzekam.

Dobromir Dymecki jako Bogdan w "1670" J. Sosiński Netflix

Dobromir Dymecki: kariera

Dobromir Dymecki to polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, absolwent łódzkiej filmówki. Zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli Bogdana w serialu "1670". Jest znany także z występów w takich produkcjach jak: "Sexify", "Czarne stokrotki", "Porządny człowiek" czy "Klangor". Od lat związany jest z warszawskim teatrem TR Warszawa, gdzie występował w wielu cenionych spektaklach.

"Czas, który nie nadszedł": o czym jest film?

"Czas, który nie nadszedł" opowiada o Sarze i Oskarze - dawnych partnerach, którzy planowali razem się zestarzeć, ale których rozdzieliły wybory podjęte w świecie odmawiającym prawa do przemijania. Sara, grana przez Agatę Kuleszę, pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oskar, w którego wciela się Dobromir Dymecki, skorzystał z rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej i związał się z nową partnerką, graną przez Michalinę Łabacz. Kiedy po latach Sara i Oskar niespodziewanie się spotykają, melodramat o utraconej bliskości staje się pytaniem o to, czy uczucia mogą przetrwać czas, przemiany i życie, które potoczyło się inaczej.

"Czas, który nie nadszedł" to debiut reżyserski Julii Rogowskiej, autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska, a autorem zdjęć Mikołaj Syguda. Producentką jest Krystyna Kantor. W obsadzie, obok Agaty Kuleszy, Dobromira Dymeckiego i Michaliny Łabacz, znaleźli się także Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Bartosz Bielenia, Weronika Humaj oraz Anna Bieżyńska.