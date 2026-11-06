Trwają prace nad nową adaptacją powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy". Nadchodzący film będzie czerpał z fabuły lektury, jednak przedstawi ją w uwspółcześnionej wersji.

Za reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski, a za produkcję duet Mariusz Pujszo i Rafał Holanowski. Główne role przypadły najzdolniejszym aktorom młodego pokolenia - Maciejowi M. Tomaszewskiemu (tytułowy szatan, Adam Cisowski), Karolinie Ludwiniak, Chrisowi Cugowskiemu, Natalii Pujszo, Justynie Zielskiej oraz Grzegorzowi Prasalskiemu-Gliwic. Na ekranie towarzyszyć im będą takie osobistości jak Andrzej Grabowski, Anna Mucha, Paweł Domagała, Henryk Gołębiewski czy Michał Żebrowski.

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Pomysłodawcą nowej adaptacji jest przede wszystkim Mariusz Pujszo, który od lat z pasją i zaangażowaniem zgłębia tajemnice epoki napoleońskiej. O kulisach powstawania produkcji opowiedział nam reżyser filmu Kordian Piwowarski.

"Tak naprawdę to jest projekt Mariusza Pujszy, producencki projekt, o który on walczył przez 25 lat. Podobno pierwszy raz w okolicach 2000 roku się chciał za to zabrać, ale długo szukał producentów, sponsorów, aż w końcu się udało. Dopiero teraz, po tych wielu latach, realizuje swoje marzenie. Ja z kolei jestem człowiekiem od zadań specjalnych. Robiliśmy razem film o Baczyńskim, 'Miszmasz czyli Kogel Mogel 3', więc takie ważne czy znane tematy gdzieś na mnie spadają. Teraz jest kolejny i mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Jak na razie idzie bardzo fajnie, mam wrażenie, że przede wszystkim mamy super obsadę, a jak wiadomo, obsada to jest 50 procent sukcesu. Scenariusz też jest dobry, więc jesteśmy blisko" - mówił.

Film w dużej mierze będzie czerpać z fabuły książki Makuszyńskiego, jednak akcja zostanie osadzona we współczesności. Ponadto na pierwszym planie nie zobaczymy wyłącznie Adama Cisowskiego, a grupę dzielnych przyjaciół, którzy wspólnie dążą do celu i szukają zaginionego skarbu.

"Tutaj główna różnica z książką jest taka, że Adam u nas w filmie nie jest sam. Adam Cisowski, tytułowy szatan, ma grupę przyjaciół i tę grupę musieliśmy właśnie wybrać, stworzyć. Z racji tego, że są to młodzi ludzie, szukaliśmy nowych twarzy. No i udało się, zrobiliśmy ogromny casting wielomiesięczny i wybraliśmy szóstkę świetnych aktorów. To jest czysta przyjemność pracować z nimi. Myślę, że to będą gwiazdy polskiego kina w niedalekiej przyszłości. I mam nadzieję, że widzowie ich tak pokochają, że będzie kolejna część" - wyjawił Piwowarski.

Reżyser zwrócił uwagę, że w rodzimym kinie nieczęsto znaleźć możemy produkcje przygodowe poświęcone młodym bohaterom. Tym bardziej cieszy się, że "Szatan z siódmej klasy" zapełni pewną lukę i może stać się inspiracją dla wielu młodych Polaków:

"Rzeczywiście już czuć taką niezwykłą energię, że oni są już grupą i jeżdżą takim swoim kamperem i naprawdę wszyscy zaczynają nabierać takiej fajnej spójności. W naszych czasach jest mało takich młodzieżowych bohaterów, więc ja po prostu bardzo się cieszę, że oni są tacy sympatyczni i mam nadzieję będą takim nowym wzorcem bohatera dla nowych pokoleń".

"Dla mnie najważniejszym przesłaniem tego filmu jest to, żeby młodzież, nowe pokolenia niekoniecznie tylko opierały się na czacie GPT i tego typu źródłach informacji, bo Adam Cisowski, bohater w naszym filmie, to jest chłopak, który czyta książki i nie ma smartfona. Chcemy pokazać, że tak się da, że trzeba czytać książki, żeby coś więcej wiedzieć, żeby móc odkryć coś więcej niż inni, więc bardzo zachęcam - czytajcie. Ja tak naprawdę robię ten film dla mojej dwunastoletniej córki i tak sobie myślę, że chciałbym, żeby ją też inspirował i pokolenie jej przyjaciółek" - dodał.

Praca na planie "Szatana z siódmej klasy" wre Skarb Film materiały prasowe

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Twórcy nowego "Szatana z siódmej klasy" zapewniają, że planują stworzyć produkcję w duchu Indiany Jonesa, ale osadzoną w polskiej kulturze i historii. Tytuł ma łączyć pokolenia, rozbudzać wyobraźnię i pokazywać, że prawdziwy skarb często znajduje się bliżej, niż nam się wydaje.

"Kiedy planowaliśmy ten film, to gdzieś tam troszkę nostalgicznie myśleliśmy o latach osiemdziesiątych, o filmach takich jak 'Goonies' czy chociażby 'Indiana Jones'. To są takie referencje dosyć klasyczne, ale jednak kino tamtych czasów miało w sobie coś oprócz przygody, oprócz tej dobrej, wartki akcji. Było też wzruszające, śmieszne. Nasze też ma być takie z humorem, plus trochę suspensu, trochę thrillera. Chcemy, żeby pojawiła się cała gama emocji, żebyśmy się trochę bali, trochę śmiali, takie kino. [...] Mało jest takich referencji współczesnych, które moglibyśmy odnieść do naszej produkcji, dlatego liczę, że będziemy takim rodzynkiem na mapie innych filmów w Polsce" - tłumaczył.

Kordian Piwowarski to nie tylko wszechstronny polski reżyser, ale i kompozytor. Podczas wywiadu zdradził nam, czy w nadchodzącej adaptacji usłyszymy również efekty jego muzycznej działalności:

"Muzykę prawdopodobnie skomponuje pan Krzesimir Dębski, jesteśmy już po rozmowach, więc będzie tu klasyczne podejście filmowo-kompozytorskie. Z kolei ja już zacząłem się zajmować z grupą głównych naszych bohaterów tworzeniem piosenek do filmu, będzie ich kilka. Nie wiem, czy powinienem to zdradzać, ale mamy taki pomysł, by wykorzystać utwór 'Lato, lato', który został użyty we wcześniejszej adaptacji i będziemy go aranżować na bardzo różne sposoby".

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