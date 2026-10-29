Laia Casanovas jest hiszpańską sound designerką i reżyserką dźwięku. Jest absolwentką Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Współpracowała między innymi z Javierem Ambrossim i Javierem Calvo przy serialu "Veneno" oraz Pedrem Almodóvarem przy "Ludzkim głosie" i "Matkach równoległych". Największe uznanie przyniósł jej "Sirat" Olivera Laxe'a. Za pracę nad nim otrzymała Goyę, Hiszpańską Nagrodę Filmową, oraz nominację do Oscara za najlepszy dźwięk. Na 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi otrzymała Nagrodę Specjalną za Wkład w Sztukę Filmową.

17. Festiwal Kamera Akcja. Nominowana do Oscara Laia Casanovas o pracy nad "Sirat" INTERIA.PL

Specyfika pracy nad dźwiękiem w filmie

Jakub Izdebski, Interia.pl: Jesteś sound designerką i reżyserką dźwięku. Widzowie oglądają filmy, ale często nie zwracają uwagi na twoją pracę. Dźwięk wydaje się naturalny. Wielu osobom wydaje się, że tylko go nagrywacie. Nie jest to prawdą. Montujecie go i pracujecie nad nim w studio.

Laia Casanovas: - Dźwięk ma to do siebie, że efekt pracy nad nim jest niewidzialny. Ma jednak swoją siłę. To ważne narzędzie dla reżyserów do przekazania odpowiednich emocji. Widzowie często mają wrażenie, że dźwięk jest rejestrowany na planie w czasie zdjęć. Nie do końca tak jest. Odtwarzamy wszystko w studiu, żeby stworzyć imersyjne doświadczenie i przekazać emocje, na których nam zależy. Dzięki dźwiękowi nimi manipulujemy.

W "Sirat" musiało być to szczególnie trudne. Pamiętam, że w czasie seansu zastanawiałem się: czy to wciąż dźwięk, czy już ścieżka muzyczna? Są sceny w czasie rave'ów. Jak blisko pracowałaś nad nimi z montażystą i kompozytorem?

- Bardzo blisko. Z reżyserem Oliverem Laxe'em i kompozytorem przez cały okres montażu. To była ciągła wymiana informacji między nami. Montowali fragment, wysyłali go do kompozytora i naszego studia dźwiękowego. Pracowaliśmy nad nim i odsyłaliśmy montażyście, a on wprowadzał poprawki i znów odsyłał go nam. Z kompozytorem także ściśle współpracowaliśmy. Przesyłaliśmy mu ścieżkę dźwiękową, a on nam aranżacje muzyczne. To było niezwykle wzbogacające doświadczenie. Ciągła wymiana informacji dążyła do osiągnięcia jak najlepszego efektu.

Laia Casanovas na 17. Festiwalu Kamera Akcja Mikołaj Zacharow / Fesiwal Kamera Akcja materiały prasowe

Dźwięk w filmie jako wyraz emocji bohaterów

A efekt jest fantastyczny. Tym bardziej że nie mieliście łatwego zadania. W filmie jest tyle źródeł dźwięku. Jest otwarta przestrzeń, tłum ludzi, muzyka, ciężarówki, wybuchy.

- To nie tylko różne dźwięki. Film jest koktajlem gatunkowym. Początek przypomina dokument. Później jest kino drogi i film przygodowy. A po zwrocie akcji mamy podróż do wnętrza bohatera. Dźwięk musiał zmieniać się wraz z samym filmem. Bawiliśmy się tym założeniem. Na początku chcieliśmy, by dźwięk brzmiał realistycznie. Później już niekoniecznie. Wtedy zaczyna być bardziej ekspresyjny.

Tak, ponieważ bohaterowie zażywają pewne substancje, które zmieniają ich zachowanie i sposób postrzegania. I wpływa to także na dźwięk.

- Tak, na przykład we wczesnych scenach rave'owych Oliverowi zależało, by widzowie poczuli się jak na parkiecie. Podeszliśmy do tego w sposób realistyczny, do wszystkich scen rave'a. To nie zadziałało najlepiej. Dźwięk jak z filmu dokumentalnego nie sprawiał wrażenia uczestniczenia w zabawie, tylko obserwowania jej z boku. Postaraliśmy się więc odpowiednio opracować warstwę muzyczną. Musiała być wyraźniejsza, by uzyskać efekt uczestniczenia w tańcu. Osoba będąca na parkiecie dostrzega też wszystkie detale muzyki - zwłaszcza, gdy jest z nią sama. Zależało nam na doświadczeniu pierwszoosobowym. Sceny rave'ów miały być jak trip.

Pamiętasz, który dźwięk był najtrudniejszy do zarejestrowania? I ile trwały próby uchwycenia go?

- Na przykład dźwięk silnika wielkiej ciężarówki, tej niebieskiej, był według mnie trudny do znalezienia. W filmie nie ma dialogów, które wyjaśniają wszystko, co chcieliśmy przekazać w tej scenie. Dlatego chcieliśmy zawrzeć w tym dźwięku tak wiele treści. Uzyskanie odgłosu silnika, który przypomina ryk zwierzęcia, było trudne.

Łączyliście ze sobą różne dźwięki, by osiągnąć oczekiwany efekt? Na przykład odgłosy aut i silników oraz zwierząt?

- Próbowaliśmy różnych dźwięków silnika, dopóki nie znaleźliśmy tego idealnego. Często w montażowni stosowaliśmy intensywne modyfikowanie dźwięku za pomocą korektorów. Nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, ale chodziło o zmianę jego barwy oraz wysokości. W przypadku "Sirat" zależało nam na realizmie i organiczności. Chcieliśmy, by wszystkie źródła dźwięku były naturalne. Unikaliśmy nadmiernego powtarzania czy syntetycznych odgłosów, ponieważ zależało nam, by całość miała bardziej "ziemisty" charakter. Wiele dźwięków rejestrowaliśmy razem z aktorem. Mówiliśmy mu, co ma robić. Nie chodziło o zapis samej jazdy. Zależało nam na konkretnych efektach. Mocnym wciśnięciu gazu, osiągnięciu wysokiej prędkości, doprowadzeniu silnika do ryku. Chodzi o tego typu nagrania.

Laia Casanovas podczas otwarcia 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi AGNIESZKA_CYTACKA materiały prasowe

Krytycy zwykle nie wspominają o pracy dźwiękowców

Kamera Akcja jest festiwalem poświęconym krytyce filmowej. Na koniec chciałem spytać cię właśnie o nią. Czy czytasz recenzje swoich filmów?

- Tak. Robię to, ponieważ jako twórczyni uważam, że kręcimy filmy po to, by oglądali je ludzie. Interesuje mnie, jaki jest wpływ mojej pracy na widzów. Więc lubię czytać, co napisali o niej krytycy.

Czy jakaś recenzja lub jej fragment zapadły ci w pamięć? Z dobrego lub złego powodu.

- W dniu premiery albo dzień po siedzieliśmy całym zespołem dźwiękowym w mieszkaniu w Cannes. Przeglądaliśmy opinie na Letterboksie i w prasie. Pamiętam, że w czasopiśmie "Sight and Sound" zachwycali się dźwiękiem w "Sirat". Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Rozmawiali o naszej pracy. Zazwyczaj nie poświęca się jej uwagi. Byliśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.

Rozmowy o krytyce i wyczekiwane premiery na 17. Festiwalu Kamera Akcja

17. Festiwal Kamera Akcja odbył się w Łodzi w dniach od 22 do 25 października 2026 roku. W czasie wydarzenia oprócz dyskusji dotyczących branży filmowej i krytyki filmowej odbyły się polskie premiery nagrodzonego w Cannes "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa i wyróżnionej Złotymi Lwami w Wenecji "Kobiety nieznanej" May el-Toukhy.