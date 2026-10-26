"Everytime" od 23 października w polskich kinach

"Everytime" wymyka się wszelkim regułom opowieści o stracie, żałobie i bólu po śmierci ukochanej osoby. Tęsknota za dzieckiem przybiera tu formę wspomnień, w których rzeczywistość miesza się z baśniową fikcją, wykreowaną przez rozdarte serca córki i matki. Czas biegnie nielinearnie, a to, co prawdziwe, rozgrywa się wyłącznie w sferze domysłów i rozszczepionych perspektyw.

Austracka filmowczyni Sandra Wollner ("O niedogodności narodzin") za swój wizualnie wyśmienity, rozdzierający serce film otrzymała na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes prestiżową nagrodę w sekcji Un Certain Regard, pokonując m.in. najnowsze dzieła Kristen Stewart czy Jane Schoenbrun.

O kulisach powstawania "Everytime", ucieczce w świat fantazji i wielu odcieniach żałoby, rozmawiamy z reżyserką z okazji polskiej premiery filmu, który został zakwalifikowany jako niemiecki kandydat do Oscara.

Ten film poruszy was dogłębnie. Powalczy o Oscara

Mary Kosiarz, Interia Film: "Everytime" odniósł ogromny sukces w Cannes, a teraz przed tobą kampania oscarowa. Dla młodej filmowczyni tak wielkie zainteresowanie może być czymś przytłaczającym, ale i niesłychanie motywującym. Co najbardziej czujesz dzisiaj?

Sandra Wollner: Było to dość przytłaczające. Zwłaszcza uroczysta premiera, bo nigdy nie doświadczyłam czegoś tak monumentalnego. Ludzie dosłownie nie przestawali klaskać. Nie wiedziałam, że tak to na nich zadziała. Dla aktorów, takich jak nasza wspaniała Birgit Minichmayr, to coś, przez co przechodzą wiele razy, wychodząc na scenę i odbierając za swoją pracę zasłużone laury. Dla mnie ten przypływ entuzjazmu był absolutną nowością. W takiej chwili trudno powstrzymać emocje. Ten fizyczny akt nieustannych oklasków sprawił, że czuliśmy się nawet nieco niekomfortowo. Może chcą, żebyśmy już wyszli? Albo wręcz przeciwnie, mamy wykonać jakiś konkretny ruch? Jednocześnie dziwaczny i przepiękny moment.

Otrzymaliście najważniejszą nagrodę w sekcji Un Certain Regard, a pozytywne recenzje spływały niemal z całego świata.

Sandra Wollner: Nie spodziewałam się też takiej reakcji ze strony prasy. Na festiwalu nie miałam przestrzeni, żeby obejrzeć jakikolwiek inny film. Ale cóż, to chyba bolączka każdego filmowca, który przywozi festiwalowej publiczności swoją nową twórczość. Ta nagła widoczność jest dla mnie wyjątkowa. Wcześniej nakręciłam dwa inne filmy, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem widowni. Czułam ogromny przywilej, że mogę dalej, przez kilka lat konsekwentnie tworzyć, dzięki temu, że odnieśliśmy sukces - nawet jeśli na znacznie mniejszą skalę. To zaszczyt, móc działać z aktorami, których uwielbiam i zyskać tak wysokie finansowanie. Samo mówienie o tym już mnie przytłacza (śmiech). Jestem bardzo pragmatyczna, jeśli chodzi o mój zawód. Zdaję sobie sprawę z tego, że muszę wyciągnąć z niego jak najwięcej, pracować jak najciężej i jak najczęściej, póki mam na to szansę. Motywuje mnie też sama współpraca z obsadą. Mam poczucie, że to oni najbardziej zasłużyli na te pochwały. Tak więc z jednej strony jestem zaszczycona, że spotkał nas taki los, ale z tyłu głowy pojawia mi się dużo bardziej przyziemna myśl: okej, dostaliśmy takie, a nie inne karty, więc możemy wykorzystać je do pracy nad kolejnym filmem.

"Everytime" to nie pierwszy film twojego autorstwa, w którym fikcja miesza się z rzeczywistością, a wspomnienia i to, jak bardzo ewoluują na przestrzeni lat, staje się materiałem do głębszej analizy. Skąd ta fascynacja przeszłością i jej wpływem na teraźniejszość?

Sandra Wollner: To prawda. Ten temat siedzi we mnie bardzo głęboko. W naszej ludzkiej naturze leży umiejętność i chęć powracania do przeszłości. Lubimy wyobrażać sobie jej poszczególne momenty. Chociaż, może to jedno i to samo. Myślę, że jako filmowcy bardziej niż wszystkimi technicznymi zdolnościami karmimy się wyobraźnią. Zresztą nie tylko my. Nieświadomie kreujemy w swoich głowach fikcyjne obrazy. Interpretowanie świata, przyporządkowywanie jego elementów do poszczególnych kategorii już jest jakimś rodzajem fikcji. Dla mnie to niesłychanie interesujące.

Dlaczego?

Sandra Wollner: Mogę podzielić się pewną anegdotą, chociaż nie sądzę, żeby była jakimś nie wiadomo jak ważnym punktem odniesienia mojej twórczości. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień. Mając trzy lata, prawie utonęłam. Moja mama opowiadała mi o tym wiele razy. W rodzinie mieliśmy do tej sytuacji dystans, była raczej źródłem różnego rodzaju anegdot. I za każdym razem, gdy powracałam do niej myślą, wyobrażałam sobie siebie z punktu widzenia tego trzyletniego dziecka. Za wyjątkiem uczucia ciężkości, łapania powietrza i widoku ryby, która do mnie podpływa. Nie wiem, czy wydarzyło się to naprawdę. Nawet jeśli moja głowa i ciało to wymyśliły, połączyły z jakimś innym wydarzeniem z przeszłości, z jakiegoś powodu była to dla mnie najprawdziwsza rzecz w tej całej wielokrotnie powtarzanej przez moich bliskich historii. Dlatego od zawsze fascynowało mnie to, jak wiele fikcja jest w stanie opowiedzieć o naszych prawdach z przeszłości. Dane wspomnienie może do ciebie wracać i wracać. A gdy intencjonalnie mielisz je w głowie po wielokroć, tworzysz swój unikalny, jedyny w swoim rodzaju kosmos prawdy pomieszanej z fikcją, w którym te dwa światy się ze sobą zderzają, tak jak w "Everytime". Bohaterowie żyją w teraźniejszości, ale jednocześnie reinterpretują to, co się w niej dzieje. Błąkają się na granicy tego, co rzeczywiste, a tego, co oni sami uważają za prawdziwe. Nie wiem, czy ma to większy sens. Chyba jestem lepsza w kręceniu filmów, niż w opowiadaniu o nich (śmiech).

W tej całej aurze mistyczności towarzyszy nam motyw z Minecrafta, który wykorzystujesz do opowiedzenia o cierpieniu matki, która straciła swoje dziecko. Czemu akurat ta gra pełni u ciebie funkcję alegoryczną?

Sandra Wollner: Grałam w nią wiele lat temu i zawsze fascynował mnie jej bogaty świat. Czułam, że Jessie jako nastolatka mogłaby spędzić na niej wiele godzin. Z czasem pewnie by z niej wyrosła, albo nie mogła już na nią patrzeć. Ale jest to bardzo ważny element jej dzieciństwa. Jej własnej przestrzeni, do której tylko ona ma dostęp, którą zbudowała od zera i ma w niej swoją prywatność. W realu kłóci się z siostrą o miejsce w mieszkaniu, nie wpuszcza jej do swojego świata. A im częściej o tym rozmyślałam, tym bardziej chciałam zobaczyć to na dużym ekranie. To, co widzimy jest pewnego rodzaju strumieniem świadomości głównej bohaterki. Po jej śmierci wnikają do niego jej siostra i matka, ale z punktu widzenia naszej egzystencji, to coś nieuchwytnego. Patrząc na upadek i śmierć tak młodej osoby z daleka nie sprawia, że przeżywamy to mniej, niż gdybyśmy byli tuż obok niej. Nie chciałam, żeby zabrzmiało to cynicznie, jak można w ogóle porównać grę do takiej tragedii. Ale myślę, że jest w tym dużo prawdy. Gdy nie jesteśmy w stanie przełknąć niektórych rzeczy, wyimaginowany świat jest dla nas ratunkiem.

"Everytime" to opowieść o dorastaniu, dziecięcej wyobraźni i fikcji, która często okazuje się być bardziej realna od bolesnej teraźniejszości. Z jaką refleksją zostawił ciebie?

Sandra Wollner: Po trochu z każdą, jaką wymieniłaś. Szczególnie zadziałała na mnie końcówka. Matka wnika do odległego wspomnienia tak wyraźnie, zupełnie jakby działo się ledwie dzień wcześniej. Zadajemy sobie pytanie, czy to w ogóle możliwe. Ale z drugiej strony: ona wierzy w to, co widzi. Wierzy, że widzi swoją córkę. Ale świat nie potrafi w to uwierzyć. My nie potrafimy w to uwierzyć. Tłumaczymy sobie, że jest w tym jakieś drugie dno, być może to dziecko kogoś innego. Moim celem było wywołanie w widzu właśnie tego uczucia dwuznaczności. To opowieść o wierze i nadziei, która zostaje storpedowana przez świat zewnętrzny, bo nie ma najmniejszego sensu. Dla Melli sprawa wygląda jasno. Jej dziecięca wyobraźnia podpowiada jej własną prawdę. A ja chciałam, żeby widzowie sformułowali po seansie swoją własną definicję tego, co uważają za prawdziwe.

"Everytime" debiutuje w polskich kinach 23 października.