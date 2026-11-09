Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff (Itay Tiran), tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

"Dziki Dziki Wschód" to najnowszy film Jana Holoubka, twórcy "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy", "Rojsta", "Wielkiej wody" i "Heweliusza". Produkcja debiutowała w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W Polsce pokazano go po raz pierwszy w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Dziki Dziki Wschód" wejdzie do ogólnopolskiej dystrybucji 8 stycznia 2027 roku.

Aleksandra Takuska jest absolwentką filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i scenariopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jej scenariusze były wyróżniane w konkursach Script Pro i Script Wars. "Dziki Dziki Wschód" jest jej pełnometrażowym debiutem.

"Dziki, dziki wschód" [trailer] materiały dystrybutora

Jakub Izdebski, Interia.pl: Festiwal Kamera Akcja jest poświęcony krytyce filmowej. Sama ukończyłaś filmoznawstwo. W "Superprodukcji" Juliusza Machulskiego absolwent tego kierunku piszący scenariusz był punktem wyjścia do żartu. Czy w rzeczywistości jest on pomocny w czasie pisania?

Aleksandra Takuska: - Filmoznawstwo daje bardzo dużo przy pracy nad scenariuszem. Na studiach poznajesz historię kina. Później nie masz wewnętrznej cenzury: "ja może tego nie napiszę, bo widz nie wytrzyma albo producent od razu wyrzuci tekst do kosza". Ma się świadomość, że stoi za tobą prawie 130 lat produkcji filmowej. Znajomość przemian i nurtów w kinie jest także bardzo pomocna.

- Zaczęłam przygodę ze scenariopisarstwem dosyć wcześnie, jeszcze w trakcie studiów. Wtedy pisałam dla siebie, do szuflady. Zawsze szło to dwutorowo. Filmoznawstwo sobie, scenariusze sobie. Jakoś na czwartym roku wiedziałam, że nie zajmę się krytyką filmową, tylko pójdę w bardziej artystycznym kierunku.

Prace nad scenariuszem "Dzikiego Dzikiego Wschodu" trwały około trzech lat

Jak wyglądał pierwszy pomysł na "Dziki Dziki Wschód"?

- Czytałam o miasteczkach usytuowanych w Generalnej Guberni. Wtedy w mojej głowie pojawiła się pierwsza scena. Wyobraziłam sobie, że do jednego z nich przybywa nieznajomy. To od razu narzuciło gatunek. Wiedziałam, że akcja filmu będzie rozgrywała się w 1943 roku w środku drugiej wojny światowej. Nie było zastanawiania się nad konwencją, ona sama się narzuciła i rozwijała.

"Dziki Dziki Wschód" ma bardzo przemyślaną konstrukcję świata i bohaterów. Jak wyglądał proces ich rozwijania?

- Musiałam stworzyć miasteczko. Do tego potrzebowałam jego mieszkańców. Następnie ustaliłam, w jakich miejscach przebywają. Czy znajduje się tam synagoga? Gdzie będzie kościół, sklep, bar i tak dalej? Ktoś musi tym zawiadywać, więc kim jest ta osoba? I tak tworzy się kolejne postaci. Myślę, że weszłam głęboko w ich charakterystykę. Każdy miał swoją przeszłość, teraźniejszość, plany i motywacje. A na koniec stworzyłam wokół nich całą intrygę. I wtedy pojawiło się poszukiwanie złota. Pierwsza wersja scenariusza była gotowa na początku 2014 roku. Pisałam ją około trzech lat.

Aleksandra Takuska podczas 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi AGNIESZKA_CYTACKA materiały prasowe

Jak scenariusz "Dzikiego Dzikiego Wschodu" trafił do Jana Holoubka?

Scenarzyści, którzy pracują nad debiutem, często sami siebie ograniczają. Piszą tak, by ich tekst był możliwy do realizacji, nawet amatorskimi środkami. W twoim scenariuszu nie czuć takich ograniczeń.

- Gdy pracowałam nad "Dzikim Dzikim Wschodem", rzeczywiście nie miałam za sobą nakręconego debiutu. Natomiast napisałam wcześniej wiele tekstów, w tym gatunkowych. Nie zrealizowano ich, ale wypracowałam dzięki nim warsztat. Nie jest więc tak, że to pierwsza historia, która przyszła mi do głowy. Siadając do "Dzikiego Dzikiego Wschodu", miałam za sobą dziesięć lat doświadczenia w pisaniu.

- Nie ograniczałam w żaden sposób swojej wizji, bo nie ma nic gorszego od autocenzury - gdy myślisz, że czegoś nie da się zrobić. Zaczęłam pisać ze świadomością, że będzie to duża historia. Wynikało to i z gatunku, i osadzenia akcji w czasach wojennych. Nie chciałam się cenzurować. Założyłam, że tekst trafi do reżysera, który podzieli moją wizję i nie będzie bał się tego wyzwania.

I tym reżyserem okazał się Jan Holoubek. Kiedy dołączył do projektu?

- Janek związał się z "Dzikim Dzikim Wschodem" dosyć szybko. Wysyłałam ten tekst do różnych producentów i reżyserów. Wielu odmawiało, mówiąc, że tego nie da się nakręcić. Byli też tacy, którzy od razu wykazywali zainteresowanie. Miałam więc szczęście, że scenariusz nie poleżał za długo u mnie w szufladzie. Później producent się wycofał, natomiast odezwał się Janek. Ten tekst był u niego dłużej niż u mnie.

Czy oddanie projektu w czyjeś ręce po tak długiej pracy nad nim jest trudne?

- Akurat w tym przypadku to była dla mnie duża ulga. Jak wspominałam, ten tekst był u jednego producenta przez rok. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. To zawsze podcina skrzydła osobie piszącej. Miałam jednak świadomość, że znowu jestem na początku drogi. I właśnie wtedy zadzwonił Janek. Pierwotnie to miał być jego debiut reżyserski.

Jak zmienił się "Dziki Dziki Wschód"?

Czy historia była w znaczący sposób modyfikowana między znalezieniem reżysera a realizacją?

- Nie, poza jedną kwestią. Scenariusz był dłuższy o 13 stron prologu. Został on całkowicie usunięty. Gotowy film rozpoczyna się od wjazdu Wolffa do miasteczka. Nie było innych większych zmian. Jestem bardzo wdzięczna Jankowi za to, że zobaczyłam na ekranie swoją historię.

Ciekawi mnie, co było w tym prologu.

- Nie powinnam tego zdradzać przed wejściem filmu do polskiej dystrybucji. Mówiąc ogólnie: pokazywaliśmy wydarzenia prowadzące do głównego wątku i tym samym zdradzaliśmy jeden z większych zwrotów akcji.

Usunięcie prologu było decyzją Jana Holoubka?

- Tak. Nie była to decyzja podyktowana tylko kwestiami narracyjnymi. Prolog miał miejsce poza miasteczkiem, a Jankowi zależało na zachowaniu jedności miejsca. Aspekty wizualne także miały tutaj ogromny wpływ. No i ta scena miała być dość kosztowna. 10 lat temu Janek, jako debiutujący reżyser, na pewno zwracał na to uwagę.

Jak wyglądałby ten film, gdyby udało się go wtedy zrealizować?

- Podejrzewam, że byłby zauważalnie uboższy. Nakręcilibyśmy go za względnie małe pieniądze, na pewno bez koprodukcji zagranicznej. Cieszę się, że ostatecznie "Dziki Dziki Wschód" powstał na obecnym etapie kariery Janka. Wtedy był przed premierą pierwszego sezonu "Rojsta".

Odkrywanie nowych szczegółów podczas kolejnych seansów

W czasie Q&A po pokazie "Dzikiego Dzikiego Wschodu" na FKA wspomniałaś jednak, że twój pierwszy seans filmu był przerażający.

- Nie rozmawiałam z Jankiem w czasie zdjęć. Nie wydzwaniałam do niego i o nic go nie pytałam. Gdy wszystko było gotowe, skontaktował się ze mną i powiedział: "Przyjedź, zobacz w końcu ten film". Spytałam, czy mam się bać. Odpowiedział: "jak jesteś strachliwa". Martwiłam się, że historia zostanie znacznie przerobiona, a ja poczuję, że to już nie jest moje. Dla scenarzysty nie ma nic gorszego. "Co to za scena? Nie napisałam tego". Tu nie było czegoś takiego.

W czasie seansu "Dzikiego Dzikiego Wschodu" na FKA zostałaś na sali, by obejrzeć film z publicznością. Z doświadczenia wiem, że twórcy wychodzą z projekcji i wracają na chwilę przed Q&A, szczególnie jeśli film miał wcześniej swą premierę.

- Oczywiście, twórcy robią sobie wtedy przerwę. To ich film, a jeśli siedzieli nad montażem, to znają go na wylot. Ja zostaję i oglądam, bo ciekawią mnie reakcje widzów. Poza tym bawię się świetnie na tym filmie.

Jest coś nowego, co odkrywasz w czasie kolejnych seansów?

- Za każdym razem oglądam "Dziki Dziki Wschód" nieco inaczej. Tym razem skupiałam się bardziej na końcówce. Poprzednio nie zwracałam na nią w ogóle uwagi. Tym razem okazała się dla mnie wstrząsająca. Przy pierwszych pokazach jakoś niespecjalnie robiła na mnie wrażenie. Teraz uświadomiłam sobie, co musi czuć osoba, która przed seansem nie wie nic o tej historii.

Rozmowy o krytyce i wyczekiwane premiery na 17. Festiwalu Kamera Akcja

17. Festiwal Kamera Akcja odbył się w Łodzi w dniach od 22 do 25 października 2026 roku. W czasie wydarzenia oprócz dyskusji dotyczących branży filmowej i krytyki filmowej odbyły się polskie premiery nagrodzonego w Cannes "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa i wyróżnionej Złotymi Lwami w Wenecji "Kobiety nieznanej" May el-Toukhy.