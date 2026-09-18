Sztuka wideo od lat jest nieodłącznym elementem codziennej kultury wizualnej. Podziwiamy ją zarówno w serialach, teledyskach, jak i galeriach sztuki czy podczas licznych wydarzeń muzycznych. Międzynarodowy festiwal Kinomural przenosi te ruchome obrazy do przestrzeni miasta, dając im jednocześnie inną skalę i publiczność. Ekranami stają się kamienice na wrocławskim Nadodrzu, a widzowie, przemieszczając się między wyznaczonymi punktami, mogą odkrywać nowych artystów i ich prace.

Kinomural 2026: polskie miasto zamieni się w galerię sztuki. Ten festiwal przyciąga artystów z całego świata

Hasłem tegorocznej edycji jest Niekończący się obieg, a headlinerem został Extraweg, twórca czołówki do nagradzanego serialu Apple TV "Rozdzielenie". Motywem łączącym tegoroczne sekcje programu jest powtórzenie: pętla jako rytm, nawyk, błąd, pamięć czy mechanizm codzienności.

W tegorocznym programie znalazły się prace 67 artystów z całego świata. Część z dzieł była pokazywana w najważniejszych instytucjach sztuki czy na prestiżowych festiwalach. Jak zwykle nie zabraknie także dzieł eksperymentalnych, poszerzających cyfrowe horyzonty, które w połączeniu z architekturą miasta będą dla widowni niezapomnianym, immersyjnym doświadczeniem.

Wśród artystów pokazujących swoje prace na ósmej edycji wydarzenia jest urodzona w Aomori w Japonii Yoriko Mizushiri. Jej animacje często opisywane są jako delikatne, zmysłowe i medytacyjne, choć tak naprawdę wymykają się prostym pojęciom. Artystka zwykle ukazuje w swoich dziełach części ciała i zwyczajne przedmioty, które zaczynają żyć własnym, subtelnym rytmem. Najważniejszy jest dla niej sam ruch, próba uchwycenia dotyku i związanych z nim odczuć. Filmy Mizushiri pokazywano na najważniejszych festiwalach świata, m.in. w sekcji Berlinale Shorts oraz Quinzaine des Cinéastes w Cannes. Na Kinomuralu widzowie będą mogli zobaczyć animację "Zwykłe życie" z 2025 roku - film o powtarzalnych sytuacjach z codzienności które, mimo pozornej zwyczajności, nigdy nie wyglądają dokładnie tak samo. Francusko-japońska koprodukcja miała premierę na Berlinale, gdzie została uhonorowana Srebrnym Niedźwiedziem.

Yoriko Mizushiri dla Interii: "Życie jest rodzajem cyklu"

Paulina Gandor, Interia: Ogromnie się cieszę, że polscy widzowie będą mogli zobaczyć "Zwykłe życie" podczas tegorocznego festiwalu Kinomural. Co dla ciebie oznacza udział w tym wyjątkowym wydarzeniu?

Yoriko Mizushiri: - Bardzo się cieszę, że "Zwykłe życie" będzie wyświetlane na festiwalu. Szczególnie cieszy mnie to, że ten film może dotrzeć do nowych widzów w innym miejscu i w innym kontekście niż to, w którym powstał.

Hasłem tegorocznej edycji jest Niekończący się obieg. Co to hasło znaczy dla Ciebie i w kontekście Twojej sztuki?

- Projekt "Zwykłe życie" zrodził się z idei powtarzalności. To, co uznaje się za "zwyczajne", różni się w zależności od osoby, ale uważam, że samo codzienne życie jest również swego rodzaju cyklem, w którym każdego dnia powtarzamy podobne czynności. Jednocześnie nic nigdy nie powtarza się dokładnie w ten sam sposób, a wiele rzeczy stopniowo ulega zmianie w ramach tej powtarzalności. Doświadczamy tych zmian poprzez nasze ciała, jako różne odczucia i faktury. Animacja również powstaje poprzez powtarzanie procesu rysowania, przy jednoczesnym stopniowym zmienianiu obrazu w celu stworzenia ruchu. Osobiście bardzo lubię ten powtarzalny proces.

- W projekcie "Zwykłe życie" chciałam połączyć życie codzienne, które stopniowo zmienia się poprzez powtarzanie, z animacją, która również powstaje poprzez powtarzanie i zmianę. W tym sensie uważam, że wyrażenie "niekończący się obieg" bardzo naturalnie łączy się z tą pracą.

Kadr z animacji "Zwykłe życie" (2025) materiały prasowe

Podczas tegorocznego wydarzenia widzowie będą mogli zapoznać się z pracami wielu artystek z całego świata. Wydaje mi się jednak, że dopiero w ostatnich latach doszło do zmiany, a prace kobiet zaczęły być częściej pokazywane. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, czy zauważasz, że pozycja kobiet w branży rzeczywiście się zmienia?

- Rzeczywiście, w porównaniu z czasami, kiedy zaczynałam zajmować się animacją, wydaje mi się, że jest o wiele więcej okazji do prezentowania dzieł artystek. W Japonii, gdzie mieszkam, wciąż istnieje wiele problemów związanych z równością płci, ale jednocześnie czuję, że sytuacja stopniowo się zmienia. Uważam, że wraz z przemianami zachodzącymi w społeczeństwie, poprawić się muszą również warunki pracy twórczej i mam nadzieję, że te zmiany pozwolą artystkom na dalsze tworzenie swoich dzieł.

Technologia i nowe media zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek. Jak, patrząc kilka lat naprzód, widzisz przyszłość sztuki wideo i twojej działalności? Obawiasz się, że AI może wkrótce mieć to zbyt duży wpływ na sztukę, czy jednak dostrzegasz w tym potencjał?

- Jeśli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, tempo zmian jest tak szybkie, że w tej chwili trudno mi wydać jakąkolwiek jednoznaczną opinię. Szczerze mówiąc, te gwałtowne zmiany budzą we mnie pewien strach. Uważam, że również w dziedzinie filmów i animacji musimy nieustannie zastanawiać się, jak wykorzystać nowe media i technologię. Jednak jeśli chodzi o moją własną twórczość, to podczas tworzenia animacji czerpię radość z samego rysowania linii oraz z czasu, który na to poświęcam. Niezależnie od tego, jak bardzo udałoby się jej naśladować mój sposób pracy i jak efektywnie można by to robić, nie chciałbym, aby sztuczna inteligencja przejęła tę część procesu. Chcę rysować własnoręcznie. Biorąc to pod uwagę, przynajmniej jeśli chodzi o tworzenie moich własnych dzieł, być może sztuczna inteligencja nie zmieni zbyt wiele.

Yoriko Mizushiri: "Mimo różnic w narodowości czy pochodzeniu jedną z najbardziej fundamentalnych rzeczy, które nas łączą, jest to, że żyjemy w fizycznych ciałach"

Wbrew temu, co widzimy w tradycyjnym kinie, Ty rezygnujesz z szerokich kadrów i pełnych sylwetek na rzecz ekstremalnych zbliżeń na detale (palce, usta), które wywołujące fizyczne odczucie dotyku. Dlaczego to właśnie w mikro-gesty i zmysł dotyku na przestrzeni lat stały się tak fundamentalną częścią Twojej sztuki?

- Myślę, że animacja, która wywołuje wrażenie dotykowe, jest jedną z najłatwiejszych rzeczy, którymi można się dzielić z innymi ludźmi. Mimo różnic w narodowości czy pochodzeniu jedną z najbardziej fundamentalnych rzeczy, które nas łączą, jest to, że żyjemy w fizycznych ciałach. Wrażenia i faktury, których doświadczamy poprzez ciało, można przekazać nawet bez nadawania im konkretnego znaczenia. Niezależnie od tego, czy akt dotyku ma jakieś znaczenie, czy nie, dopóki żyjemy w ciałach, które potrafią odczuwać, dotknięcie czegoś wywołuje doznanie. Uważam, że sam ten fakt jest bardzo cenny i być może po prostu chcę to uczcić.

- Poza tym istnieje też bardziej praktyczny powód, dla którego zazwyczaj rysuję zbliżenia poszczególnych części ciała: rysowanie całego ciała jest dla mnie trudne. Aby narysować całe ciało, muszę myśleć jednocześnie o wielu różnych stawach, a nie jestem zbyt dobra w skupianiu się na wielu rzeczach naraz. Pomyślałam więc, że lepiej będzie skoncentrować się tylko na jednej części i poświęcić całą swoją uwagę jej narysowaniu. Kiedy animuję ruchy dotykowe, wyobrażam sobie, że w moim umyśle znajduje się dłoń, która powoli dotyka obiektu i ostrożnie go wyczuwa.

W Twoich filmach ruch jest płynny, wręcz hipnotyzujący, a czas płynie wolniej, przez co całość nabiera medytacyjnego charakteru. To poniekąd zmusza współczesnego, przebodźcowanego widza do zwolnienia. Jak podchodzisz do konstruowania tempa i rytmu w swoich animacjach?

- Tempo ruchu w moich animacjach jest mniej więcej takie samo od momentu, gdy zacząłem tworzyć filmy. Kiedy zaczęłam uczyć się animacji na własną rękę, nie znając podstawowych zasad, chciałem mieć pewność, że ruch zostanie jasno przekazany widzom. Z tego powodu niemal obsesyjnie skupiałqm się na dodawaniu bardzo szczegółowych rysunków pośrednich. Nawet jeśli ruch trwa tylko chwilę, chcę, aby widzowie odczuwali tę chwilę tak długo, jak to tylko możliwe. Ponieważ rysowałqm z tą myślą, ten styl rozwinął się naturalnie. Mam też wrażenie, że w świecie, który porusza się o wiele za szybko, wszyscy moglibyśmy nieco zwolnić. Gdy tempo jest zbyt duże, niektóre rzeczy mogą umknąć naszej uwadze.

Czy podczas tworzenia wyobrażasz już sobie muzykę, która będzie towarzyszyć obrazom?

- Zazwyczaj nie mam w głowie zbyt konkretnego wyobrażenia o muzyce. Być może myślę w kategoriach ogólnego nastroju, na przykład czegoś jasnego lub czegoś spokojnego, ale zasadniczo dzielę się z muzykami obrazem i atmosferą animacji i pozwalam im swobodnie komponować.

Używana przez ciebie paleta barw konsekwentnie opiera się na miękkich, pastelowych różach, fioletach i bieli. Dlaczego akurat te kolory stały się Twoim znakiem rozpoznawczym? Jak, twoim zdaniem, wpływają na emocjonalny odbiór Twoich dzieł?

- Używam jasnych kolorów, ponieważ chcę, aby widz skupił się na rysowanych przeze mnie liniach, a nie na zabarwionych powierzchniach. To właśnie za pomocą linii konturowych oddaję fakturę i ruch obiektów. Jeśli użyję zbyt intensywnych barw wrażenie wywierane przez linie staje się słabsze, dlatego na wypełnionych obszarach staram się używać delikatniejszych, mniej intensywnych. Ostatnio, oprócz jasnoróżowych i fioletowych odcieni, dość często używam również niebieskiego. Czasami myślę, że chciałabym użyć żółtego lub zielonego, ale ilekroć umieszczam te kolory na obrazie, jakoś nie wydają mi się one odpowiednie, więc w końcu prawie nigdy ich nie używam.

Kadr z animacji "Zwykłe życie" (2025) materiały prasowe

Czy są jakieś konkretne uczucia lub refleksje, które chciałabyś, żeby wywoływała twoja sztuka?

- Zazwyczaj unikam umieszczania konkretnego przesłania lub znaczenia w moich pracach, więc nie ma nic konkretnego, co chciałbym, aby odczuła publiczność. Mam nadzieję, że wrażenia i doznania płynące z moich prac dotrą do ciał widzów, budząc w każdym z nich wspomnienia, odczucia, a może nawet jakieś historie.

Co w całym procesie tworzenia daje ci największą satysfakcję?

- To chwila, kiedy rysuję. Największą radość odczuwam, gdy starannie rysuję linie, tak jakbym wypełniała nimi przestrzenie między jedną a drugą. W takich chwilach czuję się trochę tak, jakbym medytowała.

Nawiązując do filmu "Zwykłe życie" - czy uważasz się za uważną obserwatorkę świata, czy też może to właśnie praca nad filmami pomaga ci się skupić i zatrzymać?

- Nie sądzę, bym należała do osób, które nieustannie uważnie obserwują otaczający mnie świat. W trakcie codziennego życia coś może po prostu przykuć moją uwagę i stać się punktem wyjścia dla pomysłu. Tworząc dzieło, staram się rozwinąć ten początkowy pomysł i go zgłębić. Chcę dostrzegać drobne zjawiska w codziennym życiu, które większość ludzi mogłaby przeoczyć, lub drobne ruchy, które mogą wydawać się zbyt nieistotne, by warto było się na nich skupiać, by następnie przekształcić je za pomocą animacji w coś pięknego, czym mogę się podzielić z widzami.

Jacy artyści - nie tylko ze świata kina, ale może też literatury, malarstwa czy filozofii - mają największy wpływ na to, jak postrzegasz świat i sztukę?

- Jedną z osób, która dała mi początkowy impuls do rozpoczęcia tworzenia animacji, był Gabin Ito, japoński montażysta i artysta. Był moim promotorem podczas pracy nad projektem dyplomowym na studiach. Chociaż nie jest specjalistą w dziedzinie animacji, jego podejście do sztuki wywarło na mnie ogromny wpływ.

Gdybyś mogła przekazać światu jedną rzecz, co by to było?

- Bądźmy życzliwi.

Kinomural 2026: daty, miejsca

Projekcje odbywać się będą 18 i 19 września od 19:30 do 22:00 w następujących lokalizacjach: Trzebnicka 19-21, Jagiellończyka 40, św. Wincentego 39a-41a, Niemcewicza 27, Niemcewicza 30b, Ołbińska 16. Punkt informacyjny można znaleźć przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 34. Udział we wszystkich festiwalowych wydarzeniach jest bezpłatny.