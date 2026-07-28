Jej debiutancki film zrobił furorę. Teraz pracuje nad kolejnym

Jej debiutancki film był hitem. Emi Buchwald o "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Emi Buchwald to obecnie jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia filmowców w Polsce. Reżyserka, scenarzystka i absolwentka łódzkiej filmówki zawojowała świat kina dzięki swojemu pełnometrażowemu debiutowi "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", z którym w zeszłym roku pojechała na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jej droga od cenionych krótkometrażówek, poprzez Paszport "Polityki", aż do wielkiego kinowego hitu inspiruje i pokazuje jej determinację w sięganiu po marzenia. Swój debiutancki film, do którego zaprosiła Izabellę Dudziak, Karolinę Rzepę, Bartłomieja Deklewę i Tymoteusza "Szczyla" Rożka, wciąż przyciąga widzów spragnionych rozmów o kinie i relacjach międzyludzkich, niezwykle ważnych w twórczości młodej reżyserki.

- Wciąż są widzowie, którzy doceniają to, że tematu rodzeństwa, bliskości, która też jest trudna, opowiadanego w jakiejś nowej formie, szczególnie dla naszego polskiego kina, nie było. Widać, że ludzie chcą oglądać filmy, które są opowiadane właśnie w trochę inny sposób - mówiła Emi Buchwald w rozmowie z Interią.

Kręci filmy prosto z serca. "Ten odbiór jest ciągle żywy"

Podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty publiczność miała okazję po raz kolejny zobaczyć jej film na dużym ekranie i wziąć udział w sesji Q&A. Choć od wejścia "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" do kinowej dystrybucji minęło już sporo czasu (film zadebiutował na dużym ekranie 22 września 2025 roku), spotkania z widzami za każdym razem motywują Buchwald do spojrzenia na tę opowieść z innej perspektywy.

- Byłam bardzo zaskoczona, że tutaj na Nowych Horyzontach, mimo że już jesteśmy po premierze w kinach, a nawet na platformach, wszystkie bilety są wykupione na sali. To jest dla mnie bardzo dobra informacja, że ten odbiór jest ciągle żywy i też się zmienia - mówiła.

Jak sama podkreśliła, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" nie jest filmem algorytmicznym i oczywistym w przekazie, stąd jego odbiór przez widzów do samego końca pozostawał wielką niewiadomą.

- To jest film, który powstał bardzo mocno z serca i kiedy dochodzi do mnie to, że dla kogoś ten film też jest ważny, dla jego serca jest ważny, tak jak dla mojego, to jest to najlepsza nagroda, jaką mogę dostać - stwierdziła.

Polish Days: Emi Buchwald pracuje nad nowym filmem

Podczas tegorocznego festiwalu TAURON Nowe Horyzonty odbywają się dziesiątki pokazów specjalnych, koncertów, spotkań z widzami i wydarzeń przeznaczonych dla przedstawicieli branży filmowej. Wrocławskie święto kina gościło wielu uznanych twórców, którzy w ramach Polish Days - jednego z najważniejszych filmowych eventów branżowych - prezentowali koncepcje swoich projektów.

W stolicy Dolnego Śląska pojawili się najwięksi światowi selekcjonerzy festiwalowi, którzy ocenili nowe produkcje Jana Holoubka, Adriana Panka, a także Emi Buchwald. Sukces jej debiutu sprawił, że reżyserka postanowiła pójść za ciosem i zabrać się za pracę nad nowym tytułem.

Podczas pitchingu przedstawiła wstępny zarys scenariusza do filmu pt. "Historia domu Fiedlerów". - Jest to kontynuacja drogi, którą zaczęłam jakiś czas temu i znowu będę dotykała tematów, które są dla mnie osobiście ważne, starając się oczywiście jakoś to uniwersalizować i też mocno zmetaforyzować - zdradziła Interii reżyserka.

Buchwald nie chce ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły i twórców, z którymi współpracuje nad nowym projektem. Wiemy jednak, że jest to dla niej szczególnie ważna produkcja.

- Opowiadamy o rodzinie, która nie chce sprawić, żeby jej dom został zburzony pod budowę bazy danych w miejscowości, w której żyją (...) Nazywam ten film kinem drogi wiodącym do domu i dosłownie tak się dzieje. Jest to historia bardziej pokoleniowa, dotyczy też domu, relacji z domem, relacji przeszłości z teraźniejszością - opowiadała.

W "Historii domu Fiedlerów" Buchwald również skupi się na relacjach rodzinnych, jednak tym razem na pierwszym planie nie znajdzie się rodzeństwo, jak w przypadku "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

- Po tym, jak opowiem jeden temat, w wypadku "Duchów" był to temat rodzeństwa, to już czuję, że coś zamknęłam i chcę nastawiać się na jakąś nową opowieść - wyjaśniła. - Tym razem jest to historia kompletnie fikcyjna, wymyślona przeze mnie, mimo że oczywiście jest trochę wątków takich, które znam z własnego życia. Jest to jednak bardzo mocno przetworzone - dodała.

Magia kina na festiwalu TAURON Nowe Horyzonty

Festiwal TAURON Nowe Horyzonty to dla Buchwald symboliczne miejsce do opowiadania o swoich nowych filmach. Reżyserka wiąże z nim wspomnienia dotyczące swoich pierwszych przygód z kamerą.

- Mocnym momentem było to, jak "Nauka", mój krótkometrażowy dokument, wygrał tutaj konkurs krótkometrażowy - powiedziała.

- Pamiętam, że dla mnie to było naprawdę wielkie wydarzenie, bo był to mój ulubiony festiwal w Polsce i i ta nagroda dla "Nauki" była dużym wydarzeniem. Wydaje mi się, że to była wtedy taka największa nagroda, którą dostałam za film - podsumowała reżyserka.

Prace nad jej nowym projektem trwają bardzo intensywnie. Pozostaje nam czekać na to, jaką opowieścią tym razem poruszy serca widzów.

Emi Buchwald na 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty Maria Kosiarz INTERIA.PL



