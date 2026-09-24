Na platformie Prime Video można już oglądać najnowszą komedię romantyczną - "The Love Hypothesis". Oparta na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood produkcja opowiada historię Olive (Lili Reinhart) - błyskotliwej doktorantki, dla której świat nauki jest całym życiem. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka, Ahn (Rachel Marsh), zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) - chłopaku, który w przeszłości wpadł w oko samej Olive - dziewczyna wykonuje impulsywny ruch. Aby udowodnić przyjaciółce, że przeszłość ma już za sobą, całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman). To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, szybko przeradza się w skomplikowany, fikcyjny związek oparty na ścisłych zasadach i obopólnych korzyściach.

Za reżyserię odpowiada Claire Scanlon, a scenariusz stworzyła Sarah Rothschild.

Tuż przed premierą mieliśmy okazję porozmawiać z odtwórcami głównych ról - znaną z "Riverdale" Lili Reinhart oraz Tomem Batemanem, którego widzowie mogą kojarzyć przede wszystkim z występów w filmach na podstawie powieści Agathy Christie - "Morderstwo w Orient Expressie" oraz "Śmierć na Nilu".

Lili Reinhart i Tom Bateman dla Interii o "The Love Hypothesis"

Justyna Miś, Interia: W filmie pada stwierdzenie, że środowisko akademickie jest szczególnie trudnym światem dla kobiet. Trzeba być idealną, wręcz bezbłędną, żeby móc się w nim rozwijać i odnosić sukcesy. Lili, myślisz, że dotyczy to kobiet również w innych dziedzinach, na przykład w sztuce i branży kreatywnej?

Lili Reinhart: - Tak, zdecydowanie tak uważam. To prawda, że kobiety muszą robić o wiele więcej, żeby coś osiągnąć. Żeby traktowano je poważnie, doceniano je i uznawano ich dokonania. Myślę, że nie dotyczy to wyłącznie środowiska naukowego. Kiedy widzimy Anh i Olive w Stanfordzie, wiemy, że być może są jedynymi kobietami na danych zajęciach albo wyróżniają się na tle reszty grupy. Ważne było, żeby to pokazać. Nie mogę jednak przypisać sobie tej zasługi. Nie napisałam ani scenariusza, ani książki, ale cieszę się, że ten wątek się tutaj znalazł.

Komedie romantyczne w dużej mierze opierają się na drobnych momentach - spojrzeniu, krótkiej pauzie czy intonacji głosu. Czy podczas zdjęć był taki moment między Olive i Adamem, który niespodziewanie okazał się ważny?

Lili Reinhart: - Widzowie bardzo polubili scenę w gabinecie Adama, kiedy Olive próbuje go przytulić, a on jedynie wyciąga rękę. To właściwie pierwszy moment, kiedy naprawdę widzimy ich razem - poza przypadkowym pocałunkiem - w ich własnym środowisku, gdzie mogą ze sobą porozmawiać. To również pierwsza scena, w której widać prawdziwą niezręczność między nimi, także w ich mowie ciała. Myślę, że to właśnie taki niespodziewany moment, który okazał się zabawny dla widzów. Podczas naszych spotkań z dziennikarzami wiele osób zwracało uwagę na tę niezręczność. Nie spodziewałam się, że będzie się o niej aż tyle mówić. Nie sądziłam, że widzowie tak mocno ją zauważą, a jednak bardzo dobrze na nią reagują i odbierają ją w komediowy sposób.

Tom Bateman: - Zdecydowanie. Myślę, że właśnie od takich drobnych momentów zaczyna się wzajemne zrozumienie i droga dwojga ludzi, którzy stopniowo się poznają. Na początku pochodzą z zupełnie różnych światów. Inaczej postrzegają rzeczywistość - stąd właśnie ta scena. On sięga po marynarkę, a ona myśli, że chce ją przytulić. Jak można w ogóle pomyśleć, że chodzi o przytulenie? [śmiech] W takich małych momentach może wydarzyć się naprawdę wiele. Nie potrafię wskazać jednego konkretnego. To trochę jak stopniowe usuwanie wszystkich barier między dwojgiem ludzi. Zanim się obejrzycie, zasłona opada i naprawdę widzicie drugą osobę taką, jaka jest.

"The Love Hypothesis" Philippe Bossé/Prime Video materiały prasowe

"The Love Hypothesis" ma ogromną rzeszę fanów. Sama przeczytałam książkę, bardzo ją polubiłam, film również. Czy możecie opowiedzieć o presji związanej ze świadomością, że widzowie znają tę historię niemal rozdział po rozdziale? Czuliście tę presję? Jak do tego podeszliście?

Lili Reinhart: - Paradoksalnie, a właściwie na szczęście, ta presja pojawiła się dopiero po zakończeniu zdjęć do filmu. Tak naprawdę odczuwam ją dopiero teraz. Na szczęście film jest już nakręcony. [śmiech] Nie da się zrobić filmu w atmosferze takiej presji. To byłaby istna tykająca bomba, która w końcu wybuchłaby w najgorszym momencie. Jesteśmy aktorami, dostaliśmy scenariusz i staraliśmy się dać naszym bohaterom wszystko, co mogliśmy z książki. Walczyliśmy też o nasze ulubione momenty, żeby znalazły się w filmie. Niektóre się znalazły, inne nie. Ale naprawdę nie da się - chyba że mówimy o długim serialu - przenieść całej książki na ekran. Trzeba więc mieć nadzieję, że fani książki to zrozumieją. Cały czas powtarzam, że skoro nie można zawrzeć w filmie absolutnie wszystkiego, celem powinno być wywołanie u widza takiej samej reakcji, jaką książka wywołała u czytelnika.

Tom Bateman: - Myślę, że ważne jest też zaufanie do tego, co poczuliśmy przy pierwszym kontakcie z daną historią. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem książkę, a później powoli zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo jest popularna, nie czułem presji. Pomyślałem po prostu: "No jasne, ja też ją pokochałem. To świetni bohaterowie, to naprawdę urocza historia". Po prostu czuję się ogromnie szczęśliwy, że to właśnie nam przypadło w udziale opowiedzenie tej historii. Wszystko zaczęło się przecież z miłości do niej.

Myślę, że warto też podkreślić, że film został stworzony przez ludzi, którzy uwielbiają tę książkę. To również jest ważne. Każda osoba, która pojawiła się na planie, każdy, kto pracował nad filmem od strony kreatywnej, studio - wszyscy zaangażowani w jego powstanie zrobili to dlatego, że pokochali tę książkę. Wszystko powstało z najlepszymi intencjami i z myślą o tym, żeby w jak największym stopniu zachować jej charakter.

Co jest dla was elementem, który wyróżnia tę historię? Jak ważne jest, by ta historia miłosna różniła się od pozostałych?

Tom Bateman: - Myślę, że dwie rzeczy, które od zarania dziejów definiują ludzi, to miłość i nienawiść. Bez jednej nie istnieje druga. Uważam, że miłość to antidotum na nienawiść. Ciekawe jest jednak pytanie, co w tej historii jest wyjątkowego i czy w ogóle można znaleźć coś naprawdę oryginalnego. W końcu istnieje tylko kilka historii, które opowiadamy w kółko. Chodzi więc o to, żeby nadać im autentyczności. Możesz umieścić historię w nowym miejscu i czasie, ale ostatecznie nadal chodzi o dwójkę ludzi, którzy próbują zrozumieć własne uczucia i pokonać dzielące ich różnice. W tej historii najbardziej przemówiła do mnie właśnie autentyczność bohaterów - tak bardzo od siebie różnych. Zupełnie inaczej patrzą na świat. To opowieść o tym, jak przypadkiem się w sobie zakochują. Jeśli jednak naprawdę widzisz drugiego człowieka takim, jaki jest, i naprawdę słuchasz tego, co ma do powiedzenia i z czego wynika jego sposób myślenia, przypominasz sobie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy chcemy tego samego: miłości, bezpieczeństwa, stabilizacji i spokoju. Po prostu podchodzimy do tego z różnych perspektyw. Naprawdę wierzę, że takie historie były, są i powinny być opowiadane w kółko. Nigdy nam się nie znudzą, bo ostatecznie wszyscy jesteśmy tutaj właśnie dzięki miłości.

Film opiera się na klasycznym schemacie komedii romantycznej o udawanym związku. Pod tą lekką historią kryje się jednak niekomfortowa i bardzo mroczna rzeczywistość środowiska akademickiego oraz sposób, w jaki traktowane są naukowczynie. Lili, jak znaleźć odpowiednią równowagę, żeby historia pozostała przyjemną, romantyczną odskocznią, a jednocześnie nie romantyzowała toksycznych relacji władzy?

Lili Reinhart: - Myślę, że właśnie dlatego książka jest tak wspaniała - pokazuje pełen obraz doświadczeń tej kobiety jako naukowczyni. Ali była w tym świecie. Nie można opowiedzieć tej historii miłosnej, umieścić jej na uczelni, pokazać drogi Olive i jednocześnie nakręcić ich wielkiej sceny seksu, pomijając fragment książki, w którym Tom Benton ją atakuje. Byłoby to niewłaściwe, gdybyśmy zrezygnowali z pokazania tego wątku tylko po to, żeby film pozostał lekkim, poprawiającym nastrój rom-comem. A mimo to nadal taki jest. Nikt nie powiedział nam: "Kurczę, po tym filmie czuję się naprawdę źle", bo myślę, że każda kobieta miała podobne doświadczenie. To nie jest coś, co jest nam obce. To okropne, a jednocześnie wszystkie wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. To po prostu część doświadczenia wielu kobiet. Ostatecznie ten film jest fragmentem życia Olive. Musimy więc pokazać pełne spektrum tej historii - zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. Dlatego ta scena z Tomem była dla mnie bardzo ważna. Tego dnia na planie mieliśmy nawet koordynatora intymności. Pracowałam wtedy z Artym [Froushanem], który gra Toma, żebyśmy oboje czuli się komfortowo, a przede wszystkim żebym czuła się bezpiecznie i miała świadomość, że tak naprawdę nic mi się nie dzieje. Rzeczywiście czułam się bezpiecznie. Wszystko odbywało się w pełni kontrolowanych warunkach.

- Chodziło przede wszystkim o pokazanie pełnego obrazu ludzkich doświadczeń. Ta scena i mroczniejsza strona świata akademickiego, ale też po prostu codzienność kobiety, nie mogą zostać przez nas zamiecione pod dywan. Nie próbuje na siłę osładzać żadnego z tych doświadczeń. Widzimy także, jak Adam opowiada o tym, że sam był wykorzystywany przez profesora. Jest tu naprawdę dużo głębi. Moim zdaniem właśnie to, w najlepszym tego słowa znaczeniu, odróżnia ten film od innych komedii romantycznych.

"The Love Hypothesis" Prime Video materiały prasowe

Czy możecie opowiedzieć o scenie zbliżenia Adama i Olive? W internecie już trwają gorące dyskusje na jej temat. Bardzo doceniam to, że w waszej wspólnej scenie tak duży nacisk położono na kobiecą perspektywę i zgodę. Chciałabym zapytać was, jak praca nad tą konkretną sekwencją wpłynęła na wasze podejście do intymności na ekranie?

Lili Reinhart: - Od zawsze doceniam intymność na ekranie. Nigdy nie należałam do osób, które nie chcą oglądać seksu w filmach czy serialach. Osobiście lubię, kiedy się go pokazuje, bo jest częścią codzienności, mojego życia i po prostu ludzkiego doświadczenia. Myślę, że zaczynamy bać się pokazywania takich rzeczy. Oczywiście istnieje pewna granica. Ale ta scena nie jest zrobiona dla samego efektu i nie każda scena seksu musi taka być. Jeśli nigdy się tego nie pokazuje ani nawet o tym nie mówi, zaczynamy otaczać seks wstydem. Nie powinniśmy obciążać takim poczuciem czegoś, co jest naturalną częścią ludzkiej natury. Dlatego bardzo to doceniam. Uważam, że sceny seksu są i mogą być ważne. W tej historii również. Została zrealizowana w bardzo subtelny sposób, przede wszystkim z perspektywy Olive. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tę scenę, pomyślałam: "Kurczę, większość czasu to ja jestem na pierwszym planie". [śmiech] Ale uważam, że zostało to zrobione celowo, z troską. To było też bardzo ważne dla Claire [Scanlon], naszej reżyserki, żeby nakręcić ją właśnie w taki sposób.

Tom Bateman: - Myślę, że sceny intymne nie są obowiązkowe w każdym filmie, ale zdecydowanie jest ważna w historii o dwojgu ludzi, którzy się do siebie zbliżają. Szczególnie kiedy mówimy o dwóch osobach, które udają, że nic do siebie nie czują. Stawiają między sobą metaforyczne bariery, ale pod spodem kryje się prawda, która powoli wychodzi na jaw. Oboje próbują przed nią uciec albo jeszcze nie potrafią zrozumieć własnych uczuć. Kulminacją tej drogi jest moment, w którym bohaterowie albo się do siebie zbliżają, albo rozchodzą. W tym przypadku ma miejsce ten pierwszy scenariusz. Właśnie tak należało opowiedzieć tę historię. Wiele osób mówiło, że fani chcą tego albo tamtego. To ciekawe wyzwanie przy ekranizacji książki. Czytanie to bardzo osobiste doświadczenie. Kiedy czytam książkę, jestem sam we własnym świecie. Nie chodzi nawet o autora, ale o stworzoną przez niego opowieść, którą dzieli się z moją świadomością, a ja coś z niej czerpię.

- Każda osoba, która przeczyta "The Love Hypothesis", wyniesie z niej coś innego. Każdy będzie miał w głowie inny obraz tej historii. Wyzwaniem przy ekranizacji jest sprowadzenie tego wszystkiego do jednego punktu widzenia. Oczywiście film składa się z wielu różnych twórczych perspektyw, ale ostatecznie historia zostaje przedstawiona w jeden konkretny sposób. Ta scena jest szczególna, bo w książce stała się niemal legendarna. Prawdopodobnie dlatego, że uruchomiła wyobraźnię tak wielu osób. To samo zadziałało na nas, kiedy kręciliśmy tę scenę. Podchodziliśmy do niej przede wszystkim jako do czegoś emocjonalnego. Oczywiście jest to fizyczny wyraz tych emocji, ale tak naprawdę chodzi o emocjonalną podróż. Mówiłem już o tym, że relacja Olive i Adama istnieje w "The Love Hypothesis" właściwie tylko wtedy, kiedy w końcu widzimy ich samych, bez żadnej publiczności, drzwi się zamykają i zostają tylko we dwoje. Nie mają już słów, ale chcą być tak blisko siebie, jak to tylko możliwe. Właśnie o tę przestrzeń chodzi w tej scenie.