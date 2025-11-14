Trzecia część kultowej serii "Iluzja" powraca po niemal dekadzie przerwy, wprowadzając nowe pokolenie młodych iluzjonistów i łącząc ich siły ze słynną ekipą Czterech Jeźdźców. Po sukcesie dwóch pierwszych części nadszedł czas na trzecią odsłonę.

Akcja "Iluzji 3" rozgrywa się niemal dziesięć lat po wydarzeniach z drugiej części. Jeźdźcy zniknęli z pola widzenia, a na scenę wkracza nowe pokolenie magików. Charlie (Justice Smith), June (Ariana Greenblatt) i Bosco (Dominic Sessa) to trójka młodych iluzjonistów, których połączyła pasja: podążają śladami swoich idoli, odkrywając w magii nie tylko emocje, ale i sens życia. Ich pokazy szybko stają się internetową sensacją i przyciągają uwagę nie byle kogo - Daniela Atlasa (Jesse Eisenberg), charyzmatycznego lidera oryginalnych Jeźdźców.

Tymczasem dawni Jeźdźcy, rozdzieleni przez czas i życiowe rozczarowania, zostają ponownie wciągnięci w świat magii. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher powracają do swoich ról, by wspólnie z młodymi magikami zmierzyć się z potężnym przeciwnikiem - Veroniką Vanderberg (Rosamund Pike), dziedziczką fortuny diamentowego imperium.

Rosamund Pike dla Interii o "Iluzji 3". "Lubię grać osoby z dwoma twarzami"

Film "Iluzja 3" od 14 listopada można oglądać w kinach. Z okazji premiery porozmawialiśmy z Rosamund Pike. Słynna brytyjska aktorka wciela się w postać Veroniki Vanderberg. Bohaterka pochodząca z RPA jest czarnym charakterem trzeciej części kultowej serii. Pike w wywiadzie dla Interii opowiedziała o procesie kreowania postaci, pracy na planie, a także wróciła wspomnieniami do czasów, gdy postanowiła zostać aktorką.

Justyna Miś, Interia: Jesteś aktorką, która zawsze daje z siebie sto procent i w pełni angażuje się w każdą rolę. Jak to wyglądało w przypadku pracy nad "Iluzją 3"?

Rosamund Pike: - Jestem perfekcjonistką, ale chyba nie mam w sobie tyle pewności siebie, by kiedykolwiek improwizować. Dla mnie kluczowe jest poczucie swobody, a ono wynika z dobrego przygotowania. Przeprowadzałam rozmowy z ludźmi z branży diamentów, żeby lepiej zrozumieć ten świat. Handel surowymi kamieniami, jego złożoność, różnice między tymi, którzy zajmują się obróbką nieoszlifowanych diamentów, a tymi, którzy pracują już z kamieniami wypolerowanymi. To nie jest bezpośrednio pokazane w filmie, ale dla mnie, jako aktorki grającej kobietę z tej branży, było ważne, by to wiedzieć. Potem musiałam wiarygodnie opanować południowoafrykański akcent, co oznacza spotkania i rozmowy z kobietami, które mogły mnie zainspirować. W końcu znalazłam idealną osobę. W jej głosie było coś figlarnego i pełnego energii, a jednocześnie mocnego i pewnego.

Jak ją znalazłaś?

- Właściwie to stało się dzięki mojemu nauczycielowi akcentu, którego żona regularnie współpracuje z południowoafrykańskim zespołem. Podczas pandemii często słyszeliśmy ją na Zoomie, gdy rozmawiała z ludźmi z tamtej ekipy. Kiedy zadzwoniłam do niego z pytaniem, czy chciałby mi pomóc przy tej roli, powiedział, że wyśle mi kilka nagrań głosowych. Kiedy usłyszeliśmy tę jedną konkretną osobę, od razu wiedzieliśmy - to ona, to jest ten głos.

Jaka była twoja reakcja, gdy zaproponowano ci rolę czarnego charakteru? Jaki jest twój osobisty stosunek do diamentów?

- Na początku miałam wątpliwości, czy powinnam przyjąć tę rolę. Zastanawiałam się, czy ktoś naprawdę potrzebuje zobaczyć mnie w takim wcieleniu. W ostatnich latach grałam już kilka czarnych charakterów i myślałam, że może czas na coś innego. Potem jednak zaczęłam zastanawiać się, co sprawia, że postać robiąca złe rzeczy nadal potrafi być przyjemna do oglądania. Dużo o tym myślałam. Gdy zaczęłam dzielić się swoimi spostrzeżeniami z reżyserem, on powiedział: "Musisz to zagrać, to musi być twoja rola". Nadal się wahałam, bo nie byłam pewna, czy mogę wnieść coś nowego. W końcu, gdy zaczęłam pracować nad południowoafrykańskim akcentem i odkryłam, że można się przy tym dobrze bawić, pomyślałam, że mogę to zagrać. Polubiłam Veronicę, bo ma w tym filmie jasno określoną funkcję. Wiedziałam, jaki jest mój cel, musiałam utrzymać Veronicę w granicach realizmu, ale jednocześnie sprawić, by była o te kilka centymetrów "ponad rzeczywistością". Dzięki temu Jeźdźcy mogli w pełni rozwinąć swoje wątki. Moją rolą było służyć filmowi i zadbać o odpowiedni ton. Jeśli czarny charakter jest zabawny, cała historia staje się przyjemną przygodą. Gdyby traktowała siebie zbyt poważnie, film straciłby lekkość i równowagę.

- A jeśli chodzi o mój osobisty stosunek do diamentów - właściwie nie mam żadnych swoich. Uważam jednak, że diamenty są magiczne. Za każdym razem, gdy miałam je na sobie w filmie, zachwycało mnie ich piękno. Często nosiłam też sztuczne diamenty i choć niektórzy twierdzą, że nie widać różnicy, ja się z tym nie zgadzam - naprawdę można ją dostrzec. A czy w tym filmie noszę prawdziwe czy sztuczne? Zostawię to już waszej ocenie.

Zdjęcie Rosamund Pike w filmie "Iluzja 3" / materiały prasowe

Historie z motywem Robin Hooda są ponadczasowe. Ludzie od zawsze lubią oglądać, jak ktoś daje nauczkę złym, chciwym ludziom, a przy tym pomaga zwykłym osobom. Czy uważasz, że taki motyw jest dziś jeszcze bardziej aktualny i atrakcyjny dla widzów, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie?

- Uważam, że przepaść majątkowa jest ogromna, a nierówności i spadek płac sprawiają, że osoby posiadające pieniądze zarabiają jeszcze więcej, po prostu dlatego, że je mają, co wydaje się bardzo niesprawiedliwe. Dlatego chyba oglądanie, jak tacy ludzie są zawstydzani, upokarzani, daje pewną satysfakcję. Oczywiście Veronica ma też powody do wstydu. Nie chodzi tylko o to, że jest bogata. Są przecież osoby zamożne, które robią wspaniałe rzeczy ze swoim majątkiem. Trzeba więc wziąć pod uwagę pewne niuanse. Problem pojawia się przy dziedziczonym majątku, a Veronica wyraźnie jest dziedziczką czegoś, na co sama nie pracowała. Chciałam, aby była nieszczerą panią prezes, osobą, która głosi cnotliwe wartości, a w praktyce robi coś zupełnie innego. Chciałam pokazać kobietę, która mówi, że wspiera kobiety, daje im awanse w firmie, a tymczasem w sali zarządu nie widać ani jednej kobiety przy stole, tylko samych mężczyzn. Na ścianach wiszą aspiracyjne zdjęcia kobiet, które najpewniej nie odzwierciedlają rzeczywistości firmy. Lubię grać osoby z dwoma twarzami. Myślę, że też o tym jest "Iluzja 3". Magia to przecież prawda i iluzja.

Jaki był twój ulubiony aspekt, gdy wkraczałaś do świata pełnego magii, trików, sekretów, który widzowie tak bardzo uwielbiają?

- Największą przyjemnością był sam fakt uczestniczenia w filmie o takiej skali - z ogromnymi planami zdjęciowymi, widowiskowym tłem i poczuciem, że to naprawdę duża produkcja. Bycie częścią czegoś takiego jest zawsze ekscytujące. Ta seria ma szczęście do fantastycznych aktorów. Oryginalni Jeźdźcy są nie tylko świetnymi aktorami, ale też inteligentnymi i ciekawymi ludźmi. To przyjemność obserwować, jak utalentowane osoby wykonują interesujące rzeczy. Dla mnie osobiście było wielką radością oglądać Woody’ego Harrelsona i Jessego Eisenberga z bliska, w akcji. Do tego dochodziła atmosfera przyjaźni i koleżeństwa na planie oraz zabawa trikami magicznymi w chwilach oczekiwania na rozpoczęcie sceny. Dave Franco rzucał kartami niczym lotkami. Plan zdjęciowy był naprawdę pełen zabawy i swobodnej energii.

Jak myślisz, dlaczego magia fascynuje ludzi?

- Prawdopodobnie dlatego, że magia jest bardziej ekscytująca niż codzienna rzeczywistość i sugeruje, że w świecie wciąż istnieje pewien urok i czar. Myślę też, że lubimy zawieszać naszą niewiarę. Magia zaczyna fascynować nas już w dzieciństwie. Wtedy chcemy wierzyć w cuda, w rzeczy, których nie rozumiemy. Jako dzieci cieszymy się samą wiarą, nawet jeśli nie rozumiemy wszystkiego. W dorosłym życiu często tracimy to poczucie, myśląc, że wszystko musimy pojąć. Ale z czasem wracamy do miejsca, w którym nieznajomość wszystkich odpowiedzi staje się po prostu zabawą i przyjemnością.

Zdjęcie Rosamund Pike / Marc Piasecki/WireImage / Getty Images

Już jako dziecko marzyłaś o byciu aktorką. Patrząc na to, jak dużo teraz pracujesz: czy czerpiesz dziś z aktorstwa większą przyjemność, albo może na innym poziomie niż kiedyś? Czy to wciąż ten sam rodzaj radości, który towarzyszył ci na początku kariery?

- Czerpię dziś z aktorstwa większą przyjemność, bo jestem w tym lepsza. To trochę tak, jakbyś był sportowcem, który doskonali swoją grę. Oczywiście nadal krytykuję sama siebie, co jest chyba zmorą wszystkich aktorów. Ostatnio oglądałam klip z Christophem Waltzem, który mówił o tym, jak aktorzy oceniają swoje występy na scenie. Powiedział, że gdy aktor wychodzi ze sceny i myśli: "Wspaniale, to było dokładnie to, co chciałem osiągnąć", to publiczność raczej nie bawiła się dobrze. Natomiast gdy wychodzisz i myślisz: "Wyszło bardzo źle, zapomniałam słowa, wszystko się rozjechało" - wtedy zdarza się, że ktoś podchodzi i mówi: "Nigdy nie byłem tak poruszony". Z wiekiem nauczyłam się przygotowywać maksymalnie dobrze, a potem po prostu odpuszczać. Właśnie to "odpuszczenie" sprawia, że praca jest ekscytująca, a teraz potrafię to robić lepiej niż wcześniej. Wiem też, czego potrzebuję podczas przygotowań: właściwego trenera od akcentu, choreografa ruchu, kostiumologa i wszystkich ludzi, którzy pomogą mi w roli i dopiero potem mogę pozwolić sobie na pełne wejście w postać.

- Czasem myślę, że chętnie wróciłabym do wcześniejszych ról i spróbowała je zagrać jeszcze raz. Słyszałam o aktorach w moim wieku, którzy zaczynają odczuwać potrzebę czegoś więcej, stąd przechodzą do reżyserii albo po latach wielkich blockbusterów wracają do niezależnych filmów, by odzyskać radość z tworzenia. Dla mnie jednak ciągłą inspiracją są inni ludzie, obserwowanie ich pracy. W tym filmie ogromną przyjemnością było oglądać Woody’ego Harrelsona z bliska. To ekscytujące i rozwijające doświadczenie.

Czy było coś konkretnego w twoim życiu, co sprawiło, że pomyślałaś: "Tak, to właśnie chcę robić"? Może zobaczyłaś kogoś, film albo spektakl, który cię zainspirował?

- Moi rodzice są muzykami, więc dorośli w moim otoczeniu byli zawsze zabawni. Muzycy są dość figlarni, lubią się bawić, rozmawiać, przyjmować różne głosy. Od zawsze interesowali mnie ludzie, a szczególnie osoby z różnymi akcentami. Już od najmłodszych lat chciałam je naśladować i próbować je odtwarzać. Jako mała dziewczynka nigdy nie chciałam być ładna, nie interesowało mnie upiększanie siebie. Jeśli dostałam jakieś kosmetyki, używałam ich, by zrobić sobie siniaka, zmarszczki albo usta wyglądające, jakby miały sto lat. Zawsze fascynowało mnie charakteryzowanie postaci, tworzenie czegoś odmiennego. To, co mnie naprawdę ciekawiło, to bycie inną, ucieczka od samej siebie, od chwili obecnej. To było coś, co mnie pociągało i kształtowało moją ciekawość świata.

