Urodzony w 1980 roku Włodarski jest absolwentem Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Niemal od początku swojej kariery pracuje z Magnusem von Hornem, z którym zrealizował filmy "Intruz" (2015), "Sweat" (2020) i "Dziewczyna z igłą" (2024). Ostatni z nich został uhonorowany Srebrnymi Lwami podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 11 Polskimi Nagrodami Filmowymi Orzeł oraz nominacjami do Złotych Globów i Oscara za film międzynarodowy. Włodarski otrzymał za niego nagrodę Gildii Producentów Filmowych im. Piotra Woźniaka-Staraka. Od 2025 roku jest członkiem Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Jest także producentem wielu innych polskich i zagranicznych filmów, między innymi dokumentu "21 X Nowy Jork" Piotra Stasika, "Niepamięci" Christosa Nikou, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej, "Brzydkiej siostry" Emilie Blichfeldt i "To, co zabijasz" Alirezy Khatamiego. 27 listopada do polskich kin wejdzie "Violetta Villas" Karoliny Bielawskiej.

17. Festiwal Kamera Akcja. Mariusz Włodarski o relacji twórców i krytyków filmowych INTERIA.PL

"Jedna gwiazdka mnie ciekawi"

"Czasami jest bardzo emocjonalny, czasami jest odkrywczy. Zmienia się zależnie od recenzji" - mówił Włodarski, zapytany o swój stosunek do opinii dziennikarzy. "Krytyka, która otwiera mi jako widzowi kino, które niekoniecznie jest moje, znajduje mi klucz do przedstawionego świata i odkrywa przede mną powiązania kulturowe [ciekawi mnie najbardziej]. Dużo krytyki zatrzymuje się na fazie opinii. To jest moim zdaniem najmniej ciekawe. Czuję, że to jest powierzchowne. Natomiast ta, która wskazuje mi mocniejsze i słabsze strony, ale próbuje mi umieścić dany film w przestrzeni szerokiej kultury, to ta, którą czytam najchętniej".

Producent wskazał także, kiedy twórca jest najbardziej wrażliwy na opinie krytyków. "Przy pierwszym odbiorze, przy okazji premiery, te recenzje są najtrudniejsze do przeczytania i mnie najbardziej bolą. To jest też pierwszy kontakt nas z widzami i krytykami. Często poświęcamy jednej produkcji pięć-siedem lat" - zaznaczył.

Zaraz dodał, że popularne "gwiazdki", do których ograniczają się niektórzy widzowie i krytycy w portalach społecznościowych, potrafią go czasem zaintrygować. "Nie lubię kina, które jest dla wszystkich. Mam wrażenie, że im coś bardziej różnicuje, tym bardziej jest ciekawsze. Wprowadza ferment w dyskusję. Jeżeli jest jedna gwiazdka, to mnie to ciekawi. Jeśli jest dziesięć też, ale wtedy są oczekiwania. [...] Dla mnie emocja w kinie jest najważniejsza, nawet jeśli jest negatywna" - przyznał Włodarski.

Mariusz Włodarski na pokazie filmu "Dziewczyna z igłą" Paweł Wrzecion AKPA

Pierwsze recenzje "Dziewczyny z igłą" w Cannes. "Francuscy krytycy zaniżali nam średnią"

Podczas rozmowy poruszono także temat pierwszych recenzji "Dziewczyny z igłą" Magnusa von Horna na 77. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes w 2024 roku. Średnia ocen filmu w prestiżowym czasopiśmie "Screen International" wynosiła wówczas 2,2/4. Chociaż dzieło von Horna zostało zignorowane przez jury pod przewodnictwem Grety Gerwig, później otrzymało nominację do Oscara dla filmu międzynarodowego.

"Odbiór filmu był bardzo podzielony po premierze w Cannes" - wspominał Włodarski. "Francuscy krytycy bardzo zaniżali nam średnią ocen. Z kolei amerykańscy przyznali nam bardzo wysokie noty. [Odbiór filmu] zależy też od szerokości geograficznej i jak dany temat został w niej zinterpretowany i czy w ogóle kogokolwiek ciekawi".

Rozmowy o krytyce i wyczekiwane premiery na 17. Festiwalu Kamera Akcja

17. Festiwal Kamera Akcja odbył się w Łodzi w dniach od 22 do 25 października 2026 roku. W czasie wydarzenia oprócz dyskusji dotyczących branży filmowej i krytyki filmowej odbyły się polskie premiery nagrodzonego w Cannes "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa i wyróżnionej Złotymi Lwami w Wenecji "Kobiety nieznanej" May el-Toukhy.