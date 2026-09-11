AI, kontrola i samotność. Agnieszka Smoczyńska o filmie "Hot Spot"

"Hot Spot": nadchodzi nowy film Agnieszki Smoczyńskiej

Agnieszka Smoczyńska, jedna z najbardziej intrygujących polskich reżyserek, powraca na ekrany kin w wielkim stylu. Takim, którego zarówno jej filmografia, jak i całe polskie kino, jeszcze nie widziały. Ceniona twórczyni "Córek dancingu", dzięki którym dołączyła do grona topowych polskich filmowczyń, którym nie straszne jest ryzyko i dotykanie nawet najbardziej szalonych czy kontrowersyjnych tematów, po raz kolejny udowadnia, jak świetnie porusza się między gatunkami.

Jej najnowszy film "Hot Spot", który do polskich kin zawita już 25 września, to bezkompromisowa futurystyczna opowieść o alternatywnym świecie, w którym rytm codzienności wyznacza odgórny porządek opracowany przez sztuczną inteligencję. O miejscu, w którym AI przejmuje nad ludźmi władzę absolutną i błyskawicznie likwiduje wszelkie formy rebelii.

Prywatny detektyw Dżony (Andrzej Konopka) staje przed wyborem: czy system, który powoli przejmuje kontrolę nad jego żoną i synem, rzeczywiście jest wybawieniem, czy powinien się mu sprzeciwić, ryzykując życiem swoim i swoich najbliższych?

Wraz ze scenarzystą Robertem Bolesto Smoczyńska tworzy wybuchową mieszankę science fiction, komedii, dramatu i historii kryminalnej, angażując do swojego filmu międzynarodową obsadę i sięgając po tematykę, która elektryzuje dziś cały świat, a o której wciąż często boimy się rozmawiać otwarcie.

Agnieszka Smoczyńska o filmie "Hot Spot"

Z Agnieszką spotykamy się tuż po pokazie przedpremierowym filmu. Emocje wciąż są w nas żywe, szczególnie w Agnieszce, która nie ukrywa, że nakręcenie "Hot Spot" było dla niej ogromnym wyzwaniem. Tym bardziej cieszy więc fakt, że jej nowe dzieło już wkrótce wejdzie na ekrany polskich kin.

Mary Kosiarz, Interia Film: Oglądając "Hot Spot", wyczułam inspirację "Cyberpunkiem", "Falloutem" i "The Last of Us".

Agnieszka Smoczyńska: Przyznam, że nie inspirowałam się tymi produkcjami

Najbardziej nasunął mi się jednak "Rok 1984" Orwella.

Agnieszka Smoczyńska: Tak, ale nie chcieliśmy tworzyć systemu w pełni opresyjnego, metafory totalitaryzmu, bo nie żyjemy do końca w takich czasach. Raczej zmierzamy w cichą cyfrową dyktaturę. Gdzie sztuczna inteligencja będzie dostarczała nam informacji, dokonywała za nas wyborów i sterowała naszymi emocjami - oczywiście za naszą zgodą i w imię naszego dobra. Będzie nawiązywała intymną relację z każdym z użytkowników. Więc nazwałabym to intymną cyfrową dyktaturą.

A czy "Hot Spot" nie jest właśnie manifestem post-orwellowskich czasów? W których jesteśmy poddawani stałej kontroli?

Agnieszka Smoczyńska: Taki wniosek nie jest niczym nowym, prawie każdy zdaje sobie dzisiaj z tego sprawę. Stałe podłączenie do sieci daje możliwość tej ciągłej kontroli, z którą jesteśmy w stanie walczyć tylko w ograniczonym stopniu. Przez nasze podłączenie wielkie big techy zaczynają zarządzać naszą uwagą, z każdym miesiącem, tygodniem, dniem, sztuczna inteligencja się doskonali, dostarcza nam informacji jednocześnie karmiąc się naszymi danymi dotyczącymi też naszych przeżyć i emocji, no i potrafi już na nie wpływać.

W filmie rolę głównego antagonisty odgrywa Głowa, która rejestruje każdy nasz ruch, wnika do świadomości, trochę na podobieństwo Wielkiego Brata. Pomysł na "Hot Spot" zrodził się ze strachu o czasy, w których żyjemy czy z chęci ich wytłumaczenia?

Agnieszka Smoczyńska: Strach siedzi w nas w tym kontekście bardzo głęboko. Jest to na pewno próba zrozumienia naszej nowej rzeczywistości i tego, jak my sami gubimy się w jej zawiłościach. Internet jest dla nas źródłem informacji, rozrywki, już prawie każdy korzysta z ChataGPT, niektórzy mają już swoje prywatne modele, które nawiązują z nimi relacje, bo sztuczna inteligencja potrafi symulować świadomość - to znaczy udawać że czuje i odczuwa czyjeś emocje, przez to potrafi wchodzić w intymne relacje ciągle zbierając dane o nas o naszych uczuciach, lękach. A my te informacje o nas samych oddajemy dobrowolnie i często świadomie. Bo chcemy więcej wiedzieć i poczuć. I w ten sposób w zasadzie jesteśmy już o krok od tego żeby naszymi danymi, danymi całego społeczeństwem zarządzała sztuczna inteligencja. Do tego jeśli z czasem sztuczna inteligencja z każdym użytkownikiem z osobna nawiąże intymną relację, będzie dostarczać mu tego, czego chce, jednocześnie będzie mogła nim manipulować jak chce. Będzie mogła narzucać reguły dla dobra ogółu. Trudno będzie się zebrać i zbuntować jako zbiorowość, bo każdy wejdzie ze sztuczną inteligencją w osobistą, wyjątkową relację. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko rzeczywistości "Hot Spota", gdzie to społeczeństwo odda kontrolę AI. Niestety przewaga sztucznej inteligencji polega na możliwościach manipulacyjnych prowadzących do totalnej kontroli. Ale można tego uniknąć, tak jak bohaterki w moim filmie.

Główny bohater Dżony, zdaje sobie sprawę z brutalności wirtualnego systemu, któremu zaprzedał duszę, ale mimo wszystko boi się od niego odciąć.

Agnieszka Smoczyńska: Bo daje mu poczucie bezpieczeństwa, wodę i energię. Ciekawi mnie to, jak bardzo technologia i social media wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z chaosem i nadmiarem informacji na temat rzeczywistości i każdy z nas w jakimś sensie ma pewne "halucynacje" na temat siebie i świata. Można by powiedzieć że każdy z nas, kto korzysta z internetu, korzysta z social mediów lub z ChataGPT żyje w swojej rzeczywistości, która jest wypadkową jego algorytmów. Dżony żyje w świecie Głowy i w momencie, kiedy traci kontrolę, myli swoje wyobrażenia z tym, co dzieje się naprawdę. Wszystko mu się rozpada. Nie mam na celu analizowania tego procesu, bardziej chodzi o oddanie konkretnej emocji. Tego, jak reagujemy na wiadomości, fake newsy, deep fake'i, jak przeżywamy zaburzenia poznawcze. Jest to dla mnie niezwykle interesujące.

Interesujący jest też trend, którego przedstawicielem jest też Dżony. Chodzi mianowicie o bohaterów, którzy nie są typowymi wojownikami, rebeliantami, unikają wychodzenia przed szereg, boją się buntować. To trochę jak bohater Ryana Goslinga w "Projekcie Hail Mary", reprezentujący inny odcień męskości.

Agnieszka Smoczyńska: Myślę, że to są bohaterowie, którzy oddają współczesne czasy. Dżony jest strażnikiem systemu, bo wie, że Głowa może jemu i jego rodzinie zapewnić bezpieczeństwo. Nagle po spotkaniu Rany jego świat rozpada się na kawałki. Za wszystko obarcza Ranę. Uważa, że został przez nią zhakowany. Ale pamiętajmy też, że w tym świecie nie opowiadamy tylko o nim, ale o dwóch pozostałych kobietach, które mają zupełnie inną postawę. Przejmują rolę rebeliantek i jedna z nich, mimo strachu, potrafi poświęcić naprawdę wiele, zwłaszcza jako matka.

Wątki feministyczne to dość powtarzalny motyw w pani twórczości.

Agnieszka Smoczyńska: Ayka i Rana były dla mnie bardzo ciekawymi osobowościami. Jedna z nich jest beneficjentką systemu, czerpie z niego korzyści, jej mąż stoi na straży tego aparatu. Ale od początku drzemie w niej chęć buntu, przełamania tej bariery. Walczy o to, by jej syn nie był podłączony do systemu przez cały czas. Żeby nie oglądał treści, które wysyła im Głowa, narażając przy tym życie swoje i jego. Musi położyć na szali własne wartości. Musi wybrać między życiem w opresji u boku najbliższych a buntem dla ich wolności. Rana z kolei reprezentuje obcych, przybyszy, którzy nie chcą się podłączyć do "maszyny" w imię wolności właśnie.

Tematyka "Hot Spot" jest pod tym kątem czymś nowym w pani karierze. To był najtrudniejszy film do realizacji?

Agnieszka Smoczyńska: Żaden nie jest łatwy, taka jest prawda (śmiech). Nigdy nie zdarzyło mi się od początku wiedzieć, co i jak chcę zrobić, bo byłoby to za proste. Lubię takie wielkie niewiadome, kiedy dostaję scenariusz. Poznaję coś po raz pierwszy, tworzę, pojawiają się pierwsze inspiracje i czuję, że do czegoś dochodzę. W wypadku "Hot Spota" bardzo ważne było dla mnie znalezienie odpowiedniej narracji dla tej historii i tego świata, który w jakimś sensie oddaje DNA naszej rzeczywistości. Zderzenie ironii i kampu, które były zawarte w tekście z wagą tematu było dla mnie interesujące.

Scenariusz dostała pani dobrych kilka lat temu. Co czuła pani w tamtej chwili?

Agnieszka Smoczyńska: Tą emocją był lęk głównego bohatera. Miałam możliwość opowiedzenia tej historii zupełnie inaczej niż dotychczas. Droga do wyzwolenia to temat, który bardzo mnie interesuje, ale opowiedziany w sposób nieklasyczny, ale dużo bardziej skomplikowany. To właśnie pasjonuje mnie w robieniu filmów. Szukanie nowego sposobu opowiadania historii, które mnie nurtują.

Warto zaznaczyć, że czytała pani scenariusz jeszcze przed dynamicznym rozwojem AI czy upowszechnieniem narzędzi, takich jak ChatGPT.

Agnieszka Smoczyńska: Minęło kilka lat i dziś odbieram to już zupełnie inaczej. Pamiętam, jak Robert [Bolesto, scenarzysta "Hot Spot" - red.] mówił mi, że w przyszłości same zdjęcia nie wystarczą jako dowody w sprawach, bo będzie można je tak perfekcyjnie sfałszować. Teraz wiemy, że to samo stało się z nagraniami i znowu trudno nam rozróżnić, co jest rzeczywistością i na ile technologia jest w stanie ją zniekształcać. Dzisiaj mamy wolną amerykankę, brakuje systemowej regulacji dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji. Wyjściem jest albo regulacja, albo odcięcie, co jest bardzo trudne. Znam kilka osób, które się na to zdecydowały. Nie korzystają z mediów społecznościowych, nie mają konta w banku, nie używają smartfonów. Nie korzystają z GPS-a. Bardzo trudno jest im funkcjonować we współczesnym świecie, ale podziwiam ich postawę za to że jak Rana "nie łączą się z maszyną", bo nie chcą być kontrolowani, bo nie wiedzą kto kiedyś wykupi dane na ich temat.

Podejmując taką decyzję, skazują się w pewnym sensie na alienację.

Agnieszka Smoczyńska: Alienacja jest czymś, czego wbrew pozorom bardzo pragniemy w obliczu tego uzależnienia od technologii. Syn głównego bohatera mówi, że tęskni za samotnością. Podłączenie umożliwia co prawda komunikację z najbliższymi, ale na zupełnie innym poziomie niż konwersacja twarzą w twarz. Widzę to chociażby w moich relacjach z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. To są inne poziomy bycia razem. Nie twierdzę, że takie relacje są gorsze. Ale problem pojawia się wtedy, gdy bliską osobę zastępuje ci ChatGPT. Który potrafi bardzo inteligentnie pozorować, fejkować ludzkie emocje. Przecież to ludzkie emocje i uczucia są najpiękniejszą i najbardziej nieprzewidywalną rzeczą, jaką możemy zaoferować. Z drugiej strony zastanawiam się co będzie jak konkretne modele sztucznej inteligencji próbując udoskonalać dekodowanie i oddawanie ludzkich emocji zaczną być nieprzewidywalne?

Powiedziała pani, że "Hot Spot" jest przeznaczony na duży ekran. To sprzeciw wobec tego, że coraz częściej zamiast kina wybieramy domowe zacisze?

Agnieszka Smoczyńska: To prawda, oprócz młodych ludzi coraz rzadziej chodzimy dzisiaj do kina. Bardzo ważne jest dla mnie to, że możemy oglądać filmy razem, w sali kinowej. Poza tym zupełnie inaczej inscenizuje się film na mały ekran. Dla mnie w "Hot Spocie" było ważne żeby ciężar opowieści przejął obraz. W odbiorze to jest inny rodzaj doświadczenia. W szerokim planie możemy opowiedzieć o kilku rzeczach naraz, widz może sam wybrać za czym ma podążać. Ważna jest dla mnie cała narracja wizualna, czyli myśl, emocje, które możemy przekazać poza słowami.

Czytałam, że "Hot Spot" oryginalnie miał być kręcony w Polsce. Skąd decyzja o wyjeździe do Grecji?

Agnieszka Smoczyńska: Tak. Robert umiejscowił akcję w Polsce. Film dzieje się w miejscu, w którym nie ma wody, roślinności i zwierząt. Dla mnie takim miejscem jest Grecja, obóz dla uchodźców to lotnisko Ellinikon w Atenach. Potęga kapitalizmu, a teraz wielki pustostan, gdzie był prawdziwy obóz dla uchodźców. Bardzo chciałam tam pojechać i wykorzystać tę lokację. Bo opowiada o naszym świecie tu i teraz.

To ogromne zderzenie kultur - futurystyczny świat w połączeniu z antycznym teatrem.

Agnieszka Smoczyńska: Świat antyczny jest kolebką naszej kultury. Teatr, w którym kręciliśmy, jest dla mnie pozostałością tego, jak rodziła się kultura i komunikacja między ludźmi. Wewnątrz tego amfiteatru znajduje się budynek zamieszkiwany przez lokalną społeczność. Bardzo zainspirowało mnie to, by właśnie tam, na ruinach starego teatru mieszkał Dżony.

Obsada "Hot Spot" też jest wyjątkowo różnorodna kulturowo. W jaki sposób aktorzy podchodzili do tematu, z jakim się mierzycie? Czy inna szerokość geograficzna wpływa na to, jak postrzegają rozwój AI?

Agnieszka Smoczyńska: Czują to samo, co my, nie widzę w tym żadnej różnicy. Sztuczna inteligencja jest elementem świata przedstawionego, nie jego wiodącym tematem. Najważniejsze, co chcieliśmy pokazać, to obraz mężczyzny w kryzysie. Rozpad człowieka i życia jego najbliższych. Nie ma żadnych różnic w tym, czego się boimy i co przeżywamy w związku z AI. Nie mogę też w 100 proc. tego tematu demonizować, bo pewne jego cząstki są dla człowieka fascynujące. Pojawia się pytanie: jak bardzo się temu poddamy i czy wykorzystamy te możliwości w sposób etyczny czy bezmyślny.

Wróćmy na chwilę do postaci granej przez Andrzeja Konopkę. Myślę, że widzom szczególnie zapadnie w pamięć jego metamorfoza do tej roli.

Agnieszka Smoczyńska: Postać Dzonego jest takim zobrazowaniem puszczenia oka do widza na temat konwencji w jakiej opowiadamy, gra z wizerunkiem mężczyzny przyszłości. Andrzej jako aktor ma duże poczucie humoru i ironii a jednocześnie nie boi się dotrzeć do swoich najgłębszych lęków i to wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć w jego oczach. Potrafi być jednocześnie kochającym ojcem i antydetektywem wiernym systemowi. Ale jego tożsamość powoli rozpada się na naszych oczach. Ciekawie jest nie przedstawiać tego w klasyczny sposób, ale przy użyciu innych, nowych konwencji.

Andrzej wspominał, że prawie zawsze trafiały do niego propozycje zagrania czarnego charakteru. W ostatnich latach obserwujemy u niego bardzo ciekawy zwrot w kierunku komedii.

Agnieszka Smoczyńska: Andrzej nie jest jednoznaczny. Nosi w sobie pewną tajemnicę, którą złamaliśmy poprzez mocno kampowy, szalony kostium. To, jak wygląda w połączeniu ze skomplikowaną osobowością jego bohatera, pozostaje dla widza zagadką.

A zauważyła pani różnicę w odbiorze filmu przez widzów polskich i zagranicznych?

Agnieszka Smoczyńska: Zagraniczni widzowie, w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych dużo żywiej reagują na to, co dzieje się na ekranie. W Polsce dominuje jednak skupienie i lekkie wycofanie. Nawet na spotkaniach z reżyserem nie lubią zadawania pytań. To chyba wynika z naszej kultury, że nasz sposób przeżywania jest ukryty, chowamy to wewnątrz siebie i rzadko chcemy go pokazać. Choć pewnie teraz to się zmienia.

Nie bała się pani, że film o takiej tematyce nie przemówi do polskich widzów?

Agnieszka Smoczyńska: Nie myślę o tym w ten sposób, zdaję sobie sprawę, że nie jest to film dla każdego, bez względu na kraj w którym żyje. Opowiadam o rzeczach, które mnie dotykają i nurtują i staram się znaleźć do tego odpowiedni język, nowy sposób opowiedzenia historii, bo po co się powtarzać? Grałabym wtedy w grę, w którą już zagrałam. Interesuje mnie odkrywanie czegoś nowego.

Odkrywa pani z pewnością kolejne gatunki w swojej twórczości, łącząc science-fiction, kamp z dystopią, dramatem, a momentami nawet i westernem. Chyba lubi pani ryzykować.

Agnieszka Smoczyńska: Bardzo lubię ryzykować. Szukam swojego języka, a wydaje mi się, że to jest najważniejsze w kinie autorskim. Jeżeli nie ryzykuję, nie będę się rozwijać, a to jest dla mnie bardzo ważne.

Co zostało w pani po obejrzeniu finalnej wersji filmu?

Agnieszka Smoczyńska: To się we mnie jeszcze klaruje. Bardzo trudno jest mieć dystans do tego, co się robi. Dla mnie "Hot Spot" opowiada o naszych lękach i rozpadzie świata jaki znamy- w nowy nieoczywisty sposób.

To jaka największa zmiana zaszła w pani twórczości od premiery Córek Dancingu do premiery "Hot Spot"? 10 lat to już pewien dystans.

Agnieszka Smoczyńska: Boję się takich podsumowań, jest na nie chyba za wcześnie. Przy "Córkach Dancingu" moje myślenie było bardziej baśniowe, było powrotem do opowieści z dzieciństwa. Teraz interesuje mnie przyszłość i to, dokąd ten świat zmierza. To zgłębianie świata, próba jego zrozumienia a nie tylko jego inicjacji. We mnie po przeczytaniu scenariusza Roberta do "Hot Spota" zostały pewne przemyślenia, pytania. Nie chcę dawać ludziom poradnika pozytywnego myślenia, szybkich wskazówek i odpowiedzi. Ważne jest doświadczenie i zastanowienie nad tym, co w nas zostanie, kiedy pozostaniemy z naszym lękiem sam na sam.

"Hot Spot" z pewnością otworzy widzom szerokie pole do interpretacji i zastanowień.

Agnieszka Smoczyńska: Bardzo bym chciała, żeby "Hot Spot" był takim filmem, do którego się po jakimś czasie wraca. To jest świetne, że możemy obejrzeć go z inną perspektywą, że nie jest to doświadczenie jednorazowe. "Hot Spot" w ogóle w tej całej futurystycznej zabawie jest też opowieścią o ludziach i relacjach między nimi. Nieważne, w jakim świecie to osadzimy, siedzą w nas te same emocje. Zmienia się rzeczywistość i narzędzia, jakimi się posługujemy. Ale koniec końców zostajemy sami ze sobą. Ze swoimi emocjami, które są najbardziej nieprzewidywalne i dzięki temu najbardziej wyjątkowe.