Znamy ulubione filmy widzów! Oto Nagrody Publiczności 42. WMFF

Ulubione filmy widzów! Znamy Nagrody Publiczności 42. WMFF
Od 9 do 18 października warszawskie kina wypełniała festiwalowa publiczność. Widzowie wybierali spośród 190 tytułów prezentowanych podczas 330 seansów, odkrywali nowe nazwiska i rozmawiali z twórcami z różnych stron świata. Ich festiwalowe doświadczenia znalazły odzwierciedlenie w głosowaniu, którego wyniki ogłoszono właśnie wraz z zestawieniami ulubionych filmów fabularnych i dokumentalnych.
"Josephine" ulubioną fabułą publiczności
Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu fabularnego otrzymała "Josephine" w reżyserii Beth de Araújo, prezentowana w sekcji Konfrontacje.
Film uzyskał również najwyższą ocenę widzów w sekcji Konfrontacje, zdobywając tym samym Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 40 000 zł dla polskiego dystrybutora na wsparcie dystrybucji kinowej.
Na drugim miejscu zestawienia fabuł znalazły się "Swornegacie" Michała Grzybowskiego, a na trzecim "Rzut o wolność" Dzintarsa Dreibergsa. Oba filmy zaprezentowano w sekcji Animus. Kino Wartości.
Dwie równorzędne nagrody dla dokumentów
Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego otrzymały ex aequo "Tymczasem w Namibii" w reżyserii Jonasa Spriestersbacha oraz "Tede. Forever RAP" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego.
"Tymczasem w Namibii", prezentowane w Konkursie Filmów Dokumentalnych, zdobyło wcześniej główną nagrodę jury tej sekcji. Dokument "Tede. Forever RAP" publiczność oglądała w ramach Pokazów Specjalnych.
Kolejne miejsca w zestawieniu dokumentów zajęły "Martha" oraz "Kaszpirowski".
"Meteoryt" najlepszym krótkim metrażem, "Ula" zwycięża w Wolnym Duchu
Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu krótkometrażowego zdobył "Meteoryt" w reżyserii Elisabeth Werchosin. Film zakończył festiwal z trzema wyróżnieniami: oprócz uznania widzów otrzymał Short Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego.
Nagrodę Publiczności w sekcji Wolny Duch otrzymała "Ula" ("Ulya"). Film znalazł się również wśród dwudziestu najwyżej ocenionych fabuł całego festiwalu.
Ulubione filmy publiczności - TOP 20 filmów fabularnych
1."Josephine" - Konfrontacje
2."Swornegacie" ("How to Survive the Summer Holidays") - Animus. Kino Wartości
3."Rzut o wolność" ("Escape Net") - Animus. Kino Wartości
4."De Gaulle: Droga do wolności" ("De Gaulle: Liberté") oraz "De Gaulle: Ruch oporu" ("De Gaulle: Résistance") - Pokazy Specjalne
5."Przez ścianę" ("Through the Wall") - Konkurs Międzynarodowy
6."Mentor" - Konkurs Międzynarodowy
7."Błogosławieństwo ziemi" ("Growth of the Soil") - Film Otwarcia
8."W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn" ("No Good Men") - Konfrontacje
9."Zapach jabłek" ("The Smell of Apples") - Film Zamknięcia
10."Kroniki lasu. Wildwood" ("Wildwood") - Pokazy Specjalne
11."Debiut" ("The Debut") - Film Otwarcia
12."Nepela" - Pokazy Specjalne
13."Flesh and Fuel" - Konfrontacje
14."Fiord" ("Fjord") - Konfrontacje
15."Look Back" - Konfrontacje
16."Tuż przed światłem" ("Blue Baby") - Animus. Kino Wartości
17."Kobieta stanu wolnego" ("A Free Woman") - Konkurs 1-2
18."Ula" ("Ulya") - Wolny Duch
19."Natura miłości" ("The Beloved") - Konfrontacje
20."Nauka oddychania" ("Learning to Breathe Under Water") - Animus. Kino Wartości
Ulubione filmy publiczności - TOP 10 filmów dokumentalnych
Pierwsze miejsce zajęły dwa filmy ex aequo. Zestawienie obejmuje dziesięć tytułów.
1. ex aequo - "Tymczasem w Namibii" ("Meanwhile in Namibia") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
1. ex aequo - "Tede. Forever RAP" - Pokazy Specjalne
2. "Martha" - Pokazy Specjalne
3. "Kaszpirowski" ("Kashpirovskiy") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
4. "Yugo jedzie do Ameryki" ("Yugo Goes to America") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
5. "Proszę o uwagę" ("Your Attention Please") - Animus. Kino Wartości
6. "Dyskretny człowiek" ("A Quiet Man") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
7. "Carlo Acutis. Święty milenialsów" ("Carlo Acutis. The Millennial Saint") - Animus. Kino Wartości
8. "Jak nakarmić dyktatora" ("How to Feed a Dictator") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
9. "Pęknięcie" ("Fracture") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbył się w dniach 9-18 października 2026 roku.