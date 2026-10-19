Znamy ulubione filmy widzów! Oto Nagrody Publiczności 42. WMFF

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Jakie filmy zachwyciły widzów zakończonego właśnie 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego? Poznaliśmy Nagrody Publiczności. Najlepszą fabułą została "Josephine", a wśród dokumentów zwyciężyły ex aequo "Tymczasem w Namibii" i "Tede. Forever RAP". Nagrodę dla najlepszego krótkiego metrażu zdobył "Meteoryt", natomiast w sekcji Wolny Duch widzowie wyróżnili "Ulę".

Channing Tatum i Mason Reeves siedzą naprzeciw siebie na betonowej konstrukcji, w tle ceglana architektura.
Channing Tatum i Mason Reeves w filmie "Josephine" / 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowymateriały prasowe

Ulubione filmy widzów! Znamy Nagrody Publiczności 42. WMFF

Od 9 do 18 października warszawskie kina wypełniała festiwalowa publiczność. Widzowie wybierali spośród 190 tytułów prezentowanych podczas 330 seansów, odkrywali nowe nazwiska i rozmawiali z twórcami z różnych stron świata. Ich festiwalowe doświadczenia znalazły odzwierciedlenie w głosowaniu, którego wyniki ogłoszono właśnie wraz z zestawieniami ulubionych filmów fabularnych i dokumentalnych.

"Josephine" ulubioną fabułą publiczności

Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu fabularnego otrzymała "Josephine" w reżyserii Beth de Araújo, prezentowana w sekcji Konfrontacje.

Film uzyskał również najwyższą ocenę widzów w sekcji Konfrontacje, zdobywając tym samym Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 40 000 zł dla polskiego dystrybutora na wsparcie dystrybucji kinowej.

Na drugim miejscu zestawienia fabuł znalazły się "Swornegacie" Michała Grzybowskiego, a na trzecim "Rzut o wolność" Dzintarsa Dreibergsa. Oba filmy zaprezentowano w sekcji Animus. Kino Wartości.

Zobacz również:

Michał Grzybowski na spotkaniu po premierze filmu "Swornegacie" / Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Trochę czeskiego kina, trochę "Rejsu". Niezwykła historia filmu "Swornegacie"

Rafał Pawłowski
Rafał Pawłowski

Dwie równorzędne nagrody dla dokumentów

Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego otrzymały ex aequo "Tymczasem w Namibii" w reżyserii Jonasa Spriestersbacha oraz "Tede. Forever RAP" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego.

"Tymczasem w Namibii", prezentowane w Konkursie Filmów Dokumentalnych, zdobyło wcześniej główną nagrodę jury tej sekcji. Dokument "Tede. Forever RAP" publiczność oglądała w ramach Pokazów Specjalnych.

Kolejne miejsca w zestawieniu dokumentów zajęły "Martha" oraz "Kaszpirowski".

"Meteoryt" najlepszym krótkim metrażem, "Ula" zwycięża w Wolnym Duchu

Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu krótkometrażowego zdobył "Meteoryt" w reżyserii Elisabeth Werchosin. Film zakończył festiwal z trzema wyróżnieniami: oprócz uznania widzów otrzymał Short Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego.

Nagrodę Publiczności w sekcji Wolny Duch otrzymała "Ula" ("Ulya"). Film znalazł się również wśród dwudziestu najwyżej ocenionych fabuł całego festiwalu.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Heysel 85" / 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

"Heysel 85". Mecz, który nie powinien się odbyć. Zbigniew Boniek w cieniu tragedii

Rafał Pawłowski
Rafał Pawłowski

Ulubione filmy publiczności - TOP 20 filmów fabularnych

1."Josephine" - Konfrontacje
2."Swornegacie" ("How to Survive the Summer Holidays") - Animus. Kino Wartości
3."Rzut o wolność" ("Escape Net") - Animus. Kino Wartości
4."De Gaulle: Droga do wolności" ("De Gaulle: Liberté") oraz "De Gaulle: Ruch oporu" ("De Gaulle: Résistance") - Pokazy Specjalne
5."Przez ścianę" ("Through the Wall") - Konkurs Międzynarodowy
6."Mentor" - Konkurs Międzynarodowy
7."Błogosławieństwo ziemi" ("Growth of the Soil") - Film Otwarcia
8."W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn" ("No Good Men") - Konfrontacje
9."Zapach jabłek" ("The Smell of Apples") - Film Zamknięcia
10."Kroniki lasu. Wildwood" ("Wildwood") - Pokazy Specjalne
11."Debiut" ("The Debut") - Film Otwarcia
12."Nepela" - Pokazy Specjalne
13."Flesh and Fuel" - Konfrontacje
14."Fiord" ("Fjord") - Konfrontacje
15."Look Back" - Konfrontacje
16."Tuż przed światłem" ("Blue Baby") - Animus. Kino Wartości
17."Kobieta stanu wolnego" ("A Free Woman") - Konkurs 1-2
18."Ula" ("Ulya") - Wolny Duch
19."Natura miłości" ("The Beloved") - Konfrontacje
20."Nauka oddychania" ("Learning to Breathe Under Water") - Animus. Kino Wartości

Ulubione filmy publiczności - TOP 10 filmów dokumentalnych

Pierwsze miejsce zajęły dwa filmy ex aequo. Zestawienie obejmuje dziesięć tytułów.

1. ex aequo - "Tymczasem w Namibii" ("Meanwhile in Namibia") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
1. ex aequo - "Tede. Forever RAP" - Pokazy Specjalne
2. "Martha" - Pokazy Specjalne
3. "Kaszpirowski" ("Kashpirovskiy") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
4. "Yugo jedzie do Ameryki" ("Yugo Goes to America") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
5. "Proszę o uwagę" ("Your Attention Please") - Animus. Kino Wartości
6. "Dyskretny człowiek" ("A Quiet Man") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
7. "Carlo Acutis. Święty milenialsów" ("Carlo Acutis. The Millennial Saint") - Animus. Kino Wartości
8. "Jak nakarmić dyktatora" ("How to Feed a Dictator") - Konkurs Filmów Dokumentalnych
9. "Pęknięcie" ("Fracture") - Konkurs Filmów Dokumentalnych

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbył się w dniach 9-18 października 2026 roku.

"NAZA" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze