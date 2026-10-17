To były niezwykle intensywne, pełne filmowych uniesień i dyskusji dni w stolicy! 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy dobiega końca, a w jego bogatym programie znalazło się aż 190 filmów (132 pełnometrażowe oraz 58 krótkometrażowych) zaprezentowanych podczas 330 seansów. O losie festiwalowych tytułów decydowało aż 25 uznanych twórców, aktorów, producentów, kuratorów i krytyków filmowych z całego świata, zasiadających w ośmiu wyspecjalizowanych gremiach jurorskich.

Sobotni wieczór przyniósł długo oczekiwane rozstrzygnięcia. Podczas uroczystej Gali Nagród 17 października ogłoszono pełną listę tegorocznych laureatów. Wielki triumf odnotowały polskie produkcje oraz wybitne zagraniczne odkrycia.

Triumf "Cudzych rzeczy" i popis Marii Dębskiej

Najważniejsza nagroda wydarzenia - Warsaw Grand Prix o wartości 120 000 zł, ufundowana przez Prezydenta m.st. Warszawy - trafiła w ręce Grzegorza Dębowskiego, otwiera się w nowym oknie za poruszający film "Cudze rzeczy", otwiera się w nowym oknie.

Nagrodę Specjalną Jury (i 5 000 zł) otrzymała Maria Dębska za rolę w filmie "Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Co ciekawe, ta sama produkcja zyskała również uznanie międzynarodowych krytyków, zdobywając prestiżową Nagrodę FIPRESCI.

Wśród zagranicznych twórców triumfował Cai Chengjie, który za film "Kwartet z Suzhou" odebrał Nagrodę za najlepszą reżyserię (10 000 zł), natomiast wyróżnienie jury powędrowało do Jensa Sjögrena za obraz "Cholerni faceci".

To nie wszystko!

Konkurs 1-2 : Główną nagrodę oraz 10 000 zł zdobyła "Agia" w reżyserii Lorina Tereziego. Wyróżnienie przyznano filmowi "Wszystko, co jest z tobą nie tak" (reż. Urša Menart).

Tytuł najlepszego dokumentu pełnometrażowego i 5 000 zł zdobył film "Tymczasem w Namibii" (reż. Jonas Spriestersbach). Wyróżnienie trafiło do "Jak każdy śmiertelnik" (reż. María Molina Peiró).

Absolutnym zwycięzcą okazał się "Meteoryt" w reżyserii Elisabeth Werchosin, który zgarnął zarówno Short Grand Prix, jak i nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego. Najlepszą animacją ogłoszono "Knowing Gaze" (reż. Dylan Glynn), a dokumentem "A Letter to Home" (reż. Sina Aghazadeh).

"Josephine" w reżyserii Beth de Araújo otrzymała Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sekcji Konfrontacje, przyznawaną filmowi najwyżej ocenionemu przez festiwalową publiczność.

Nagroda wynosi 40 000 zł i przeznaczona jest dla polskiego dystrybutora zwycięskiego filmu na wsparcie jego dystrybucji kinowej. Dzięki temu wybór widzów przekłada się na konkretne wsparcie obecności nagrodzonego tytułu na polskich ekranach.

Nagrodę Jury Ekumenicznego zdobyło "Dziecko" (reż. Linda Olte), nagrodę NETPAC otrzymał "Mentor" (reż. Keisuke Yoshida), Young FIPRESCI przyznano "Kochanek, nie wojownik" (reż. Martina Buchelova), a Nagrodę ORLEN w sekcji Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe odebrała Angelika Cygal za film "Zza szyby podglądam, jak umiera sarna, młoda".

Ostatnia szansa dla kinomanów!

Choć emocje po Gali Nagród wciąż nie opadły, przed festiwalową publicznością jeszcze jeden - finałowy dzień kinowych wrażeń.

W niedzielnym rozkładzie znajdzie się m.in. doceniony za reżyserię "Kwartet z Suzhou" ("Suzhou Quartet") w reżyserii Caia Chengjie. Seans zaplanowano na godzinę 11:00 w Kinotece. To idealna okazja, aby na własne oczy przekonać się, czym zachwyciło się międzynarodowe jury tegorocznej edycji!

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy trwa do 18 października. Program i bilety dostępne są na oficjalnej stronie festiwalu.