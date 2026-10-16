Sandra Hüller w filmie "Ingeborg Bachmann - ktoś, kim kiedyś byłam"

"Staraliśmy się ukazać Ingeborg Bachmann jako kobietę z krwi i kości, a nie poetycki mit" - mówi w rozmowie z PAP niemiecka reżyserka Regina Schilling. Jej film "Ingeborg Bachmann - ktoś, kim kiedyś byłam" z Sandrą Hüller w roli głównej pokazywany jest podczas 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, otwiera się w nowym oknie.

Kim jest Ingeborg Bachmann?

"W Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a więc krajach niemieckojęzycznych, jest oczywiście ceniona i znana. Długo jednak była to sława związana z jej wizerunkiem, dramatem życiowym, przedwczesną śmiercią w płomieniach. Dla wielu była wzorem, idolem, ale pozostawała daleka, nieprzystępna. Przygotowując się do pracy nad tym filmem, ponownie przeczytałam wszystko, co napisała" - mówi reżyserka.

Film przedstawia dzień z życia Bachmann, niedługo przed jej tragiczną śmiercią.

Regina Schilling przyznaje, że trudno kręci się dokumenty o literaturze, ale do realizacji namówiła ją Sandra Hüller, aktorka znana z filmów "Strefa interesów", otwiera się w nowym oknie czy "Róża", otwiera się w nowym oknie.

"Literatura od zawsze była dla mnie ważna, studiowałam literaturoznawstwo, odpowiadałam za program festiwali literackiego w Kolonii, a przez te wszystkie lata nie wpadłam na pomysł, by nakręcić coś o Bachmann. Ale to się zmieniło - z jednej strony wypadła setna rocznica jej urodzin, a z drugiej - namówiła mnie Sandra Hüller, z którą się znamy i której od dawna mówiłam, że przypomina mi Ingeborg Bachmann" - opowiada PAP.

"Powiedziałam jej nawet, że jeśli się nie zgodzi, nie poproszę nikogo innego. Znalazłabym sposób, by zrobić ten film, ale było dla mnie zupełnie jasne, że ona po prostu musi to zrobić. Może dlatego się zgodziła. (...) Mówiła mi często, że nie chce 'zagrać' Ingeborg Bachmann, tylko użyczyć jej swojego ciała i głosu. Dla mnie działa w tym filmie jak medium, choć Sandra by się pewnie sprzeciwiła".

"Ingeborg Bachmann, jedna z najważniejszych twórczyń powojennej literatury austriackiej, wciąż jednak pozostaje zagadką. Regina Schilling cierpliwie przegląda jej osobiste archiwum - pełne osobistych zapisków, zdjęć i udzielonych wywiadów, ale przede wszystkim postanawia w niepowtarzalny sposób odtworzyć jeden dzień z życia Bachmann i zaprasza do tej roli Sandrę Hüller. Film jest mozaiką kolejnych etapów z życia autorki - od naznaczonego wojną dzieciństwa, przez zaangażowanie w działania słynnej Gruppe 47, po tragiczną śmierć w Rzymie" - brzmi opis filmu na stronie WMFF.

42. Warszawski Festiwal Filmowy odbywa się w dniach 9-18 października w kinach Atlantic, Luna, Iluzjon, a także w Kinotece, Kinomuzeum MSN, Varso Tower i w sali Pod Pelikanem.