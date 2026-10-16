Co jedli Saddam Husajn, Idi Amin, Fidel Castro, Enver Hodża czy Pol Pot? Kto przygotowywał ich ulubione potrawy? I jak wyglądało życie ludzi, którzy każdego dnia stawali przed zadaniem zaspokajania kulinarnych zachcianek jednych z najokrutniejszych przywódców XX wieku?

Te pozornie błahe pytania stały się punktem wyjścia do reporterskiej podróży Witolda Szabłowskiego, który postanowił opowiedzieć historię wielkich dyktatur z perspektywy ludzi pracujących w ich kuchniach. Wydana w 2019 roku równolegle po polsku i angielsku książka "Jak nakarmić dyktatora", w której Witold Szabłowski przedstawił historie pięciorga kucharzy pracujących dla bezwzględnych przywódców, zdobyła międzynarodowe uznanie i zainteresowała amerykańskich filmowców. Z kilku propozycji z Hollywood najbardziej konkretny okazał się reżyser Andrew Neel, a zrealizowany przez niego obraz po światowej premierze na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku trafił do Konkursu Filmów Dokumentalnych Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Między kulinarnym widowiskiem a historią przemocy

Neel wyruszył wraz z ekipą śladami bohaterów Szabłowskiego, by ponownie wysłuchać ich opowieści, przyjrzeć się ich codzienności i przekonać, jak doświadczenie służby u dyktatorów wpłynęło na ich dalsze życie. Dla amerykańskiej ekipy realizacja dokumentu była niezwykłą podróżą zarówno filmową, jak i kulinarną.

- Ci ludzie wciągnęli nas w swój świat. Mieliśmy okazję próbować ich potraw, chodzić z nimi na zakupy, poznawać lokalne tradycje kulinarne. Czasami jedliśmy naprawdę po królewsku - wspominał podczas warszawskiego spotkania reżyser. Za przyjemnością odkrywania nowych smaków nieustannie kryła się jednak świadomość, że opowiadane historie dotyczą ludzi, których codzienność przez lata podporządkowana była kaprysom i decyzjom bezwzględnych władców.

- Chcieliśmy, żeby film przypominał trochę program kulinarny. Pokazując wybieranie produktów, przygotowanie i przyrządzanie potraw, jednocześnie nie mogliśmy zapominać o strasznych obrazach i historiach ludzi, którzy stracili życie. Z jednej strony mieliśmy więc piękno gotowania i wspaniałe przepisy, z drugiej - okrucieństwo historii. Musieliśmy znaleźć sposób, by połączyć te dwa światy - opowiadał autor zdjęć Ethan Palmer, podkreślając, że zależało mu na jak najpełniejszym oddaniu faktur i kolorów przygotowywanych dań, ale także na tym, by atrakcyjność wizualna nie przesłoniła dramatycznego kontekstu opowiadanych historii. W efekcie powstał dokument, w którym smak, zapach i wygląd potraw nieustannie zderzają się z pamięcią o przemocy, strachu i zbrodniach.

Spotkanie po pokazie filmu "Jak nakarmić dyktatora" / 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, fot. Klaudia Kot materiały prasowe

Dyktatura, która nigdy się nie kończy

Choć bohaterowie filmu opowiadają o wydarzeniach sprzed wielu lat, twórcy nie traktują ich wspomnień jako zamkniętego rozdziału historii. Wręcz przeciwnie. Jednym z najważniejszych tematów dokumentu jest długotrwałe oddziaływanie dyktatury, której konsekwencje odczuwają nie tylko bezpośrednie ofiary represji czy ludzie funkcjonujący niegdyś w najbliższym otoczeniu władców, ale także kolejne pokolenia. A ślady krwawych represji pozostają wpisane w krajobraz - czy to w postaci miejsc kaźni, zbiorowych mogił czy też wciąż usianych minami i bombami dawnych pól i łąk, jak w przypadku irackiego Kurdystanu.

Spotkania z dawnymi kucharzami stały się również okazją do refleksji nad moralną odpowiedzialnością osób pracujących dla zbrodniczych reżimów, tym bardziej że wielu z nich wspomina swoich pracodawców z szacunkiem i nostalgią. Czy przygotowywanie posiłków dyktatorowi oznacza współudział w jego zbrodniach? Czy człowiek, który po prostu wykonywał swoją pracę, może odciąć się od systemu, któremu służył? Film nie daje na te pytania prostych odpowiedzi.

- Bardzo polubiłem wszystkich naszych bohaterów. Ale każdy z nich musi nadal żyć z problemami, które pozostawili po sobie ludzie, którym służyli. Dyktatura nigdy tak naprawdę się nie kończy. Bez względu na to, czy ktoś popierał danego przywódcę, czy nie, jej wpływ pozostaje obecny w jego życiu. Dotyka również kolejnych pokoleń, zatruwa społeczeństwo i zamyka je w mechanizmach korupcji, z których niezwykle trudno się wydostać - podkreślał Neel.

Warszawski pokaz stał się okazją do spotkania twórców z polską publicznością i rozmowy o wyzwaniach związanych z przenoszeniem literatury faktu na ekran. Szabłowski nie ukrywał satysfakcji z ostatecznego kształtu filmu, choć przyznawał, że ekranizacja nie jest wiernym odtworzeniem jego reportażu, wymagała bowiem m.in. zmian w doborze bohaterów. Niektórzy rozmówcy znani z pierwszego wydania książki zmarli, inni nie wyrazili zgody na udział w filmie. W efekcie przed kamerą pojawili się również kucharze, których historie nie znalazły się w pierwotnej wersji reportażu, jak choćby współpracownicy Augusto Pinocheta czy Kim Dzong Ila. Zostały one natomiast uwzględnione w nowym wydaniu książki noszącym tytuł "Kucharze dyktatorów" (2025).

Historia opowiedziana od kuchni

"Jak nakarmić dyktatora" nie jest ani klasycznym dokumentem historycznym, ani kolejnym filmem odsłaniającym prywatne życie wielkich przywódców. Jego największą siłą jest zmiana perspektywy. Zamiast pytać o decyzje polityczne, wojny i mechanizmy sprawowania władzy, twórcy zaglądają do kuchni, gdzie wielka historia splata się z codziennymi czynnościami: krojeniem warzyw, przyprawianiem mięsa czy przygotowywaniem ulubionego dania człowieka, od którego decyzji zależało życie tysięcy ludzi. Właśnie w tym zderzeniu zwyczajności z okrucieństwem ujawnia się paradoks opowieści Szabłowskiego i Neela. Dyktatorzy, choć odpowiadali za niewyobrażalne zbrodnie, pozostawali ludźmi mającymi swoje kulinarne upodobania, przyzwyczajenia i słabości. Ich kucharze poznawali ich od strony niedostępnej dla historyków, a jednocześnie sami stawali się częścią systemu, którego nie zawsze potrafili lub mogli się przeciwstawić.

I choć na ekranie nie brakuje apetycznych potraw, po seansie pozostaje przede wszystkim gorzki posmak historii. Bo pytanie o to, czym karmiono dyktatorów, okazuje się jedynie wstępem do znacznie trudniejszego: jak wielu ludzi musiało im służyć, by mogli bez przeszkód sprawować swoją władzę?

Witold Szabłowski podpisuje swoją książkę „Kucharze dyktatorów” / 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy Klaudia Kot materiały prasowe



