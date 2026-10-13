W sobotę, 10 października, w warszawskim kinie Atlantic odbyła się światowa premiera filmu "Swornegacie", otwiera się w nowym oknie, najnowszej produkcji Michała Grzybowskiego, reżysera "Białego potoku", otwiera się w nowym oknie i "Sezonów", otwiera się w nowym oknie. Obraz, prezentowany w festiwalowej sekcji Animus. Kino Wartości, spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności. Jak przyznaje sam twórca, frekwencja była dla niego miłym zaskoczeniem.

- Bałem się, że ponieważ jest to film niezależny, o którym właściwie nikt wcześniej nie słyszał, na pokaz przyjdzie niewiele osób. Tymczasem sala była pełna, ludzie siedzieli nawet na schodach. To dla nas bardzo miła niespodzianka. Sama obecność na tak ważnym międzynarodowym festiwalu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Liczymy też, że pomoże zainteresować filmem dystrybutorów - mówi Michał Grzybowski.

"Swornegacie" to rozgrywająca się na kaszubskim kempingu komedia obyczajowa, której bohaterami są przyjeżdżający nad jezioro letnicy. Rodziny z dziećmi, pary i single próbują odpocząć od codzienności, ale wakacyjna beztroska szybko zaczyna ustępować miejsca drobnym nieporozumieniom, wzajemnym animozjom i nieoczekiwanym wydarzeniom. Podczas gdy dorośli wikłają się w skomplikowane relacje, dzieci tworzą własny świat inspirowany kaszubskimi legendami. Gdy pewnego ranka okazuje się, że w samochodach wczasowiczów ktoś spuścił powietrze z opon, pozornie idylliczna atmosfera zaczyna się zagęszczać.

Tym, co wyróżnia "Swornegacie", jest przede wszystkim nietypowy sposób realizacji filmu. Większość dialogów i wiele sytuacji powstało bezpośrednio na planie, w wyniku aktorskiej improwizacji.

Agnieszka Dulęba-Kasza i Remigiusz Jankowski w filmie Michała Grzybowskiego "Swornegacie" Materiały producenta materiały prasowe

"Swornegacie": film wymyślony przy oknie

Historia "Swornegaci" zaczęła się dwa lata temu, gdy Michał Grzybowski wybrał się na Kaszuby z grupą teatru improwizowanego Warszawa-Bałuty, do której należy jego żona Agnieszka Dulęba-Kasza. Aktorzy uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Jacka Stefanika, a reżyser towarzyszył im prywatnie, traktując wyjazd jako okazję do wypoczynku.

- Mieszkaliśmy na tym samym kempingu, na którym później nakręciliśmy film. Złapałem covid i musiałem siedzieć w domku. Nie miałem specjalnie co robić, więc obserwowałem przez okno życie kempingowe. Pomyślałem, że to znakomite miejsce, żeby stworzyć pewien mikroświat i opowiedzieć o ludziach, którzy przyjeżdżają tu na wakacje - wspomina reżyser.

Pomysł szybko zaczął nabierać konkretnych kształtów. Grzybowski postanowił wykorzystać umiejętności aktorów specjalizujących się w improwizacji i stworzyć film, w którym klasyczny scenariusz zostanie zastąpiony zarysem fabularnym, pozostawiającym wykonawcom dużą swobodę.

- Razem z Tomkiem Walesiakiem napisaliśmy krótki scenariusz liczący kilka stron. Zawarliśmy w nim przebieg historii, najważniejsze wydarzenia i założenia poszczególnych scen. Cała reszta była improwizowana. Dialogi, ale też wiele sytuacji wymyślaliśmy już na miejscu - wyjaśnia.

Zdjęcia zrealizowano latem 2025 roku, a praca na planie bardziej przypominała wakacyjny wyjazd grupy znajomych niż tradycyjną produkcję filmową. W przedsięwzięciu uczestniczyły całe rodziny aktorów, w tym ich dzieci, które również pojawiły się przed kamerą.

- Założenie było takie, że przyjeżdżamy wszyscy i staramy się wykorzystać każdego, kto ma ochotę zagrać. Dzieci początkowo były bardzo zainteresowane, ale po tygodniu zaczęły się delikatnie nudzić samym planem i powtarzaniem ujęć. Bardziej były zainteresowane wspólnym spędzaniem czasu, co w rezultacie udało się przenieść na ekran.

Co ciekawe, to właśnie najmłodsi uczestnicy produkcji najwyraźniej dobrze wspominają filmową przygodę. - Po warszawskiej premierze pytali mnie, czy w przyszłym roku znowu pojedziemy na Kaszuby kręcić kolejną część. Nie wiem, czy wydarzy się to tak szybko - dodaje reżyser.

Między czeską komedią a dokumentem

Choć "Swornegacie" powstały w nietypowy sposób, Grzybowski nie traktuje swojego filmu jako eksperymentu formalnego. Od początku zależało mu na stworzeniu przystępnej, ciepłej opowieści, w której improwizacja będzie służyła naturalności ekranowych sytuacji, a nie stanie się celem samym w sobie.

- Jestem raczej daleki od kina eksperymentalnego. Wiedziałem, że pójdziemy w stronę komedii, może trochę czeskiego kina, które uwielbiam, albo "Rejsu". Chciałem, żeby z tego powstał normalny film, który będzie miał swoją dramaturgię i opowie pewną historię - tłumaczy.

Nie oznaczało to jednak, że aktorzy mogli robić przed kamerą wszystko, na co mieli ochotę. Reżyser podkreśla, że improwizacja wymagała precyzyjnie określonych założeń i nieustannego poszukiwania najlepszych rozwiązań, a ostateczny kształt filmu wyłaniał się dopiero w montażowni.

- Przy "Białym potoku" i "Sezonach", które także napisaliśmy wspólnie z Tomkiem Walesiakiem, cała konstrukcja filmu była gotowa już na etapie scenariusza. Tutaj mieliśmy napisane pewne niezmienne punkty dramaturgiczne, ale ostatecznie duża część filmu powstała podczas montażu.

Największym odkryciem okazała się jednak dla reżysera możliwość uzyskania niemal dokumentalnego wrażenia autentyczności.

- Nigdy nie zrobiłem dokumentu i wcześniej nie stosowałem takiej metody "podglądania" sytuacji. Zaskoczyło mnie, jak dobrze to działa. W wielu scenach można odnieść wrażenie, że one w ogóle nie zostały zagrane, tylko po prostu podpatrzone. Aktorzy improwizujący mają niezwykłą umiejętność reagowania na siebie. Potrafią być naturalni, jakby właściwie nie grali.

Sprzyjała temu również organizacja planu. Ekipa liczyła zaledwie siedem osób, a zdjęcia realizowano przy użyciu dwóch kamer, co pozwalało rejestrować spontaniczne reakcje aktorów bez konieczności wielokrotnego odtwarzania tych samych sytuacji.

- Wszyscy mieliśmy poczucie, że jesteśmy na wakacjach. Nie musieliśmy wstawać na plan o piątej rano, mieliśmy wolne dni, a czasami kręciliśmy tylko jedną scenę dziennie. To było bardzo przyjemne doświadczenie, choć jednocześnie wymagające organizacyjnie.

Kadr z filmu "Swornegacie" Materiały producenta materiały prasowe

Wakacje bez wielkich dramatów

W "Swornegaciach" Grzybowski proponuje opowieść zbudowaną z codziennych obserwacji, drobnych utarczek, niedopowiedzeń i nieporozumień.

- Chciałem stworzyć ciepłą, pogodną atmosferę i pokazywać konflikty z dużym przymrużeniem oka, bez niepotrzebnego ich zaostrzania - przyznaje reżyser i podkreśla, wybór takiej konwencji był również reakcją na dominujące tendencje we współczesnej kinematografii. - Mam poczucie, że jesteśmy zalewani filmami, w których jest coraz więcej napięcia, konfliktów i emocji. Czasami warto od tego odpocząć. Poczułem, że chciałbym zrobić coś zupełnie innego. Film, który pozwala pobyć z bohaterami i ich codziennymi sprawami.

W efekcie powstała opowieść, w której ważniejsze od samej fabuły stają się obserwacje ludzkich zachowań, absurdalność codziennych sytuacji i humor wynikający z relacji między bohaterami. Grzybowski zaznacza jednak, że mimo improwizowanego charakteru produkcji zależało mu na zachowaniu spójnej konstrukcji dramaturgicznej.

- Nie chciałem, żeby to był zbiór zabawnych scen, które nie mają ze sobą związku. Każdy wątek musiał mieć swój przebieg i dokądś prowadzić. Improwizacja miała nam pomóc w znalezieniu naturalności, ale nie mogła zastąpić opowiadania historii.

Kino niezależne po kaszubsku

Niezwykły sposób realizacji "Swornegaci" wynikał nie tylko z artystycznych poszukiwań, ale również z ograniczeń finansowych. Film powstał dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów. Pieniądze na produkcję wyłożyły Powiat Chojnicki, Gmina Miejska Chojnice i Gmina Wiejska Chojnice oraz Biuro Promocji Regionu Chojnickiego, a także TME, czyli Multisort Elektronik z Łodzi. Dużym wsparciem okazali się także miejscowi hotelarze i przedsiębiorcy.

- Samorządowcy uznali, że film fabularny może być ciekawym sposobem promocji regionu. Spotkaliśmy się chyba w odpowiednim momencie. My wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić film za niewielkie pieniądze, a oni mieli świadomość, ile kosztuje tradycyjna produkcja z kilkudziesięcioosobową ekipą i gwiazdami w obsadzie. Udało nam się znaleźć wspólny język - opowiada Grzybowski.

Dla reżysera "Swornegacie" stały się zarazem próbą odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce można realizować pełnometrażowe filmy fabularne poza tradycyjnym systemem finansowania i produkcji.

- Mam wrażenie, że kino niezależne w Polsce właściwie nie istnieje. A szkoda, bo dzisiaj od strony technicznej jesteśmy w stanie zrobić niemal wszystko. Kiedyś sprzęt i technologia stanowiły ogromną przeszkodę. Dzisiaj ten problem w dużej mierze zniknął, ale nadal bardzo trudno jest znaleźć pieniądze na realizację filmów. Autorskie kino środka, które robię i które bardzo lubię, znajduje się chyba w szczególnie trudnej sytuacji. Wszyscy chcą je robić, ale niewielu chce je sprzedawać. A ja czuję, że jestem w dobrym momencie życia, żeby pracować i kręcić kolejne filmy.

Jak przyznaje, perspektywa wieloletniego poszukiwania finansowania kolejnych projektów bywa frustrująca.

- Kiedy pomyślę, że mam przez pięć czy sześć lat zbierać pieniądze na film, nie mając nawet pewności, czy on ostatecznie powstanie, to czuję, że w pewnym sensie marnuję życie. Chciałbym w tym czasie robić coś, co sprawia mi przyjemność, pozwala się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. "Swornegacie" są właśnie próbą znalezienia takiej drogi.

Nie oznacza to, że reżyser zamierza całkowicie zrezygnować z tradycyjnych metod pracy. Przeciwnie, doświadczenia zdobyte na Kaszubach chciałby wykorzystać również przy kolejnych, bardziej rozbudowanych przedsięwzięciach.

Kadr z filmu "Swornegacie" Materiały producenta materiały prasowe

Co dalej ze "Swornegaciami"?

Światowa premiera na 42. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, otwiera się w nowym oknie może okazać się ważnym krokiem w dalszej drodze "Swornegaci". Film trafił do sekcji Animus. Kino Wartości, w której prezentowane są produkcje poświęcone ludzkim relacjom, wyborom i życiowym dylematom. Dla niewielkiego, niezależnego przedsięwzięcia możliwość pokazania się w międzynarodowym towarzystwie stanowi szansę na dotarcie do szerszej publiczności.

Grzybowski liczy jednak przede wszystkim na zainteresowanie dystrybutorów, które pozwoliłoby wprowadzić film do regularnej eksploatacji kinowej. W planach jest również uroczysta premiera na Kaszubach, w regionie, którego mieszkańcy i samorządowcy odegrali tak ważną rolę w powstaniu produkcji.

Niezależnie od dalszych losów filmu, "Swornegacie" pozostają dla reżysera ważnym doświadczeniem. Udowodniły mu, że można pracować inaczej, zrezygnować z rozbudowanej ekipy, wielomiesięcznych przygotowań i sztywno zapisanego scenariusza, a mimo to stworzyć pełnometrażową opowieść przeznaczoną na duży ekran. I być może właśnie w tym tkwi największa wartość całego przedsięwzięcia. A jeśli przy okazji uda się przekonać widzów, że czasami warto po prostu pojechać na wakacje i przez chwilę poobserwować innych ludzi, będzie to jeszcze jeden powód do satysfakcji.