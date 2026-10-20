Ten film nie daje o sobie zapomnieć. Emocjonalnie wymagające kino

"Daleko od brzegu": surowy portret utraty bliskiej osoby

Niewiele jest rzeczy, które przerażają nas bardziej niż śmierć. Wyjałowienie ciała i myśli, odseparowanie od bliskich, głęboka ciemność i odłączenie od własnej świadomości. A co, jeżeli nasza pamięć, bodźce, podstawowe instynkty, utkną w tak zwanym stanie zawieszenia? Ciała pozostaną nienaruszone, ale wnętrze nie będzie potrafiło odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Dla niektórych jest to perspektywa gorsza i bardziej traumatyczna niż fizyczne odejście.

Demencja, będąca głównym tematem dramatu Lance'a Hammera to coś więcej niż utrata wspomnień. To proces stopniowego zaniku tożsamości, świadomego reagowania na zewnętrzne doznania, a w ostateczności - rozróżniania dobra od zła, opartego na najbardziej pierwotnych instynktach.

Wniosek, że gdy choruje jedna osoba, choruje wraz z nią cała rodzina, nie jest niczym nowym. Sama fizyczna obecność to jednak nie wszystko - to emocjonalne brzemię spoczywające na opiekunie, stanowi największy ciężar. W centrum swojej historii Hammer umieszcza Amandę Powell (Juliette Binoche), cenioną literatkę i akademiczkę, która każdy wolny dzień spędza, odwiedzając swoją dotkniętą postępującą demencją matkę, Leslie (Anna Clder-Marshall) i mieszkającego wraz z nią ojczyma Martina (Tom Courtenay). Kobieta traci zdolność podejmowania samodzielnych decyzji, a jej własna córka nie jest w stanie odróżnić przebłysków świadomości od całkowitego bezwładu.

Granice w fizyczności osób starszych. Ten film nie daje o sobie zapomnieć

Dla Amandy najbardziej przerażający jest fakt, że Martin odmawia zaprzestania uprawiania z jej matką seksu. Gdy w jednej z pierwszych scen bohaterka grana przez Binoche wkracza do ich domu i przyłapuje Martina w łóżku z jej niezdolną do świadomej zgody matką, wpada w histerię. Stawia przed widzem dylemat moralny: kto ma prawo decydować o intymnych relacjach osoby dotkniętej utratą pamięci? Co dzieje się z seksualnością osób starszych, gdy ich świadomość własnych czynów pozostaje niewiadomą?

Hammer serwuje skrupulatny, osadzony w chłodnych, bladych barwach portret stopniowej utraty bliskiej osoby, której dawna sylwetka rozpływa się we mgle. Bezsilność córki, jej rosnący strach o dobrostan Leslie i walka o godność, są niezwykle przejmujące. Reżyser stawia wyjątkowo trudne pytania o potrzebie bliskości i prawie do intymności, a także o czynach, do jakich niekiedy zmusza nas miłość do drugiego człowieka, który nie potrafi jej odwzajemnić.

"Daleko od brzegu": skrupulatnie wymierzony dramat rodzinny

"Daleko od brzegu" to zupełne przeciwieństwo taniego wyciskacza łez. Hammer konsekwentnie podtrzymuje powolne tempo, które pozwala widzowi wniknąć w ciężką od niedomówień atmosferę domu. Kadry skąpane w odcieniach bieli i szarości podkreślają pustkę, alienację i zagubienie, jakie towarzyszy zarówno Leslie, jak i nam samym, jednocześnie wstrząśniętym zachowaniem męża, rozumiejącym jego tęsknotę za dawną bliskością i próbującym odgadnąć, po której stronie leży największa wina.

Kliniczna precyzja w pracy kamery, w połączeniu z genialnym, opartym na ukradkowych spojrzeniach, niewielkich gestach i mikroekspresji aktorstwem Binoche, Toma Courtenaya i Anny Calder-Marshall tworzy z "Daleko od brzegu" dogłębnie przejmujący, a jednocześnie kameralny obraz o gorzkim smaku bezsilności wobec przemijania i praw rządzących ludzką naturą. W żadnym momencie nie mamy do czynienia z przekroczeniem granicy między fikcją a rzeczywistością - reżyser nie piętnuje postawy męża, nie gloryfikuje starań córki, nie tworzy z matki pozbawionego uczuć ducha kobiety. Jego postaci są wyraziste, czujne i głęboko ludzkie, a mimo nieśpiesznego tempa akcji, nie pozwalają oderwać wzroku od ekranu choćby na moment.

Problematyka nadużyć seksualnych nie ma ograniczeń wiekowych. "Daleko od brzegu" boleśnie obrazuje gigantyczną skalę możliwych przestępstw, jakie zamiecione pod dywan, niezarejestrowane, pozostają w wiecznej ciszy. To kino trudne i boleśnie prawdziwe. Juliette Binoche błyszczy, nie potrzebując do tego drastycznych środków. Aktorzy pozwalają filmowi oddychać, choć ten finalnie pozostawia widza z mocnym biciem serca. "Daleko od brzegu" nie daje o sobie zapomnieć, stawiając kluczowe pytania o ludzką naturę w obliczu brutalnej choroby.

8/10

"Daleko od brzegu" (ang. "Queen at Sea"), reż. Lance Hammer, USA, Wielka Brytania. Data premiery: 27 stycznia 2027 roku