Co oglądać na Warszawskim Festiwalu Filmowym?

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy imponuje różnorodnością i wielokulturowością swojego programu. W repertuarze wydarzenia znajdzie się łącznie aż 190 filmów z całego świata, 330 seansów i 102 premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. To niepowtarzalna okazja do tego, by spojrzeć na mapę filmowych nowości z różnych zakątków świata i wspólnie celebrować ważne społecznie, niezależne kino.

Wśród zagranicznych filmowych rekomendacji nie może zabraknąć "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa, "Debiutu" Jessego Eisenberga czy "Tabloidu" Danny'ego Boyle'a, które przywędrowały do stolicy kolejno z Festiwalu Filmowego w Cannes, Telluride i Wenecji.

Twórcy festiwalu postawili nie tylko na perełki, które zdążyły już zebrać zasłużone oklaski zagranicą. Na WMFF odbędą się również premierowe pokazy polskich filmów, które krytycy pokochali od pierwszego wejrzenia. Oto kilka tytułów, na które szczególnie warto polować - póki bilety na seanse są wciąż dostępne.

"Przez ścianę" (reż. Maciej Sobieszczański)

Kadr z filmu "Przez ścianę" WFDiF/Bartosz Mrozowski materiały dystrybutora

Zwycięzca tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to historia o miłości zrodzonej przez ścianę celi w stalinowskim więzieniu na Rakowieckiej między Wiesławą Pajdak (Maria Dębska) i Jerzym Śmiechowskim (Jakub Gierszał). Film Sobieszczańskiego operuje minimalistycznymi środkami, rezygnując z dużej liczby dialogów na rzecz zbudowania intymności w oparciu o grę aktorską Dębskiej, którą widzimy na ekranie przez większą część seansu. To niezwykle emocjonalna opowieść o uczuciu, które nie zna granic, z wybitnymi kreacjami aktorskimi pierwszego i drugiego planu oraz poruszającymi zdjęciami Jolanty Dylewskiej.

"Czas, który nie nadszedł" (reż. Julia Rogowska)

"Czas, który nie nadszedł" NEXT FILM materiały prasowe

"Czas, który nie nadszedł" to bez wątpienia jeden z ciekawszych i najbardziej nowatorskich polskich debiutów ostatnich lat. Reżyserka Julia Rogowska, inspirując się hollywoodzkim kinem futurystycznym, wprowadza nas do świata, w którym starość stała się największym tabu, a większość społeczeństwa w obawie o ostracyzm poddaje się terapii antygeriatrycznej. Główna bohaterka, Sara decyduje się na to, by zestarzeć się naturalnie. Jej partner Oskar podejmuje inną decyzję, co rozdziela kochanków na wiele lat. Tytuł wyświetlany był na tegorocznym FPFF w Gdyni, a na Warszawskim Festiwalu Filmowym będzie go można zobaczyć w sekcji konkursowej.

"Śniłem tylko przyszłość" (reż. Joanna Rożen-Wojciechowska)

Kadr z filmu "Andrzej Wajda" (reż. Jerzy Domaradzki) materiały prasowe

Jedną z najciekawszych propozycji tegorocznego WMFF jest film dokumentalny poświęcony twórczości mistrza Andrzeja Wajdy. "Śniłem tylko przyszłość" obejmuje lata 1976-2000, czyli niezwykle intensywny okres w karierze reżysera - od "Człowieka z marmuru" poprzez narodziny Solidarności, stan wojenny, aż po Oscara za całokształt twórczości. Narratorką filmu jest Agnieszka Holland, która czyta zapiski Wajdy zebrane w jego "Notesach". Dokument porównywany do filmowego eseju, prezentuje Andrzeja Wajdę nie tylko jako twórcę, ale i zaangażowanego społecznie obywatela oraz człowieka pełnego wątpliwości i wewnętrznych sprzeczności.

"Swornegacie" (reż. Michał Grzybowski)

Kadr z filmu "Swornegacie" materiały prasowe

Reżyser i aktor Michał Grzybowski ("Sezony", "Biały Potok") po sukcesach na Festiwalu Mastercard PFF Camera i FPFF w Gdyni powraca z kolejnym komediodramatem. "Swornegacie" rozgrywają się na kaszubskim kempingu, gdzie wakacyjnego odpoczynku poszukują rodziny, pary i single. W otoczeniu natury tworzą się nowe relacje, miłości, podczas gdy inni zaczynają darzyć się niechęcią. W cieniu problemów dorosłych, ich dzieci, pozostawione same sobie, budują własny świat w oparciu o kaszubskie legendy. W głównych rolach produkcji zobaczymy Agnieszkę Dulębę-Kaszę, Wiktorię Filus i Remigiusza Jankowskiego.

41. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego trwa od 9 do 18 października 2026 roku.