Polskie kino w świetnej formie. Co warto obejrzeć na 41. WMFF?

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Setki projekcji, rozmów z twórcami i gorących filmowych premier z całego świata. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy wystartował pełną parą, kontynuując promocję niezależnego zagranicznego i rodzimego kina. A genialnych tytułów polskich twórców w programie festiwalu nie brakuje. Które polskie filmy warto zobaczyć na 41. WMFF?

Mężczyzna w garniturze na pierwszym planie, w tle druga postać i portrety na ścianie, kadr z filmu 'Przez ścianę'.
"Przez ścianę"Bartosz Mrozowskimateriały prasowe

Co oglądać na Warszawskim Festiwalu Filmowym?

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy imponuje różnorodnością i wielokulturowością swojego programu. W repertuarze wydarzenia znajdzie się łącznie aż 190 filmów z całego świata, 330 seansów i 102 premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. To niepowtarzalna okazja do tego, by spojrzeć na mapę filmowych nowości z różnych zakątków świata i wspólnie celebrować ważne społecznie, niezależne kino.

Wśród zagranicznych filmowych rekomendacji nie może zabraknąć "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa, "Debiutu" Jessego Eisenberga czy "Tabloidu" Danny'ego Boyle'a, które przywędrowały do stolicy kolejno z Festiwalu Filmowego w Cannes, Telluride i Wenecji.

Twórcy festiwalu postawili nie tylko na perełki, które zdążyły już zebrać zasłużone oklaski zagranicą. Na WMFF odbędą się również premierowe pokazy polskich filmów, które krytycy pokochali od pierwszego wejrzenia. Oto kilka tytułów, na które szczególnie warto polować - póki bilety na seanse są wciąż dostępne.

"Przez ścianę" (reż. Maciej Sobieszczański)

Kadr z filmu "Przez ścianę"
Kadr z filmu "Przez ścianę"WFDiF/Bartosz Mrozowskimateriały dystrybutora

Zwycięzca tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to historia o miłości zrodzonej przez ścianę celi w stalinowskim więzieniu na Rakowieckiej między Wiesławą Pajdak (Maria Dębska) i Jerzym Śmiechowskim (Jakub Gierszał). Film Sobieszczańskiego operuje minimalistycznymi środkami, rezygnując z dużej liczby dialogów na rzecz zbudowania intymności w oparciu o grę aktorską Dębskiej, którą widzimy na ekranie przez większą część seansu. To niezwykle emocjonalna opowieść o uczuciu, które nie zna granic, z wybitnymi kreacjami aktorskimi pierwszego i drugiego planu oraz poruszającymi zdjęciami Jolanty Dylewskiej.

"Czas, który nie nadszedł" (reż. Julia Rogowska)

Mężczyzna w niebieskiej koszulce stoi obok kobiety z rozpuszczonymi włosami ubrane w ciemną bluzkę z głębokim dekoltem, patrząc razem w tym samym kierunku z wyrazem skupienia, w tle jasne światło wpada przez okno i rozmyte elementy mieszkania.
"Czas, który nie nadszedł"NEXT FILMmateriały prasowe

"Czas, który nie nadszedł" to bez wątpienia jeden z ciekawszych i najbardziej nowatorskich polskich debiutów ostatnich lat. Reżyserka Julia Rogowska, inspirując się hollywoodzkim kinem futurystycznym, wprowadza nas do świata, w którym starość stała się największym tabu, a większość społeczeństwa w obawie o ostracyzm poddaje się terapii antygeriatrycznej. Główna bohaterka, Sara decyduje się na to, by zestarzeć się naturalnie. Jej partner Oskar podejmuje inną decyzję, co rozdziela kochanków na wiele lat. Tytuł wyświetlany był na tegorocznym FPFF w Gdyni, a na Warszawskim Festiwalu Filmowym będzie go można zobaczyć w sekcji konkursowej.

"Śniłem tylko przyszłość" (reż. Joanna Rożen-Wojciechowska)

Kadr z filmu "Andrzej Wajda" (reż. Jerzy Domaradzki)
Kadr z filmu "Andrzej Wajda" (reż. Jerzy Domaradzki)materiały prasowe

Jedną z najciekawszych propozycji tegorocznego WMFF jest film dokumentalny poświęcony twórczości mistrza Andrzeja Wajdy. "Śniłem tylko przyszłość" obejmuje lata 1976-2000, czyli niezwykle intensywny okres w karierze reżysera - od "Człowieka z marmuru" poprzez narodziny Solidarności, stan wojenny, aż po Oscara za całokształt twórczości. Narratorką filmu jest Agnieszka Holland, która czyta zapiski Wajdy zebrane w jego "Notesach". Dokument porównywany do filmowego eseju, prezentuje Andrzeja Wajdę nie tylko jako twórcę, ale i zaangażowanego społecznie obywatela oraz człowieka pełnego wątpliwości i wewnętrznych sprzeczności.

"Swornegacie" (reż. Michał Grzybowski)

Kadr z filmu "Swornegacie"
Kadr z filmu "Swornegacie"materiały prasowe

Reżyser i aktor Michał Grzybowski ("Sezony", "Biały Potok") po sukcesach na Festiwalu Mastercard PFF Camera i FPFF w Gdyni powraca z kolejnym komediodramatem. "Swornegacie" rozgrywają się na kaszubskim kempingu, gdzie wakacyjnego odpoczynku poszukują rodziny, pary i single. W otoczeniu natury tworzą się nowe relacje, miłości, podczas gdy inni zaczynają darzyć się niechęcią. W cieniu problemów dorosłych, ich dzieci, pozostawione same sobie, budują własny świat w oparciu o kaszubskie legendy. W głównych rolach produkcji zobaczymy Agnieszkę Dulębę-Kaszę, Wiktorię Filus i Remigiusza Jankowskiego.

41. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego trwa od 9 do 18 października 2026 roku.

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