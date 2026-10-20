Mierzyła ponad dwa metry i była lokalnym dziwadłem. Potem została gwiazdą

Najwyższa zawodniczka w historii. Imponowała nie tylko wzrostem

Zmarła w styczniu 2026 roku łotewska legenda koszykówki Uljana Semjonowa do dziś figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa jako najwyższa zawodniczka w historii. Imponowała jednak nie tylko wzrostem (różne źródła podają, że mierzyła od 208 do 228 cm), ale przede wszystkim świetną techniką i doskonałym rozumieniem gry. Z reprezentacją ZSRR dwukrotnie sięgała po olimpijskie złoto, trzykrotnie po Mistrzostwo Świata i aż dziesięć razy po tytuł Mistrzyń Europy. Jako zawodniczka TTT Riga 15-krotnie została Mistrzynią ZSRR i 11 razy zdobyła Puchar Europy Kobiet.

Zanim jednak wykonała pierwszy krok na parkiecie i oddała pierwszy rzut do kosza, dorastała w niewielkiej wsi, pomagając rodzicom w gospodarstwie i cierpiąc z powodu bycia postrzeganą jako lokalne dziwadło. Na szczęście gigantyczną 14-latkę dostrzegli działacze sportowi z Rygi. Wyjazd z rodzinnego domu, choć wiązał się z trudną decyzją, pozwolił jej odnaleźć życiowe powołanie.

Kadr z filmu "Ulya" materiały prasowe

"Ulya": opowieść o nieprzystosowaniu i trudnościach z samoakceptacją

Jej biografia to wręcz idealny materiał na film. Viesturs Kairišs świadomie wyłamuje się jednak z klasycznego, hollywoodzkiego schematu "od zera do bohatera". Bo choć oglądamy tu boiskową rywalizację, "Ulya" to przede wszystkim opowieść o nieprzystosowaniu, emocjonalnej kruchości, trudnościach z samoakceptacją, a dopiero w dalszym planie o początkach wielkiej sportowej kariery.

To kino zbudowane na trzech filarach. Pierwszym jest niezwykła kreacja młodego Kārlisa Arnoldsa Avotsa, który nie tylko wcielił się w postać sportsmenki, ale był również pomysłodawcą filmu i autorem pierwszej wersji scenariusza. Obsadzając mężczyznę w roli kobiety, twórcy podejmują ryzyko, które w konwencjonalnej biografii mogłoby wydawać się ekstrawagancją. Tutaj jednak ten zabieg współgra z opowieścią o cielesności, odmienności i nieustannym zmaganiu z cudzym spojrzeniem. Drugim filarem są znakomite czarno-białe zdjęcia Wojciecha Staronia, przywołujące estetykę kręconego na taśmie 16 mm kina lat 60. XX wieku. Trzecim - pełna surowego rytmu i mroku ścieżka dźwiękowa autorstwa estońskiego duetu neofolkowego Puuluup.

Wszystko to składa się na poetycką baśń, w której jest miejsce zarówno na sportowe emocje, wiejski mistycyzm, jak i niezwykle intymną opowieść o dojrzewaniu. Kairišs nie tyle rekonstruuje przeszłość, ile próbuje oddać sposób, w jaki mogła ją przeżywać jego bohaterka.

Łotwa z szansą na kolejnego Oscara?

Łotewska kinematografia przeżywa ostatnio bardzo dobry czas. W 2025 roku zdobyła pierwszego w historii Oscara za animowany "Flow" Gintsa Zilbalodisa. Teraz zaś Łotysze mają nadzieję na nominację dla "Ulyi" w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. I choć konkurencja jest ogromna, nie są to bynajmniej nadzieje bezpodstawne.

Film Viestursa Kairišsa miał światową premierę w sekcji Un Certain Regard 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, prezentującej dzieła wyróżniające się oryginalnym językiem artystycznym i nowatorską formą. I choć z Lazurowego Wybrzeża wyjechał bez statuetki, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Następnie zdobył Nagrodę Publiczności w sekcji Wolny Duch Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz nagrodę za najlepszą rolę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Jerozolimie. Zakwalifikował się również do Konkursu Głównego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.

Ta imponująca międzynarodowa kariera potwierdza, że opowieść głęboko zakorzeniona w lokalnej historii może przemówić do widzów niezależnie od szerokości geograficznej. Zwłaszcza gdy jej twórcy mają odwagę wyjść poza utarte schematy.

Niezwykłość, która przez lata była zarówno przekleństwem, jak i darem

Zrealizowana w koprodukcji z Polską, Litwą i Estonią "Ulya" udowadnia bowiem, że prawdziwa historia nie musi oznaczać niewolniczej wierności faktom, a film o wielkiej sportowej karierze nie wymaga obowiązkowego katalogu zwycięstw, porażek i wzruszeń. Kairišs zamiast odtwarzać kolejne etapy życia Semjonowej, próbuje uchwycić coś znacznie trudniejszego: doświadczenie człowieka, którego niezwykłość przez lata była zarówno przekleństwem, jak i darem. I robi to językiem autorskiego kina, nie ilustrowanej biografii.

To lekcja, z której mogliby skorzystać również rodzimi twórcy, tak chętnie sięgający po życiorysy wielkich postaci, a znacznie rzadziej poszukujący dla nich oryginalnej formy. Twórcy "Violetty Villas" czy "Naszej rewolucji" o canneńskich sukcesach mogą na razie co najwyżej pomarzyć. Tymczasem Kairišs przypomina, że czasem trzeba porzucić biograficzne schematy, by naprawdę zbliżyć się do bohatera. I że historia dziewczyny, która przerastała wszystkich wokół, wcale nie musi być opowieścią o jej niezwykłym wzroście.

8/10

"Ulya", reż. Viesturs Kairišs, Łotwa, Estonia, Polska, Litwa 2026.