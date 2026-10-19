"Heysel 85". Mecz, który nie powinien się odbyć

29 maja 1985 roku miał być jednym z najważniejszych dni w karierze Zbigniewa Bońka. Jego Juventus Turyn walczył z Liverpoolem o Puchar Europy, najcenniejsze wówczas klubowe trofeum na Starym Kontynencie. Włoski zespół, w którym obok Polaka występowali między innymi Michel Platini i Paolo Rossi, marzył o pierwszym triumfie w tych rozgrywkach. Nikt nie przypuszczał, że zamiast sportowego święta Bruksela stanie się miejscem tragedii, która na zawsze zmieni europejski futbol.

Na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkania kibice Liverpoolu zaatakowali sąsiedni sektor zajmowany przez sympatyków włoskiej drużyny. Uciekający w panice ludzie zostali przyparci do betonowego muru, który pod naporem tłumu częściowo runął. Stadion pogrążył się w chaosie, tymczasem organizatorzy stanęli przed pytaniem, czy w takich okolicznościach finał w ogóle powinien się odbyć.

W autobiograficznej książce "Prosto z Juventusu" Boniek wspomina, że pierwsze informacje o tragedii dotarły do piłkarzy około godziny 19.00. Początkowo mówiono o dwóch ofiarach śmiertelnych, później ta liczba zaczęła rosnąć. Wkrótce szatnia Juventusu zamieniła się w prowizoryczny punkt pomocy.

"To był jeden z najbardziej tragicznych widoków, jakie było mi dane oglądać w życiu. Okazało się, że nasza szatnia jest najbliższym schronieniem uciekających z trybun Włochów. Obraz, jaki przedstawiali ci w większości młodzi ludzie, zapamiętam do końca życia; obdarci, pokaleczeni, ranni, prowadzeni czy wręcz wleczeni, bez butów, a nawet skarpet. Masażyści przez dwie godziny udzielali im pomocy" - pisze Boniek*.

To właśnie tego rodzaju sytuacja, w której zwyczajny porządek świata rozpada się w ciągu kilku minut, zainteresowały Teodorę Anę Mihai. Reżyserka nie zamierzała realizować filmu o futbolu, stadionowych chuliganach ani nawet o samym przebiegu katastrofy. Chciała przyjrzeć się temu, co dzieje się z ludźmi, kiedy zostają postawieni wobec wydarzeń przekraczających ich wyobrażenia.

Matteo Simoni, Violet Braeckman i Josse De Pauw w filmie "Heysel 85" materiały prasowe

Tragedia widziana od zaplecza

Akcja "Heysel 85" rozgrywa się przede wszystkim w pomieszczeniach i korytarzach stadionu, z dala od murawy i trybun. Bohaterami są Marie (Violet Braeckman), rzeczniczka prasowa i córka burmistrza Brukseli, oraz Luca (Matteo Simoni), belgijski dziennikarz włoskiego pochodzenia, którego bliscy znajdują się wśród publiczności. Oboje próbują odnaleźć się w chaosie sprzecznych informacji, politycznych nacisków i coraz bardziej dramatycznych doniesień o ofiarach. Nie mają rzeczywistej władzy, ale znajdują się wystarczająco blisko osób podejmujących decyzje, by obserwować mechanizmy, które uruchamiają się w sytuacji kryzysowej. W miarę rozwoju wydarzeń coraz trudniej zachować im neutralność.

"Chciałam uchwycić atmosferę narastającej presji, która towarzyszyła wydarzeniom rozgrywającym się pod powierzchnią stadionu. Umieszczenie tam akcji pozwoliło budować napięcie poprzez chaos, oczekiwanie i coraz trudniejsze dylematy moralne. Marie i Luca znajdują się na styku odpowiedzialności prywatnej i publicznej. Nie mają realnej władzy, ale są wystarczająco blisko procesu decyzyjnego, by odczuwać jego ciężar i konsekwencje" - tłumaczy Mihai w rozmowie, jaka odbyła się podczas światowej premiery filmu na Berlinale.

Jej film nie jest więc klasyczną rekonstrukcją historyczną, lecz próbą uchwycenia tragedii z perspektywy ludzi, którzy nie znają jeszcze jej ostatecznych rozmiarów. Otrzymują fragmentaryczne informacje, próbują zrozumieć sytuację i podejmować decyzje, nie wiedząc, jakie będą ich skutki.

Podobne poczucie dezorientacji odnajdujemy we wspomnieniach Bońka. Piłkarz opisuje, jak przedstawiciele UEFA prosili zawodników Juventusu o wyjście na boisko i uspokojenie włoskich kibiców, wśród których narastały nastroje odwetowe. Polak wspominał też spotkanie z kilkunastoletnią dziewczynką, która podeszła do niego zapłakana i powiedziała, że na trybunach zginął jej ojciec. "Była w szoku, pytała co ma robić" - relacjonuje.

Mimo śmierci dziesiątek ludzi i dramatycznej sytuacji na trybunach organizatorzy postanowili, że spotkanie musi się odbyć. Oficjalnym uzasadnieniem była obawa, że jego odwołanie doprowadzi do eskalacji przemocy i kolejnych ofiar.

"Wyjście z szatni wymagało sporej odwagi. I nie wiązało się to wyłącznie z przezwyciężeniem normalnego, ludzkiego strachu przed pijaną zgrają. Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy stanąć oko w oko z obrazem tragedii. W tym czasie wiedzieliśmy już, że zabitych jest dużo więcej, co najmniej trzydziestu, że ponad sto osób zabrano do szpitala" - pisze Boniek. Po powrocie z murawy, gdzie próbowali uspokoić kibiców, piłkarze Juventusu jednomyślnie uznali, że nie chcą grać, ostatecznie jednak ulegli. "Kto w tej sytuacji wziąłby na siebie odpowiedzialność za wycofanie się z gry i tym samym realne zagrożenie życia jeszcze większej liczby ludzi?" - pyta retorycznie. To pytanie mogłoby paść również w filmie Mihai. Reżyserkę interesuje bowiem nie tylko to, jakie decyzje podejmowano na Heysel, ale również mechanizmy pozwalające ludziom uzasadniać własne postępowanie.

"To historia o tym, jak instytucje i jednostki czasem wolą odwrócić wzrok, niż zmierzyć się z moralnym ciężarem własnych decyzji. O ludziach, którzy obserwują historię rozgrywającą się na ich oczach, jednocześnie próbując pozostać po jej właściwej stronie" - mówi.

Atmosferę lat 80. odtworzono w filmie między innymi dzięki zdjęciom realizowanym na taśmie 16 mm, starannie przygotowanej scenografii i kostiumom oraz muzyce opartej na brzmieniach syntezatorowych. Szczególną rolę odgrywa dźwięk, dzięki któremu niewidoczne przez znaczną część filmu trybuny pozostają stale obecne w świadomości bohaterów i widzów. Do zilustrowania przebiegu tragedii reżyserka wykorzystuje również materiały archiwalne, ale robi to oszczędnie, unikając epatowania obrazami przemocy.

Puchar w cieniu tragedii

Finał na Heysel zakończył się zwycięstwem Juventusu 1:0. Jedyną bramkę zdobył Platini z rzutu karnego podyktowanego za faul na Bońku, do którego w rzeczywistości doszło przed linią pola karnego. Sportowy wynik niemal natychmiast stracił jednak znaczenie. Zawodnicy byli psychicznie wyczerpani, a obraz zniszczonej trybuny i obecność policjantów oraz służbowych psów nie pozwalały im zapomnieć o tym, co wydarzyło się przed pierwszym gwizdkiem. "Ten puchar, na który tak czekaliśmy, okazał się zupełnie nieznaczący, zniknął w cieniu tragedii" - pisał reprezentant Polski.

W jednej ze scen "Heysel 85" Marie pyta: "Wciąż jesteśmy ludźmi, prawda? Czy może przychodzi moment, kiedy przestajemy nimi być?".

Ponad czterdzieści lat temu na stadionie Heysel zginęło 39 osób, a ponad 600 zostało rannych. Mimo to finał rozegrano, a puchar wręczono. Film Teodory Any Mihai przypomina, że tragedia ta nie jest wyłącznie niechlubnym epizodem z historii europejskiego futbolu. To również opowieść o mechanizmach, które sprawiają, że nawet w obliczu ludzkiego cierpienia świat potrafi zachowywać się tak, jakby najważniejsze było, żeby widowisko trwało dalej.

*przytoczone wypowiedzi Zbigniewa Bońka pochodzą z książki "Prosto z Juventusu", wyd. Pomorze, Bydgoszcz 1986