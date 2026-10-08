Warszawski Festiwal Filmowy od ponad czterech dekad zaprasza stołeczną publiczność w podróż przez najróżniejsze zakątki świata, prezentując filmy, które nie zawsze trafiają później do regularnej dystrybucji kinowej. Tegoroczna, 42. edycja wydarzenia rozpoczęła się 7 października uroczystą galą w Muzeum Historii Polski. Wybór tej przestrzeni miał wymiar symboliczny. Festiwal, który przez lata wypracował sobie silną pozycję na międzynarodowej mapie filmowej, coraz wyraźniej akcentuje również swoje związki z Warszawą i jej mieszkańcami.

- Bardzo szanujemy tę tradycję, ale jednocześnie chcemy, żeby Warszawski Festiwal Filmowy cały czas się rozwijał, otwierał na nowe miejsca, nowych twórców i nowe pomysły, a przede wszystkim, żeby otwierał się na Warszawę - mówiła ze sceny dyrektorka generalna festiwalu Joanna Szymańska-Szcześniak podkreślając przy tym, że istotą wydarzenia są nie tylko prezentowane na ekranach filmy, lecz także towarzyszące im spotkania twórców z publicznością stanowiące okazję do poznawania różnych kultur i sposobów patrzenia na świat.

W tegorocznym programie znalazło się ponad 190 tytułów, w tym 102 premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. Jak podkreślali organizatorzy, za przygotowaniem tego bogatego repertuaru stoi całoroczna praca zespołu programowego oraz współpraca z producentami, dystrybutorami i agentami sprzedaży.

- W ubiegłym roku podczas otwarcia festiwalu mówiliśmy o nowym rozdziale, o nowej karcie historii festiwalu i o tym, na jakich wartościach chcemy go budować. Na wartościach takich jak otwartość I współpraca. Cieszę się, że po roku możemy powiedzieć, że te słowa znalazły swoje odzwierciedlenie w praktyce - mówił dyrektor artystyczny WMFF Bartosz Pulcyn podkreślając znaczenie rosnącej sieci partnerstw i przedsięwzięć, zarówno w ramach programu filmowego, jak i towarzyszącego mu wydarzenia branżowego Warsaw Industry Days.

Kino, które uczy patrzeć inaczej

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wystąpienie minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej, która przyznała, że uczestniczy w Warszawskim Festiwalu Filmowym już po raz dwudziesty. W osobistym przemówieniu mówiła o szczególnym doświadczeniu, jakim jest moment tuż przed rozpoczęciem projekcji, kiedy gasną światła, milkną rozmowy, a widzowie oddają się historii, której zakończenia jeszcze nie znają.

- Chyba właśnie za to najbardziej lubię kino. Za możliwość wejścia na chwilę w cudzą perspektywę - mówiła minister, zwracając uwagę, że ta umiejętność jest szczególnie cenna we współczesnym świecie, w którym coraz łatwiej zamknąć się w kręgu ludzi podzielających nasze przekonania.

Przypomniała także społeczne korzenie Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który wyrósł z inicjatywy pasjonatów pragnących pokazywać w stolicy ambitne kino z całego świata. Po 42 latach, mimo międzynarodowego rozmachu wydarzenia, ciekawość innych kultur i odmiennych punktów widzenia pozostaje jednym z jego fundamentów.

- Kino potrafi postawić nas na dwie godziny w sytuacji człowieka, którego być może nigdy nie spotkamy. Pokazać świat, którego nie znamy. Czasem zmienić perspektywę, czasem zirytować, czasem zostawić nas z pytaniem, na które nie ma łatwej odpowiedzi - przekonywała Marta Cienkowska. - I właśnie taka kultura jest mi najbliższa. Nie taka, która mówi nam, co mamy myśleć, tylko taka, która powoduje, że zaczynamy myśleć sami.

Na zakończenie życzyła publiczności filmów, po których nie będzie chciała natychmiast sięgnąć po telefon, lecz pozostanie jeszcze przez chwilę w kinowym fotelu, by porozmawiać, podyskutować, a może po prostu pomilczeć.

Warszawa stawia na festiwal

O znaczeniu Warszawskiego Festiwalu Filmowego dla miasta oraz całej branży audiowizualnej mówiła również Magdalena Sroka, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i równości w Urzędzie m.st. Warszawy, reprezentująca prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przekazała ważną wiadomość dotyczącą przyszłości wydarzenia. Dzięki pozytywnej ocenie złożonego przez organizatorów wniosku festiwal otrzymał miejskie finansowanie na kolejne trzy lata. Jak podkreślała, taka perspektywa zapewnia organizatorom stabilność, pozwalając skupić się nie tylko na przygotowaniu kolejnych edycji, lecz także na długofalowym rozwoju WMFF.

Magdalena Sroka zwróciła również uwagę na szczególną rolę Warszawy jako jednego z najważniejszych ośrodków polskiego przemysłu audiowizualnego. To tutaj mieszkają i pracują liczni twórcy, producenci oraz przedstawiciele firm filmowych, a festiwal stwarza im możliwość spotkania, wymiany doświadczeń i rozmowy o przyszłości branży.

Przypomniała ponadto, że miasto stołeczne Warszawa jest fundatorem Grand Prix w Konkursie Międzynarodowym. Nagroda wynosi 120 tysięcy złotych.

Do uczestników i organizatorów festiwalu skierowała również list dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamila Dorbach. "Warszawski Festiwal od lat udowadnia, że kino jest przestrzenią dialogu, wymiany doświadczeń i budowania porozumienia ponad granicami" - napisała, dziękując organizatorom za konsekwencję i pracę wkładaną w rozwój wydarzenia. Zwróciła także uwagę na rozwój polskiej kinematografii i międzynarodowe sukcesy rodzimych twórców, których filmy potrafią łączyć lokalną specyfikę z uniwersalnym przekazem.

Gospodynią wieczoru była dziennikarka Alicja Myśliwiec. Widzowie gali otwarcia zobaczyli "Debiut", otwiera się w nowym oknie Jessego Eisenberga z Julianne Moore, Paulem Giamattim i Halle Bailey.

Od klubowych pokazów do międzynarodowego festiwalu

Historia Warszawskiego Festiwalu Filmowego sięga 1985 roku, kiedy z inicjatywy Romana Gutka zorganizowano pierwszy Warszawski Tydzień Filmowy. Wydarzenie, które początkowo miało charakter kameralnego przeglądu, z czasem przekształciło się w jeden z najważniejszych międzynarodowych festiwali filmowych w Polsce. Dziś WFF należy do grona festiwali konkursowych akredytowanych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF).

Tegoroczna edycja potrwa od 9 do 18 października. W ciągu dziesięciu dni odbędzie się 330 seansów, podczas których zaprezentowane zostaną 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych. W tegorocznym programie znalazły się się zarówno filmy uznanych mistrzów światowego kina, jak Danny Boyle, Paul Greengrass, Hirokazu Koreeda, Cristian Mungiu czy Andriej Zwiagincew, jak i dzieła twórców stawiających dopiero pierwsze kroki na międzynarodowej scenie filmowej.

Obok Konkursu Międzynarodowego, Konkursu 1-2, Konkursu Dokumentalnego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych widzowie będą mogli wybierać spośród propozycji sekcji pozakonkursowych, w tym Konfrontacji, Wolnego Ducha, Animus. Kino Wartości oraz Rodzinnego Weekendu Filmowego. Ważnym elementem wydarzenia pozostają również spotkania z twórcami oraz program branżowy Warsaw Industry Days.

Podczas uroczystego otwarcia wielokrotnie powracało przekonanie, że festiwal filmowy jest czymś więcej niż tylko przeglądem najnowszych produkcji. To przestrzeń, w której różne doświadczenia, języki i wrażliwości mogą się ze sobą spotkać. A także okazja, by na chwilę porzucić własny punkt widzenia i spróbować zrozumieć cudzy. Przez najbliższe dziesięć dni Warszawa ponownie stanie się miejscem takich spotkań.