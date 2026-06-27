Paweł Małaszyński skończył 50 lat. Jak podsumowuje swoje życie?

26 czerwca Paweł Małaszyński, gwiazda filmów i seriali, m.in. "Katyń", "Jack Strong", "Różyczka 2", "Listy do M.", "Magda M.", "Twarzą w twarz", "Oficer" czy "Skrzydlate świnie", skończył 50 lat.

Urodził się 26 czerwca 1976 roku w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Choć widzowie kojarzą go przede wszystkim z filmowych i serialowych ról, równolegle do kariery aktorskiej rozwija swoją muzyczną pasję. Od 2004 roku jest wokalistą rockowego zespołu Cochise.

W dniu swoich 50. urodzin Paweł Małaszyński podzielił się w mediach społecznościowych osobistym wpisem.

Kiedyś wydawało mi się, że w tym wieku człowiek już wszystko rozumie. Dzisiaj wiem, że bardziej chodzi o to, żeby umieć odróżnić rzeczy ważne od hałasu. Życie nie składa się z wielkich chwil. Bardziej z tych, które nagle okazują się ważne po latach

"Z wiekiem zaczynasz widzieć wyraźniej, co daje ci energię, a co ją odbiera. Które relacje są prawdziwe. Które miejsca są jeszcze 'twoje'. I ile życia potrafimy oddać rzeczom, które dawno przestały mieć sens" - dodaje.

Aktor przyznaje się też do kilku błędów.

"Narobiłem też w życiu parę głupot. Kilka razy pomyliłem ludzi, kilka razy samego siebie. (...) Czasami milczałem, kiedy powinienem coś powiedzieć. Czasami mówiłem za dużo, zamiast po prostu odpuścić".

Na końcu poruszył temat relacji z najbliższymi: "Nauczyłem się też, że miłość nie krzyczy. Nie musi. Prawdziwa jest cicha. Jest w spojrzeniu, w dotyku dłoni, w tym, że ktoś po prostu jest, kiedy wali się świat".

Paweł Małaszyński od blisko ćwierć wieku jest żonaty z Joanną Chitruszko (tancerką, choreografką i pedagożką), z którą ma dwójkę dzieci: 22-letniego Jeremiasza i 12-letnią Leę.