"Batman II" z nowym reżyserem. Reeves otrzyma wsparcie

Niedawno pisaliśmy o tym, że Matt Reeves z powodu sytuacji rodzinnej był zmuszony tymczasowo wstrzymać prace nad drugą częścią "Batmana". Przedstawiciele DC Studios zapewniali, że przerwa nie potrwa długo, a Reeves ma w tej kwestii pełne wsparcie producentów, którzy wiedzą o jego prywatnych zmaganiach.

Wygląda na to, że Warner Bros. znalazł inne rozwiązanie, które pomoże przyspieszyć powstanie wyczekiwanego sequela. Jak donosi serwis Variety, powołując się na przedstawicieli studia, pieczę nad dalszą częścią filmu przejmie ktoś inny.

Finałowe tygodnie pracy na planie "Batmana II" nadzorował będzie Steven Soderbergh, uznany reżyser "Ocean's Eleven" i "Erin Brokovich", a prywatnie wielki fan twórczości Reevesa, miał sam wyjść z inicjatywą dokończenia filmu.

"Batman II": Steven Soderbergh dokończy zdjęcia

"Matt i Steven będą pozostawać w ścisłej współpracy z aktorami i ekipą filmową, aby zachować wyjściową wizję Matta" - przekazało studio Warner Bros. Swoje oświadczenie w tej sprawie wydał również Soderbergh.

"Wkład Matta w pierwszego 'Batmana' był niesamowity; intencjonalny, precyzyjny i spójny. Moim celem jest współpraca z Mattem i jego zespołem tak, aby powstały materiał połączył się z tym, co zostało już nakręcone, pozwalając mu odpowiednio dokończyć film" - powiedział reżyser.

Reeves poinformował z kolei, że jego nieobecność na planie zdjęciowym nie oznacza rezygnacji z prac nad kolejnym "Batmanem" i jest ściśle związana z jego sytuacją rodzinną.

"Batman II": kiedy premiera sequela?

"Batman II" początkowo miał zadebiutować w kinach na początku października 2026 roku. Produkcję opóźniły jednak strajki aktorów i scenarzystów, a następnie konieczność wprowadzenia do scenariusza nowych poprawek. Perspektywa premiery konsekwentnie się oddalała. Na ten moment twórcy zapewniają, że sequel docenionego tytułu uniwersum DC wejdzie do kin w lutym 2028 roku.