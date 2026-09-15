Nick Reiner nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. W wypadku wyroku skazującego groziła mu kara śmierci lub dożywocie. Najnowsze wieści z Los Angeles donoszą, że nie zostanie skazany na karę śmierci.

"Podejmując decyzję o tym, czy prokuratura okręgowa będzie domagać się kary śmierci, przeprowadziliśmy rygorystyczną analizę, w ramach której braliśmy pod uwagę zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące" - powiedział Nathan Hochman przed Centrum Sprawiedliwości Karnej im. Clary Shortridge Foltz

Nick Reiner przebywał w areszcie w centrum Los Angeles od momentu aresztowania 14 grudnia.

"Po starannej i dogłębnej analizie wszystkich tych czynników, prokuratura okręgowa nie będzie domagać się kary śmierci w tej sprawie. (...) Maksymalny wyrok, jaki będzie rozpatrywany w sprawie pana Reinera, to dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego" - powiedział Hochman.

Śmierć Roba Reinera i jego żony wstrząsnęła Hollywood

Ciała Roba i Michele Reinerów odkryto w ich domu w godzinach wieczornych 14 grudnia 2025 roku. Bliscy reżysera zostali zaalarmowani przez masażystkę, która pojawiła się na umówioną wizytę, ale nie mogła skontaktować się z twórcą "Misery" oraz jego żoną.

Tego samego dnia zatrzymano Nicka Reinera - początkowo w celu przesłuchania. Kilka godzin później postawiono mu zarzuty zabójstwa rodziców. Sąd nie pozwolił wtedy na jego wyjście za kaucją. 23 lutego ponownie nie przychylił się do tego wniosku.

Nick Reiner był początkowo reprezentowany przez Alana Jacksona. Jednak w lutym 2026 roku obrońca wycofał się ze sprawy, wskazując na okoliczności niezależne od niego oraz jego klienta. Zapewnił jednocześnie, że oskarżony jest niewinny. Reinerowi przydzielono obrońcę z urzędu Kimberly Greene.

Mężczyzna domagał się też wypłacenia mu środków z funduszu powierniczego utworzonego przez jego rodziców. Zgodnie z ich wolą miał otrzymać 750 tysięcy dolarów po ukończeniu 30 lat i drugie tyle po swoich 35. urodzinach

"Przedstawimy dowody, które naszym zdaniem pozwolą na skazanie Nicka Reinera ponad wszelką wątpliwość w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie mu postawiliśmy, lub które wniosła na tym etapie ława przysięgłych" - podkreśla prokurator okręgowy.